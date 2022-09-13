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    iOS 16 ile birlikte iPhone daha kişisel bir cihaza dönüşüyor

    iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 16 güncellemesi Apple tarafından bir süre önce resmen yayınlandı. Pek çok yeniliği getiren yeni iOS sürümü artık daha kişisel bir iPhone sunuyor.
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    iOS 16 ile birlikte iPhone daha kişisel bir cihaza dönüşüyor
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    Her ne kadar kağıt üstünde iOS 16, mevcut iOS 15’ten sonra gelen sıradan bir işletim sistemi güncellemesi olarak görünse de esasında Apple’ın iOS 14 ile başlattığı işi bitirdiği sürüm olarak kayıtlara geçiyor. Apple’ın iPhone’unuzu daha kişisel hale getirdiği iOS 16 önemli bir dönüşümün parçası konumunda.

    iOS 14 ile yenilenen wiedget’lar son derece özelleştirilebilir halleriyle kullanıcılar tarafından hayli beğenilmiş ve o dönemde iPhone ana ekran görüntülerinin paylaşılmasıyla viral hale dönüşmüştü. iOS 15 ile ise Odak modu sayesinde ihtiyaca yönelik özelleştirmeler sağlanmıştı. Şimdi ise iOS 16 sürümüyle birlikte Apple, kilit ekranını yeniden tasarlıyor ve daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuyor.

    iOS 16 daha fazla özelleştirme getiriyor

    iOS 16 ile birlikte iPhone daha kişisel bir cihaza dönüşüyor
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    Elbette bu kişiselleştirme seçenekleri Android kullanıcıları için sıradan görünebilir fakat iPhone ve kullanıcıları için bunlar oldukça önemli. iOS 16 sürümü duvar kağıdı ve kilit ekranı için daha fazla özellik sunmaya başlıyor. Artık seçtiğiniz fotoğrafta nesnenin veya yüzün ön plana çıkması için bir derinlik efekti yer alıyor. Ayrıca seçtiğiniz fotoğrafta farklı renk efektleri uygulamanız da mümkün kılınıyor. Farklı widget’lar ekleyebildiğiniz kilit ekranına isterseniz günlük, saatlik veya dokunduğunuzda yenilenen fotoğraflar da ekleyebilirsiniz.

    iOS 16 ile birlikte iPhone daha kişisel bir cihaza dönüşüyor
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    Ayrıca iki adet dinamik hava durumu tabanlı duvar kağıdı sisteme entegre edilmiş. Özellikle astronomi tabanlı duvar kağıdı dikkat çekici. Dünya gezegenine yakınlaştırılmış bir görünüm sunan bu duvar kağıdı ayrıca telefon kilidini açtığınızda mevcut konumunuza doğru yakınlaştırılıyor.

    iOS 16 ile birlikte iPhone daha kişisel bir cihaza dönüşüyor
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    Bununla birlikte biden fazla kilit ekranı kaydedebilir ve gerektiğinde kullanabilirsiniz. Bunun avantajı ise şu: Eğer işteyseniz, iş odaklı widget’larla daha az kişiselleştirilmiş bir kilit ekranı seçebilir veya tüm bildirimleri kapatan bir “rahatsız etme” odağı oluşturabilir ve daha az gözü yoran duvar kağıtları seçebilirsiniz.

    iOS 16 güncellemesi nasıl yüklenir?

    iOS 16 ile gelen yenilikler elbette bununla sınırlı değil. İşletim sistemine irili ufaklı birçok iyileştirme ve yenilikler eklenmiş durumda. Eğer uyumlu bir cihazınız varsa güncellemeye yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünü takip etmeniz yeterli.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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