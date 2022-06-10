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    iOS 16, eSIM aktarımlarını Bluetooth üzerinden yapıyor

    iOS 16 güncellemesi ile birlikte eSIM destekli iPhone kullanıcıları yeni bir iPhone modeline geçiş yaptıklarında verilerini de kolay bir şekilde kablosuz olarak aktarabilecekler. 
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    iOS 16
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    Apple’ın iOS 16 güncellemesi beta sürecine başlayınca yavaş yavaş bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Telefonlar arasında eSIM verilerinin değişimi için artık operatör yardımına ihtiyaç kalmıyor.

    iOS 16 ile eSIM değişimi

    iOS 16 işletim sistemi ile birlikte gelen yeniliklerden birisi de eSIM verilerinin telefonlar arasında kolayca aktarılabilmesi oldu. Telefonunuzu kurarken açılan sayfada Bluetooth üzerinden veya karekod üzerinden seçimini yaparak aktarımı tamamlayabiliyorsunuz.

    Elektronik SIM ya da eSIM teknolojisi geleneksel SIM kartların aksine anakarta entegre olarak geliyor ve kullanıcı bir nevi formatlama yöntemi ile eski operatörünü yenisi ile değiştirebiliyor. Böylece sürekli kart tepsisini tak-çıkar işlemi de olmuyor. Dahili bellek zorunluluğunu da düşünürsek artık hiç bi tak-çıkar işlemi olmuyor diyebiliriz.

    Normalde eSIM veri aktarımlarını karekod ile uygulama üzerinden sunan operatörler vardı ancak Bluetooth ile yerleşik olarak bu desteğin sunulması işleri daha da hazırlandırıyor. Elbette operatörlerin desteği de özelliğin yaygınlaşması konusunda belirleyici olacak.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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