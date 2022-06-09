iOS 16 ile fotoğraf düzenlemelerini kopyalayabiliyorsunuz

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Telefonunuzda sürekli fotoğraf düzenleyen bir kullanıcı iseniz belirli düzenleme kalıplarınızı sürekli tekrar etmeden diğer fotoğraflara aktarabilmek sizi büyük bir zahmetten kurtarıyor. iOS 16 artık varsayılan olarak bunu sunacak.

iOS 16 ile fotoğraf düzenleme kolaylaşıyor

iOS 16 Fotoğraflar uygulamasında düzenleme yaparken menü seçenekleri arasında artık bu düzenlemelerinizi kopyalama maddesi de yer alacak. Düzenlemelerini kopyalayarak başka bir fotoğrafa aktarmak mümkün.

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Aynı şekilde birden fazla fotoğrafı düzenleyenler için Düzenlemeleri Kopyalama özelliği oldukça işe yarar ve zaman kazandırıcı bir yöntem olacak. Diğer taraftan düzenlemelerin geri veya ileri alınması yeniliği ile yapılanların tümünden vazgeçme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Yine Kişiler albümünde ilk kez alfabetik olarak listeleme de sunluyor. Bu özellikler iPadOS 16 ve macOS Ventura güncellemelerinde de yer alıyor.

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