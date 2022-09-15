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    iOS 16 pil tüketimi nasıl? iOS 16 yüklü iPhone'lar pil testinde

    iOS 16 pil tüketimi nasıl? merak edenler için, iOS 16 yüklü iPhone 13, iPhone 12 ve daha eski iPhone'lar batarya testine sokuldu. İşte iOS 16 pil performansı    
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    iOS 16 pil ömrü

    iPhone pil tüketimi nasıl, şarj nasıl gidiyor? Her yeni iOS sürümü yayınlandığında gelen klasik sorulardan. Peki, yeni yayınlanan iOS 16’nın pil tüketimi nasıl? Yeni yayınlanan video, iOS 16 yüklü çeşitli iPhone’ların pil ömrü performansını ortaya koyuyor.

    Apple, iOS 16 güncellemesini 12 Eylül’de yayınladı. iPhone 6s ve 7 modelleri iOS 15.7 sürümünde kalırken, daha yeni modeller için iOS 16’ya yükseltme seçeneği mevcut. iOS 16 final sürümü, sekiz beta sürümün ardından yayınlandı. iOS 16, kilit ekranı özelleştirme, pil yüzdesi gösterme başta olmak üzere birkaç yenilikle geldiğinden kullanıcıların ilgisini çekti. iOS 16’ya hemen geçen kullanıcılar olduğu gibi yeni iOS’in pil tüketimini görmeden geçmek istemeyen kullanıcılar da var. Bir YouTuber, iOS 16 pil performansını merak eden kullanıcılar için test videosu paylaştı.

    iOS 16 pil ömrü testi videosunda, iPhone 8, iPhone SE, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri karşılaştırılıyor. Pil ömrü testi için bilinen kıyaslama (benchmark) aracı Geekbench kullanılıyor. Tüm iPhone’lar %100 şarj ediliyor ve %25 ekran parlaklığında çalışacak şekilde ayarlanıyor. Ayrıca otomatik parlaklık ayarı kapalı.

    iOS 16 pil performansı nasıl?

    iPhone 8, 2 saat sonra kendini düşük güç moduna alırken, iPhone SE (2020) düşük güç moduna girmeden 3 saat dayanabildi. İlk kapanan model, iPhone 8 oldu. iOS 16 yüklü iPhone 8’in pili yalnızca 3 saat dayanabildi. iPhone SE’nin şarjı 4 saat dayanabildi. En çok tercih edilen modeller arasında olan iPhone 11’in düşük güç moduna geçmesine 4 saat 40 dakika sürdü. iPhone 12, 7 saat sonunda tamamen kapanırken, iPhone 13, 9 saat sonunda kapandı.

    iPhone’ların pil sağlığını da belirtmekte fayda var. iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13’ün pil sağlığı %100 iken, şarjı ilk biten iPhone 8’in pil sağlığı %97, iPhone SE’nin %86, iPhone XR’ın %92.

    iOS 16 güncellemesinin iPhone 8 dışındaki modellerde pil ömrünü iyileştirdiği görülüyor. iOS 16’ya geçiş yaptınız mı? iOS 16’ya geçtikten sonra iPhone'un pil ömründen memnun musunuz? yorum bölümünden bizlerle paylaşın.

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