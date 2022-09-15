iOS 16'ya geçiş daha hızlı oldu: Rekor indirme halâ iOS 14'te

iOS 16, iPhone 8 ve daha yeni modeller için 12 Eylül’de yayınlandı. Mixpanel’in sağladığı verilere göre, iPhone kullanıcıları iOS 16’ya önceki sürüme kıyasla daha hızlı geçiş yaptı.

iOS 16 güncellemesi çıktı! iOS 16 nasıl yüklenir? 2 gün önce eklendi

iOS 16'ya geçiş hızlı oldu

Analiz şirketi Mixpanel tarafından paylaşılan tabloya bakıldığında, iOS 16’nın yayınlandıktan yalnızca bir gün sonra iPhone’ların %6.7’sine yüklendiği, iOS 15 ilk gün yüklemesinin %6.4 oranında olduğu görülüyor. İlk gün %9.2 indirme oranıyla iOS 14, halâ en çok ilgi gören iOS sürümü. Üç günlük verilere bakıldığında iOS kullanım oranları arasındaki fark daha da açılıyor; iOS 16 benimsenme oranı %10.4. iOS 15 sürümü %9.6, iOS 14 sürümü de %14.6.

iOS 14, halâ ilk gün en çok indirilen iOS sürümü

iOS 14’ün halâ hüküm sürmesinin birkaç nedeni var. Örneğin; iOS 14 ile Apple, ana ekranı yenileyerek ilk kez widget’ları (araç takımlarını) getirdi. iOS 15, FaceTime, mesajlar, bildirimler için birkaç yeni özellik ve kullanıcıların telefonu bırakıp yaptıkları işe odaklanmalarını yardımcı olan Odak Modu’nu getirdi. iOS 16, yenilenmiş kilit ekranı ile geliyor. Kilit ekranı görünümünü değiştirme, iPhone kullanıcılarının iOS 16’ya geçmesinde büyük rol oynadı.

Güncel sürüm: iOS 15.7

Apple, kullanıcılara iOS 15.7’de kalma seçeneği de sunuyor. iOS 15 yayınlandıktan sonra dört ay sonra iOS 14’e geri dönüşler kapatılmıştı. iOS 16’da bu süre daha da kısaltılabilir. iOS 16’ya geçmeden önce iki kere düşünmekte fayda var; Apple, sonrasında imzaları kapattığından önceki sürüme geri dönme mümkün olmuyor. iOS 15.7, iPhone 6s ve 7 için son güncelleme gibi görünüyor. Yeni iOS 16 güncellemesi, iPhone 8 ve sonra çıkan modeller için indirilebilir.

iOS benimsenme oranlarının Apple’ın resmi verileri olmadığını belirtmekte fayda var. Apple, 31 Mayıs’tan bu yana iOS 15 bilgilerini güncellemediğinden bir süredir güncellenen iOS’in yükleme rakamlarını vermeyebilir.

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