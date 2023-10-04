iPhone 15’lerde yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor. Telefonun aşırı ısınması dışında başka şikayetler de söz konusu. Son olarak popüler bir sosyal ağ platformunda birkaç kullanıcı iPhone 15’in hoparlörü ile ilgili yaşadıklarını sorunu dile getirdi.

iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorunu çözülüyor 2 gün önce eklendi

iPhone 15 hoparlör sorunu!

Kullanıcılar, telefonun hoparlöründen cızırtılı ses geldiğini iddia ediyor. Ses seviyesi çok yükseltildiğinde ses bozuluyor ve cızırtılı çıkıyor. Bildirimlere göre bu durumdan en çok kulaklık hoparlörü etkileniyor. Bir kullanıcı, iPhone 15 Pro Max’te tam seste hoparlör üzerinden arama yaptığında sesin çınladığını, ses düzeyi %80 üzerindeyken müzikte de aynı sorunu yaşadığını söylüyor. Başka bir kullanıcı, belli videolarda veya frekans aralıklarında sesin titrediğini veya patladığını söylüyor.

Ücretsiz değişim sonrası sorun devam ediyor!

Kullanıcılar, Apple’dan değişim talebinde bulunduklarını, ücretsiz değişim sonrası yeni cihazlarında da sorunu yaşamaya devam ettiklerini bildirdi. iPhone 15 hoparlöründe yaşanan bu sorunlar donanımsal mı yazılımsal mı henüz belli değil. Apple, henüz açıklama yaptı.

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iPhone 15'lerin yeni sorunu: Hoparlörden cızırtı sesi çıkıyor!