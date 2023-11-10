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    Anlık Bildirim

    iOS 17.2, App Store'da bir değişiklikle geliyor

    Apple, iPhone'lar için iOS 17.1.1 güncellemesinin ardından iOS 17.2 beta 2 sürümü yayınladı. Yeni iOS 17.2, App Store'da belli kategorideki uygulamalara erişimi kolaylaştıran bir değişiklik içeriyor.
    ios 17.2 app store uygulama kategorileri Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone için iOS 17.2 beta 2 dahil olmak üzere yazılımlarının yeni beta sürümlerini yayınladı. iOS 17.2 sürümüne App Store’da uygulama kategorilerini öne çıkaran bir değişiklikle geliyor.

    Uygulama kategorileri üste taşınıyor

    App Store Uygulamalar bölümünde üstte kullanıcıların Eğlence, Eğitim, Fotoğraf ve Video, Müzik gibi çeşitli uygulama kategorileri arasında gezinmesine olanak tanıyan yeni bir gezinme çubuğu yer alıyor. Buradaki kategoriler, “Kategorilere göz atın” menüsünde uygulama bölümünün alt kısmında bulunan kategorilerle aynı. App Store Oyunlar bölümünde de bulmaca, yarış, simülasyon, macera gibi benzer kategori listesi bulunuyor. Oyunlar sekmesinin altındaki kategorilerle aynı.

    Uygulamalar veya Oyunlar’da listelenen kategorilerden birine dokunulduğunda o kategorinin parçası olan uygulamalar gösteriliyor. Bu değişiklikle birlikte Apple Arcade için üst çubuk gezinme seçeneği diğer App Store bölümlerine de gelmiş oldu.

    iOS 17.2 ne zaman çıkacak?

    Apple’ın iOS 17.2 güncellemesini Aralık ayı içinde yayınlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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