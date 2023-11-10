Tam Boyutta Gör Apple, iPhone için iOS 17.2 beta 2 dahil olmak üzere yazılımlarının yeni beta sürümlerini yayınladı. iOS 17.2 sürümüne App Store’da uygulama kategorilerini öne çıkaran bir değişiklikle geliyor.

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Uygulama kategorileri üste taşınıyor

App Store Uygulamalar bölümünde üstte kullanıcıların Eğlence, Eğitim, Fotoğraf ve Video, Müzik gibi çeşitli uygulama kategorileri arasında gezinmesine olanak tanıyan yeni bir gezinme çubuğu yer alıyor. Buradaki kategoriler, “Kategorilere göz atın” menüsünde uygulama bölümünün alt kısmında bulunan kategorilerle aynı. App Store Oyunlar bölümünde de bulmaca, yarış, simülasyon, macera gibi benzer kategori listesi bulunuyor. Oyunlar sekmesinin altındaki kategorilerle aynı.

Uygulamalar veya Oyunlar’da listelenen kategorilerden birine dokunulduğunda o kategorinin parçası olan uygulamalar gösteriliyor. Bu değişiklikle birlikte Apple Arcade için üst çubuk gezinme seçeneği diğer App Store bölümlerine de gelmiş oldu.

iOS 17.2 ne zaman çıkacak?

Apple’ın iOS 17.2 güncellemesini Aralık ayı içinde yayınlaması bekleniyor.

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iOS 17.2, App Store'da bir değişiklikle geliyor