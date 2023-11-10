iOS 17.2, App Store'da bir değişiklikle geliyor

Uygulama kategorileri üste taşınıyor
App Store Uygulamalar bölümünde üstte kullanıcıların Eğlence, Eğitim, Fotoğraf ve Video, Müzik gibi çeşitli uygulama kategorileri arasında gezinmesine olanak tanıyan yeni bir gezinme çubuğu yer alıyor. Buradaki kategoriler, “Kategorilere göz atın” menüsünde uygulama bölümünün alt kısmında bulunan kategorilerle aynı. App Store Oyunlar bölümünde de bulmaca, yarış, simülasyon, macera gibi benzer kategori listesi bulunuyor. Oyunlar sekmesinin altındaki kategorilerle aynı.
Uygulamalar veya Oyunlar’da listelenen kategorilerden birine dokunulduğunda o kategorinin parçası olan uygulamalar gösteriliyor. Bu değişiklikle birlikte Apple Arcade için üst çubuk gezinme seçeneği diğer App Store bölümlerine de gelmiş oldu.
iOS 17.2 ne zaman çıkacak?
Apple’ın iOS 17.2 güncellemesini Aralık ayı içinde yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.