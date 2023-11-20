iPhone 16 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

Tam Boyutta Gör Apple iPhone 15 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden iPhone 16 ve hatta iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Hatta bunlardan en büyüğü fiyat artışı iddiaları oldu diyebiliriz. Şimdi de bu karışıklığın ortasında, iPhone 16 Pro'nun pil kapasitesi ve tasarımı içeren bir dizi görüntü ortaya çıktı. Apple, herhangi bir artış planlamıyor.

iPhone 16 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Apple, cihazlarının gerçek pil kapasitelerini teknik özellik sayfalarının bir parçası olarak yayınlamamasıyla ünlü. Ancak üretim ve test sürecinden gelen bilgiler, bizlere erken bir ön bakış olanağı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak iPhone 16 Pro'nun erken üretim örneğinden alınan bilgiler, cihazın 3.355mAh (LCV 4,48V, 13,02WHr) pil kapasitesi sunacağını gösteriyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 15 Pro, 27W'a kadar hızlı şarj desteği ve 3.274mAh pil kapasitesi ile satışa sunuldu. Bu bağlamda her iki model arasında yüzde 2,48'lik bir artış söz konusu.

Rakamlardan da görebileceğiniz üzere bu iyileştirmeler oldukça kısıtlı. Dolayısıyla pil ömründe gözle görülür bir artış olacaksa, bu kesinlikle daha verimli bir fabrikasyon süreci ve panel tasarımı ile sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızıntıda yer alan bilgiler bununla sınırlı değil. Prototip görüntülerinde pil kapağı buzlu metal bir korumaya ve yeniden tasarlanmış bir konektöre sahip. iPhone 15 Pro'da kullanılan L tasarım ise korunmuş. Ancak yüzeyde yapılan değişiklik, ısı yayılımının artırılmasını sağlayacak. Bununsa ''Grafen'' tabanlı bir soğutma sistemi ile destekleneceğini belirtelim.

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Tabi ki henüz söylenti düzeyinde olan bu teknolojinin kesin olarak iPhone 16'lara gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak Apple'ın, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yaşanan termal sorunlara şimdiden odaklanmaya başladığını açık.

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iPhone 16 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı! Değişim yok