iPhone 16 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

Bildiğiniz gibi Apple, cihazlarının gerçek pil kapasitelerini teknik özellik sayfalarının bir parçası olarak yayınlamamasıyla ünlü. Ancak üretim ve test sürecinden gelen bilgiler, bizlere erken bir ön bakış olanağı sunuyor.
Rakamlardan da görebileceğiniz üzere bu iyileştirmeler oldukça kısıtlı. Dolayısıyla pil ömründe gözle görülür bir artış olacaksa, bu kesinlikle daha verimli bir fabrikasyon süreci ve panel tasarımı ile sağlanacak.
Tabi ki henüz söylenti düzeyinde olan bu teknolojinin kesin olarak iPhone 16'lara gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak Apple'ın, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yaşanan termal sorunlara şimdiden odaklanmaya başladığını açık.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.