Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcıların parola girmeden web üzerinden Apple hesaplarına giriş yapabilmelerini sağlayan passkey özelliğini iOS 17 güncellemesi ile getirecek. iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma ile şifresiz giriş özelliği gelecek.

iPhone'ların özlenen özelliği iOS 17 ile geri dönüyor 22 sa. önce eklendi

Passkey özelliği yalnızca Apple ID, iCloud gibi Apple sitelerinde geçerli olmayacak. Kullanıcıların Apple ile giriş yapmayı destekleyen sitelerde de parolasız giriş yapmalarına yardımcı olacak. Geçiş anahtarını destekleyen web sitelerinde de iPhone’dan QR kodu tarayarak kaydolma veya hesaba giriş yapma mümkün olacak.

Geçiş anahtarı, parola yerine Face ID, Touch ID veya PIN kullanan cihaz tabanlı kimlik doğrulamaya dayanan bir standart. Kullanıcıların oturum açma bilgilerini hatırlamasına gerek kalmıyor. Geçiş anahtarları parolalar yerine geçmiyor, yalnızca giriş yapmanın alternatif bir yolu. Geçiş anahtarı oluşturulduktan sonra cihazlar arasında senkronize ediliyor.

Google da Google hesapları için passkey tabanlı girişi destekliyor.

Apple ID için passkey desteği, iOS 17 beta, iPadOS 17 beta ve macOS 14 Sonoma beta sürümünde mevcut.

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iOS 17, Apple hesabına girişte şifre istemeyecek