Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone'ların özlenen özelliği iOS 17 ile geri dönüyor

    Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17 beta 2 sürümünü yayınladı. Birçok hatayı gideren yeni güncelleme, iPhone'larda özlenen bir özelliği de geri getirdi.           
    Oy Ver
    iOS 17 Beta 2 3D Touch Tam Boyutta Gör
    iOS 17 beta 2 sürümde dokunuş geri bildirimi (haptic feedback) özelliğinin eskisinden daha hızlı çalışmasını sağlayan yeni seçenek keşfedildi. Yeni ayar, 3D Touch’a oldukça yakın deneyim sunuyor.

    3D Touch'a yakın deneyim

    Hatırlanacağı üzere Apple, 3D Touch özelliğini iPhone 6S ile tanıttı. Bir simgeye veya ekrandaki öğeye sert basıldığında hızlı işlem menüsünün çıkması çoğu kullanıcı için kullanışlı bir özellik oldu. Apple, iPhone XR modeli ile birlikte özelliği biraz değiştirdi, 3D Touch yerini Haptic Touch’a bıraktı. 3D Touch, Apple’ın peek & pop olarak bahsettiği uygulamayla, ekrana ne kadar sert basıldığına bağlı olarak farklı etkileşimler sunarken, Haptic Touch, uzun basma hareketi uyguladığında basitçe açılır menü gösteriyor.

    iOS 17 beta 2 ile geldi

    Haptic Touch, 3D Touch’dan daha yavaş çalışmasıyla eleştirildi. iOS 16 ve iOS 17 beta 1 sürümde Haptic Touch seçenekleri arasında hızlı ve yavaş vardı. iOS 17 beta 2’de hızlı seçeneğinin daha da hızlandırıldığı, 3D Touch’a yakın deneyim sunduğu söyleniyor. 3D Touch gibi hissettiren yeni hızlı dokunuş geri bildirimi, Ayarlar - Erişilebilirlik - Dokunma - Haptic Touch altından seçilebiliyor.

    3D Touch, iOS 14 üzerinde çalışan iPhone XS modeline kadar kullanıldı, iPhone 11 serisi ile birlikte donanımsal olarak da kaldırıldı ve diğer tüm iPhone’lar için yazılım güncellemesi yoluyla devre dışı bırakıldı.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/06/22/ios-17-haptic-touch-faster/ https://bgr.com/tech/ios-17-sort-of-brings-3d-touch-back-to-the-iphone-heres-how-to-enable-it/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yakıt depo kapağı açılmıyor dressinn güvenilir mi sembollerle kalp yapma çok şanssızım peniste yağ bezesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız