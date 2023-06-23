iPhone'ların özlenen özelliği iOS 17 ile geri dönüyor

Tam Boyutta Gör iOS 17 beta 2 sürümde dokunuş geri bildirimi (haptic feedback) özelliğinin eskisinden daha hızlı çalışmasını sağlayan yeni seçenek keşfedildi. Yeni ayar, 3D Touch’a oldukça yakın deneyim sunuyor.

iOS 17 Dev Beta çıktı: iOS 17 Developer Beta nasıl yüklenir? 2 hf. önce eklendi

3D Touch'a yakın deneyim

Hatırlanacağı üzere Apple, 3D Touch özelliğini iPhone 6S ile tanıttı. Bir simgeye veya ekrandaki öğeye sert basıldığında hızlı işlem menüsünün çıkması çoğu kullanıcı için kullanışlı bir özellik oldu. Apple, iPhone XR modeli ile birlikte özelliği biraz değiştirdi, 3D Touch yerini Haptic Touch’a bıraktı. 3D Touch, Apple’ın peek & pop olarak bahsettiği uygulamayla, ekrana ne kadar sert basıldığına bağlı olarak farklı etkileşimler sunarken, Haptic Touch, uzun basma hareketi uyguladığında basitçe açılır menü gösteriyor.

iOS 17 beta 2 ile geldi

Haptic Touch, 3D Touch’dan daha yavaş çalışmasıyla eleştirildi. iOS 16 ve iOS 17 beta 1 sürümde Haptic Touch seçenekleri arasında hızlı ve yavaş vardı. iOS 17 beta 2’de hızlı seçeneğinin daha da hızlandırıldığı, 3D Touch’a yakın deneyim sunduğu söyleniyor. 3D Touch gibi hissettiren yeni hızlı dokunuş geri bildirimi, Ayarlar - Erişilebilirlik - Dokunma - Haptic Touch altından seçilebiliyor.

3D Touch, iOS 14 üzerinde çalışan iPhone XS modeline kadar kullanıldı, iPhone 11 serisi ile birlikte donanımsal olarak da kaldırıldı ve diğer tüm iPhone’lar için yazılım güncellemesi yoluyla devre dışı bırakıldı.

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