iPhone'ların özlenen özelliği iOS 17 ile geri dönüyor

3D Touch'a yakın deneyim
Hatırlanacağı üzere Apple, 3D Touch özelliğini iPhone 6S ile tanıttı. Bir simgeye veya ekrandaki öğeye sert basıldığında hızlı işlem menüsünün çıkması çoğu kullanıcı için kullanışlı bir özellik oldu. Apple, iPhone XR modeli ile birlikte özelliği biraz değiştirdi, 3D Touch yerini Haptic Touch’a bıraktı. 3D Touch, Apple’ın peek & pop olarak bahsettiği uygulamayla, ekrana ne kadar sert basıldığına bağlı olarak farklı etkileşimler sunarken, Haptic Touch, uzun basma hareketi uyguladığında basitçe açılır menü gösteriyor.
iOS 17 beta 2 ile geldi
Haptic Touch, 3D Touch’dan daha yavaş çalışmasıyla eleştirildi. iOS 16 ve iOS 17 beta 1 sürümde Haptic Touch seçenekleri arasında hızlı ve yavaş vardı. iOS 17 beta 2’de hızlı seçeneğinin daha da hızlandırıldığı, 3D Touch’a yakın deneyim sunduğu söyleniyor. 3D Touch gibi hissettiren yeni hızlı dokunuş geri bildirimi, Ayarlar - Erişilebilirlik - Dokunma - Haptic Touch altından seçilebiliyor.
3D Touch, iOS 14 üzerinde çalışan iPhone XS modeline kadar kullanıldı, iPhone 11 serisi ile birlikte donanımsal olarak da kaldırıldı ve diğer tüm iPhone’lar için yazılım güncellemesi yoluyla devre dışı bırakıldı.Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/06/22/ios-17-haptic-touch-faster/ https://bgr.com/tech/ios-17-sort-of-brings-3d-touch-back-to-the-iphone-heres-how-to-enable-it/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D