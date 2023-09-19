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Apple'ın dün genel kullanıma sunduğu iOS 17 işletim sistemi pek çok değişiklik ve iyileştirme içeriyor. Ancak güncellemenin yüklendiği eski iPhone modellerinin pili daha çabuk bitmeye başladı. Birçok kullanıcı cihazlarının pil ömrünün azalmasından şikayetçi.

iOS 17 çıktı! Nasıl yüklenir, hangi iPhone’lar destekliyor? 1 gün önce eklendi

iPhone SE 2, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 dahil olmak üzere beş farklı iPhone modeli için gerçekleştirilen bir araştırmada, iOS 17 güncellemesinin pil ömrü üzerindeki etkileri test edildi. iAppleBytes tarafından yapılan incelemenin sonuçları can sıkıcı.

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Yükseltme için acele etmeyin

Gerçekleştirilen test sonrasında bu eski modellerin hepsinin pil ömrünün azaldığı sonucuna varıldı. Özellikle iPhone 13 ve iPhone XR modellerinin pil ömründe belirgin bir düşüş görülürken, iPhone XR'nin pil ömrü iOS 14 sürümünden bu yana rekor bir düşüş yaşadı.

Uzmanlar ayrıca iOS 15'ten itibaren farklı iOS sürümlerindeki pil ömrünü gösteren bir grafik sunarak cihazların iOS 16.6.1 ve 16.7'de daha uzun süre dayandığını ortaya koydu. Akıllı telefonunu daha sık şarj etmek istemeyenlerin şimdilik bu sürümlerde kalarak iOS 17'ye geçmemeleri tavsiye ediliyor.

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iOS 17'den sonra eski iPhone'ların pil ömrü kötüleşti