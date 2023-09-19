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    Anlık Bildirim

    iOS 17'den sonra eski iPhone'ların pil ömrü kötüleşti

    Apple bildiğiniz üzere dün merakla beklenen iOS 17 sürümünü yayınlamıştı. Ancak güncelleme sonrasında eski iPhone modellerinin pil ömrünün kötüleştiği tespit edildi.

    iOS 17'den sonra eski iPhone'ların pil ömrü kötüleşti Tam Boyutta Gör

    Apple'ın dün genel kullanıma sunduğu iOS 17 işletim sistemi pek çok değişiklik ve iyileştirme içeriyor. Ancak güncellemenin yüklendiği eski iPhone modellerinin pili daha çabuk bitmeye başladı. Birçok kullanıcı cihazlarının pil ömrünün azalmasından şikayetçi.

    iPhone SE 2, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 dahil olmak üzere beş farklı iPhone modeli için gerçekleştirilen bir araştırmada, iOS 17 güncellemesinin pil ömrü üzerindeki etkileri test edildi. iAppleBytes tarafından yapılan incelemenin sonuçları can sıkıcı.

    iOS 17'den sonra eski iPhone'ların pil ömrü kötüleşti Tam Boyutta Gör

    Yükseltme için acele etmeyin

    Gerçekleştirilen test sonrasında bu eski modellerin hepsinin pil ömrünün azaldığı sonucuna varıldı. Özellikle iPhone 13 ve iPhone XR modellerinin pil ömründe belirgin bir düşüş görülürken, iPhone XR'nin pil ömrü iOS 14 sürümünden bu yana rekor bir düşüş yaşadı.

    Uzmanlar ayrıca iOS 15'ten itibaren farklı iOS sürümlerindeki pil ömrünü gösteren bir grafik sunarak cihazların iOS 16.6.1 ve 16.7'de daha uzun süre dayandığını ortaya koydu. Akıllı telefonunu daha sık şarj etmek istemeyenlerin şimdilik bu sürümlerde kalarak iOS 17'ye geçmemeleri tavsiye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iphone 6s ısınma sorunu lassa multiways 2 yorum anakart neden yanar bim cheesecake yorum görev yöneticisi erişim engellendi

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