iOS 17 güncellemesi ile birlikte 20’den fazla yeni zil sesi geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17'de tüm zil sesleri ve metin tonlarını elden geçirerek telefon aramaları, mesajlar, alarmlar ve daha fazlası için kullanılabilecek 20'den fazla yeni ses sunmaya başlayacak. iOS 17 ile birlikte Ses ve Dokunuş menüsünde listelenen zil seslerinin neredeyse tamamı yeni olacak, dolayısıyla aralarından seçim yapılabilecek çok sayıda seçenek bulunacak.

iOS 17 ile yeni zil sesleri geliyor

Aktarılanlara göre eski zil sesleriyle karşılaştırıldığında, yeni zil seslerinin çoğu daha uzun ve daha modern bir yapıya sahip olacak. Apple aynı zamanda önceki zil seslerinin tümünü "Klasik" bölümüne taşıyor. Böylece sıkça kullanılan zil sesleri erişilebilir olacak. Gelen yeni zil sesleri ise şu isme sahip: Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, Kettle, Mercury, Milky Way, Quad, Radial, Scavenger, Seedling, Shelter, Sprinkles, Steps, Storytime, Tease, Tilt, Unfold ve Valley.

iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi 1 gün önce eklendi

iOS 17 ile gelen yenilikler arasında kilit ekranında yeni kişi görünümü, gelişmiş otomatik tamamlama, FaceTime'da mesaj ekleme, Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma, iPhone'u baş ucu saati olarak kullanmak için StandBy, iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşmak için NameDrop, yeni günlük tutma uygulaması Journal ve dahası bulunuyor. iOS 17, 18 Eylül'de yayınlanacak.

iOS 17 alacak telefonlar ise şöyle:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

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iOS 17 güncellemesi ile 20’den fazla yeni zil sesi geliyor