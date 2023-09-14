iOS 17 güncellemesi ile birlikte 20’den fazla yeni zil sesi geliyor

iOS 17 ile yeni zil sesleri geliyor
Aktarılanlara göre eski zil sesleriyle karşılaştırıldığında, yeni zil seslerinin çoğu daha uzun ve daha modern bir yapıya sahip olacak. Apple aynı zamanda önceki zil seslerinin tümünü "Klasik" bölümüne taşıyor. Böylece sıkça kullanılan zil sesleri erişilebilir olacak. Gelen yeni zil sesleri ise şu isme sahip: Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, Kettle, Mercury, Milky Way, Quad, Radial, Scavenger, Seedling, Shelter, Sprinkles, Steps, Storytime, Tease, Tilt, Unfold ve Valley.
iOS 17 ile gelen yenilikler arasında kilit ekranında yeni kişi görünümü, gelişmiş otomatik tamamlama, FaceTime'da mesaj ekleme, Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma, iPhone'u baş ucu saati olarak kullanmak için StandBy, iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşmak için NameDrop, yeni günlük tutma uygulaması Journal ve dahası bulunuyor. iOS 17, 18 Eylül'de yayınlanacak.
iOS 17 alacak telefonlar ise şöyle:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE 3
- iPhone SE 2
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone XR
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.