iOS 17 ile iMessage tamamen yenilenecek iddiası

iMessage, AR özellikleri ile tamamen yenileniyor
iOS 16 ile Mesajlar uygulaması, gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma, mesajı okunmadı olarak işaretleme, ortak çalışma davetleri, SharePlay gibi yeni özellikler kazansa da kullanıcı arayüzü büyük ölçüde aynı kaldı. WhatsApp, Telegram gibi rakiplerinin de arayüzü çok fazla değişmedi ancak çok daha sık güncelleme alarak yeni özellikler sunuyorlar. Apple’ın iMessage sistemini yeniden tasarlamasının vakti geldi.
Mark Gurman, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün oyun, medya tüketimi ve iletişime odaklanacağını söylemişti. Memojiler ve SharePlay gibi özellikler deneyimin merkezinde olabilir; böyle bir deneyim için yeniden tasarlanmış iMessage uygulaması gerekli olabilir. Şimdilik yeni Mesajlar uygulamasının AR dışında hangi özellikleri getireceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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