iOS 17 ile iMessage tamamen yenilenecek iddiası

Apple’ın gelecek sene karma gerçeklik gözlüğü ile birlikte yeni Mesajlar uygulamasını kullanıma sunacağı iddia ediliyor. Twitter üzerinden teknoloji tutkunlarının merak ettiği yeni donanımlar ve yazılımlara ilişkin bilgiler paylaşmasıyla bilinen Majin Bu, iOS 17 güncellemesi ile Apple Mesajlar uygulamasının tamamen yenileneceğini söylüyor. Yeni iMessage, gözlük için oluşturulmuş sohbet odaları ve artırılmış gerçeklik özellikleriyle birlikte yeni bir tasarıma sahip olacak.

iMessage, AR özellikleri ile tamamen yenileniyor

iOS 16 ile Mesajlar uygulaması, gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma, mesajı okunmadı olarak işaretleme, ortak çalışma davetleri, SharePlay gibi yeni özellikler kazansa da kullanıcı arayüzü büyük ölçüde aynı kaldı. WhatsApp, Telegram gibi rakiplerinin de arayüzü çok fazla değişmedi ancak çok daha sık güncelleme alarak yeni özellikler sunuyorlar. Apple’ın iMessage sistemini yeniden tasarlamasının vakti geldi.

Mark Gurman, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün oyun, medya tüketimi ve iletişime odaklanacağını söylemişti. Memojiler ve SharePlay gibi özellikler deneyimin merkezinde olabilir; böyle bir deneyim için yeniden tasarlanmış iMessage uygulaması gerekli olabilir. Şimdilik yeni Mesajlar uygulamasının AR dışında hangi özellikleri getireceği bilinmiyor.

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iOS 17 ile iMessage tamamen yenileniyor