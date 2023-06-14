iOS 17 için tartışmalı özellik: Konserlerde video çekilmesini engelleyecek mi?

iOS 17'nin ilk beta sürümünün yayınlanmasının ardından işletim sisteminin lansmanda değinilmeyen ilginç özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Cash App'in tasarımcılarından Soren Iverson, iOS 17'nin konser sırasında video kaydı alınmasını engellediğini iddia etti.
Tasarımcının resmi Twitter hesabında paylaştığı ekran görüntüsü kamera arayüzünün üst kısmında "Kamera geçici olarak kilitlendi. 32 dakikalık konser görüntüsü aldınız. Biraz ara verin ve gösterinin tadını çıkarın" şeklinde bir bildirim çıktığını gösteriyor.
iOS 17'nin konserlerde video çekmeye engel olacağına dair tweet kısa süre içerisinde 14 milyondan fazla görüntülendi. Kullanıcılar arasında tartışma konusu olan özellik kimileri tarafından sertçe eleştirilirken, kimileri tarafından da son derece olumlu karşılandı.
Apple henüz doğrulamadı
Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, konserlerde cep telefonuyla çekim yapan insanlar yüzünden zevk almadıklarını belirterek, böyle bir özelliğin gelmesini haklı bulduklarını söyledi. Bazı kullanıcılar ise 50 bin TL'den fazla para ödedikleri bir telefonun bunu yapamayacağını savundu.
Apple'dan henüz söz konusu özellikle ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Dolayısı ile bunun bir şaka olma ihtimali de var. Ancak şirketin 2016 yılında bu konuyla ilgili patent başvurusunda bulunması, böyle bir sistemin iOS 17'ye entegre edilmesinin tamamiyle imkansız olmadığını gösteriyor.Kaynakça https://www.gizchina.com/2023/06/14/controversy-surrounding-ios-17-will-apples-new-feature-block-concert-filming/ https://twitter.com/soren_iverson/status/1668619293259603971 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi