iOS 17 için tartışmalı özellik: Konserlerde video çekilmesini engelleyecek mi?

Tam Boyutta Gör

iOS 17'nin ilk beta sürümünün yayınlanmasının ardından işletim sisteminin lansmanda değinilmeyen ilginç özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Cash App'in tasarımcılarından Soren Iverson, iOS 17'nin konser sırasında video kaydı alınmasını engellediğini iddia etti.

Tesla otopilotun acı bilançosu ortaya çıktı: 17 ölüm, 736 kaza 2 sa. önce eklendi

Tasarımcının resmi Twitter hesabında paylaştığı ekran görüntüsü kamera arayüzünün üst kısmında "Kamera geçici olarak kilitlendi. 32 dakikalık konser görüntüsü aldınız. Biraz ara verin ve gösterinin tadını çıkarın" şeklinde bir bildirim çıktığını gösteriyor.

iOS 17'nin konserlerde video çekmeye engel olacağına dair tweet kısa süre içerisinde 14 milyondan fazla görüntülendi. Kullanıcılar arasında tartışma konusu olan özellik kimileri tarafından sertçe eleştirilirken, kimileri tarafından da son derece olumlu karşılandı.

Tam Boyutta Gör

Apple henüz doğrulamadı

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, konserlerde cep telefonuyla çekim yapan insanlar yüzünden zevk almadıklarını belirterek, böyle bir özelliğin gelmesini haklı bulduklarını söyledi. Bazı kullanıcılar ise 50 bin TL'den fazla para ödedikleri bir telefonun bunu yapamayacağını savundu.

Apple'dan henüz söz konusu özellikle ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Dolayısı ile bunun bir şaka olma ihtimali de var. Ancak şirketin 2016 yılında bu konuyla ilgili patent başvurusunda bulunması, böyle bir sistemin iOS 17'ye entegre edilmesinin tamamiyle imkansız olmadığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 17, konserlerde video çekilmesini engelleyecek mi?