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    Anlık Bildirim

    Apple, geliştiriciler için iOS 18.1 beta 3'ü yayınladı: İşte yeni yapay zeka özellikleri

    Apple, geliştiriciler için iOS 18.1 beta 3'ü yayınladı ve artık Türkiye'deki iPhone kullanıcıları da bölge değişikliği yapmadan Apple Intelligence özelliklerini deneyimleyebiliyor.
    iOS 18.1 beta 3 Apple Intelligence Türkiye Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve meraklı kullanıcıların Apple Intelligence özelliklerini test etmeye devam etmeleri için iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in üçüncü betasını sundu. Yeni iOS 18.1 betası, Türkiye’deki iPhone kullanıcıları için cihaz bölgesini değiştirmeden Apple Intelligence’ı deneyimlemelerini sağlıyor.

    Apple Intelligence için bölge değişikliği yapmak gerekmiyor

    iOS 18.1 Apple Intelligence Türkiye iPhone Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.1 beta ile Apple Intelligence’ı sundu. Ancak, Türkiye’deki iPhone kullanıcılarının yapay zeka özelliklerini kullanabilmeleri için cihaz dilini İngilizce yapmalarını ve cihaz bölgesini Amerika olarak ayarlamaları gerekiyordu. iOS 18.1 beta 3 ile bölge değiştirme zorunluluğu kaldırıldı. Cihazın dilini İngilizce yapmak yeterli oluyor. Bekleme listesine alınıyorsunuz ve sonrasında Apple Intelligence’ı kullanabiliyorsunuz.

    Fotoğraflardan istenmeyen kişileri kaldırma "Clean Up" özelliği

    iOS 18.1 Clean Up Fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1 beta 3, Fotoğraflar uygulamasına Clean Up aracını getiriyor. Bu araç, fotoğrafın arka planındaki dikkat dağıtan nesneleri belirleyip kaldırabiliyor. Fotoğrafı düzenleme ekranında alt araç çubuğundaki silgi simgesine dokunmak yeterli oluyor; iPhone istenmeyen objeleri kaldırıyor.

    Tüm uygulamalar için bildirim özetleri

    iOS 18 bildirim özetleri Apple Intelligence Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1'in üçüncü beta sürümüyle Apple, bildirimler için yeni Apple Intelligence özelliklerini sundu. Daha önce Mail ve Mesajlar uygulamaları için kullanılabilen bildirim özetleme seçeneği artık tüm uygulamalarda çalışıyor.

    Apple Intelligence, iOS 18.1 yüklü iPhone 15 Pro ve yakında çıkacak iPhone 16 modelleriyle uyumlu.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/08/28/ios-18-1-beta-3-clean-up/ https://9to5mac.com/2024/08/28/ios-181-beta-3-expands-apple-intelligence-notification-summaries-beyond-messages-and-mail/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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