Apple, geliştiriciler için iOS 18.1 beta 3'ü yayınladı: İşte yeni yapay zeka özellikleri

Apple, geliştiriciler için iOS 18.1 beta 3'ü yayınladı ve artık Türkiye'deki iPhone kullanıcıları da bölge değişikliği yapmadan Apple Intelligence özelliklerini deneyimleyebiliyor.