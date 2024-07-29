iOS 18.1 beta çıktı: Apple Intelligence kullanıma sunuldu

iOS 18.1 ile gelen Apple Intelligence özellikleri
iOS 18.1 beta 1, geliştiricilere isteğe bağlı olarak kullanıma sunuldu. Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar, Apple Intelligence’ı denemek için iOS 18.1 betayı yüklemeyi veya iOS 18 beta sürümlerine devam etmeyi seçebiliyor. Yalnız Apple Intelligence'ı kullanmak için iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max gerekiyor. iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümlerini yüklemeyi düşünenler için de Apple silicon işlemcili model gerekliliği var.
Kullanıcıların iOS 18.1’e güncelledikten sonra Apple Intelligence’ı Ayarlar’dan açması gerekiyor. Ancak, öncelikle bekleme listesine katılma şartı var. Apple, yapay zeka özellikleri kullanılabilir olduğunda bildirim göndereceğini belirtiyor. Apple Intelligence için iPhone'un İngilizce dilde, bölgenin Amerika olarak ayarlanması gerekiyor.
iPhone 15 Pro modellerine sahip olanlar bugün itibarıyla Yazma Araçları, Siri'nin yeni tasarımı, bildirimleri özetleme ve yazıya dökme, yeni Mail kategorileri ve akıllı yanıtlar, Mesajlar'da akıllı yanıtlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli Apple Intelligence özelliklerini deneyebilecek.
Image Playground, Genmoji, öncelikli bildirimler, Siri kişisel bağlamı ve ChatGPT entegrasyonu gibi diğer özellikler iOS 18.1 beta 1 sürümde mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.