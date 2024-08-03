iOS 18'in ChatGPT entegrasyonu bu yıl sonuna kadar hazır olacak

Tam Boyutta Gör Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın analistlerle yaptığı üç aylık kazanç görüşmesinde yaptığı açıklamada ChatGPT'nin takvim yılının sonuna kadar iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya entegre edileceğini söyledi.

ChatGPT yıl sonuna kadar iOS 18'deki yerini alacak

Apple, ChatGPT entegrasyonunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone, iPad ve Mac'e geleceğini ilk olarak haziran ayındaki WWDC açılış konuşmasında söylemişti ve Cook'un yorumu bu zaman diliminin Ağustos ayının ilk haftası itibarıyla hala geçerli olduğunu gösteriyor.

Cook, Apple Intelligence özelliklerinin zamanlaması hakkında bir soruya yanıt olarak "ChatGPT takvim yılının sonuna kadar entegre edilecek" dedi. Siri, sorulara ve diğer istemlere yanıt olarak doğrudan ChatGPT yanıtlarını gösterebilecek.

ChatGPT ayrıca Apple'ın sistem genelindeki yazma araçları özelliği için bir seçenek olacak ve kullanıcıların metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. Apple, ChatGPT'nin platformlarında OpenAI'nin en son GPT-4o modeli tarafından destekleneceğini söyledi.

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iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları hesap oluşturmadan ChatGPT'yi ücretsiz kullanabilecek ve ChatGPT Plus aboneleri bu cihazlardaki ücretli özelliklere erişmek için hesaplarını bağlayabilecek. Apple, OpenAI'nin cihazlarından yapılan ChatGPT isteklerini saklamayacağını ve kullanıcıların IP adreslerinin gizleneceğini söyledi.

Apple Intelligence özellikleri bu haftanın başlarında iOS 18.1 beta sürümünde geliştiricilere test amaçlı sunulmaya başlandı ancak ChatGPT entegrasyonu beta sürümünde henüz mevcut değil. Apple Intelligence özellikleri bir iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, M1 çip veya daha yenisiyle donatılmış bir Mac ya da iPad gerektiriyor.

Önümüzdeki yıl ek diller sağlanana kadar cihazınızın dili ABD İngilizcesi olarak ayarlanmalıdır. Apple Intelligence özelliklerinin tam sürümü, iOS 18.4 ile birlikte Mart 2025 civarında kullanılabilir olması bekleniyor. Bu özellikler kullanıcıların metni özetlemesini, bildirimleri ve e-postaları önceliklendirmesini, özel emoji ve görseller oluşturmasını ve daha fazlasını sağlayacak.

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iOS 18'in ChatGPT entegrasyonu bu yıl sonuna kadar hazır olacak