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    iOS 18'in ChatGPT entegrasyonu bu yıl sonuna kadar hazır olacak

    iOS 18'in ChatGPT entegrasyonu bu yılın sonlarına doğru hazır olacak. Apple Intelligence özellikleri iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, M1 çip veya daha yeni Mac ya da iPad gerektiriyor.
    iOS 18'in ChatGPT entegrasyonu bu yıl sonuna kadar hazır olacak Tam Boyutta Gör
    Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın analistlerle yaptığı üç aylık kazanç görüşmesinde yaptığı açıklamada ChatGPT'nin takvim yılının sonuna kadar iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya entegre edileceğini söyledi.

    ChatGPT yıl sonuna kadar iOS 18'deki yerini alacak

    Apple, ChatGPT entegrasyonunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone, iPad ve Mac'e geleceğini ilk olarak haziran ayındaki WWDC açılış konuşmasında söylemişti ve Cook'un yorumu bu zaman diliminin Ağustos ayının ilk haftası itibarıyla hala geçerli olduğunu gösteriyor.

    Cook, Apple Intelligence özelliklerinin zamanlaması hakkında bir soruya yanıt olarak "ChatGPT takvim yılının sonuna kadar entegre edilecek" dedi. Siri, sorulara ve diğer istemlere yanıt olarak doğrudan ChatGPT yanıtlarını gösterebilecek.

    ChatGPT ayrıca Apple'ın sistem genelindeki yazma araçları özelliği için bir seçenek olacak ve kullanıcıların metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. Apple, ChatGPT'nin platformlarında OpenAI'nin en son GPT-4o modeli tarafından destekleneceğini söyledi.

    iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları hesap oluşturmadan ChatGPT'yi ücretsiz kullanabilecek ve ChatGPT Plus aboneleri bu cihazlardaki ücretli özelliklere erişmek için hesaplarını bağlayabilecek. Apple, OpenAI'nin cihazlarından yapılan ChatGPT isteklerini saklamayacağını ve kullanıcıların IP adreslerinin gizleneceğini söyledi.

    Apple Intelligence özellikleri bu haftanın başlarında iOS 18.1 beta sürümünde geliştiricilere test amaçlı sunulmaya başlandı ancak ChatGPT entegrasyonu beta sürümünde henüz mevcut değil. Apple Intelligence özellikleri bir iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, M1 çip veya daha yenisiyle donatılmış bir Mac ya da iPad gerektiriyor.

    Önümüzdeki yıl ek diller sağlanana kadar cihazınızın dili ABD İngilizcesi olarak ayarlanmalıdır. Apple Intelligence özelliklerinin tam sürümü, iOS 18.4 ile birlikte Mart 2025 civarında kullanılabilir olması bekleniyor. Bu özellikler kullanıcıların metni özetlemesini, bildirimleri ve e-postaları önceliklendirmesini, özel emoji ve görseller oluşturmasını ve daha fazlasını sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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