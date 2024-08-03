iOS 18'in ChatGPT entegrasyonu bu yıl sonuna kadar hazır olacak

ChatGPT yıl sonuna kadar iOS 18'deki yerini alacak
Apple, ChatGPT entegrasyonunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone, iPad ve Mac'e geleceğini ilk olarak haziran ayındaki WWDC açılış konuşmasında söylemişti ve Cook'un yorumu bu zaman diliminin Ağustos ayının ilk haftası itibarıyla hala geçerli olduğunu gösteriyor.
Cook, Apple Intelligence özelliklerinin zamanlaması hakkında bir soruya yanıt olarak "ChatGPT takvim yılının sonuna kadar entegre edilecek" dedi. Siri, sorulara ve diğer istemlere yanıt olarak doğrudan ChatGPT yanıtlarını gösterebilecek.
ChatGPT ayrıca Apple'ın sistem genelindeki yazma araçları özelliği için bir seçenek olacak ve kullanıcıların metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. Apple, ChatGPT'nin platformlarında OpenAI'nin en son GPT-4o modeli tarafından destekleneceğini söyledi.
iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları hesap oluşturmadan ChatGPT'yi ücretsiz kullanabilecek ve ChatGPT Plus aboneleri bu cihazlardaki ücretli özelliklere erişmek için hesaplarını bağlayabilecek. Apple, OpenAI'nin cihazlarından yapılan ChatGPT isteklerini saklamayacağını ve kullanıcıların IP adreslerinin gizleneceğini söyledi.
Apple Intelligence özellikleri bu haftanın başlarında iOS 18.1 beta sürümünde geliştiricilere test amaçlı sunulmaya başlandı ancak ChatGPT entegrasyonu beta sürümünde henüz mevcut değil. Apple Intelligence özellikleri bir iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, M1 çip veya daha yenisiyle donatılmış bir Mac ya da iPad gerektiriyor.
Önümüzdeki yıl ek diller sağlanana kadar cihazınızın dili ABD İngilizcesi olarak ayarlanmalıdır. Apple Intelligence özelliklerinin tam sürümü, iOS 18.4 ile birlikte Mart 2025 civarında kullanılabilir olması bekleniyor. Bu özellikler kullanıcıların metni özetlemesini, bildirimleri ve e-postaları önceliklendirmesini, özel emoji ve görseller oluşturmasını ve daha fazlasını sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.