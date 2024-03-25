iOS 18, iPhone'lara özelleştirilebilir yeni ana ekran getiriyor

Bloomberg’den Mark Gurman, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone’lar daha özelleştirilebilir bir ana ekrana sahip olacak. Kullanıcılar, simgeleri daha özgür bir şekilde düzenleyebilecek. Örneğin; uygulama simgeleri arasında sütunlar, satırlar ve boşluklar oluşturmak mümkün olacak. Ana ekranı özelleştirmek, Kestirmeler ve Widgetsmith gibi uygulamalarla boş uygulama simgeleri oluşturmak mümkün ancak Apple’ın kendi özelleştirme seçenekleri daha kullanışlı olacaktır.
Apple, iPhone kullanıcılarına iOS 16’dan bu yana kilit ekranını özelleştirme imkanı veriyor. iOS 18 ile aynı özelleştirmenin ana ekrana taşınması bekleniyor. Ana ekran için ek özelleştirme seçeneklerinin sunulmasıyla yıllar sonra iPhone’lara gelen en büyük ana ekran yenilemesi olacak.
iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
iOS 18 özellikleri, geçmiş iOS sürümleri gibi Haziran ayında gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak. iPhone 16 serisinin tanıtılması birlikte iOS 18 geliştirici betası sunulacak ve geliştirici hesabına sahip olmayanlar da iOS 18 ile gelen yenilikleri test etmeye başlayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...