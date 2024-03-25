Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı iOS 18’in şimdiye kadarki en büyük güncelleme olacağı söyleniyor. iOS 18 ile gelecek yeniliklerden biri de yenilenen özelleştirilebilir ana ekran olacak. İşte detaylar:

iOS 18 yapay zekâya odaklanıyor 1 hf. önce eklendi

Bloomberg’den Mark Gurman, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone’lar daha özelleştirilebilir bir ana ekrana sahip olacak. Kullanıcılar, simgeleri daha özgür bir şekilde düzenleyebilecek. Örneğin; uygulama simgeleri arasında sütunlar, satırlar ve boşluklar oluşturmak mümkün olacak. Ana ekranı özelleştirmek, Kestirmeler ve Widgetsmith gibi uygulamalarla boş uygulama simgeleri oluşturmak mümkün ancak Apple’ın kendi özelleştirme seçenekleri daha kullanışlı olacaktır.

Apple, iPhone kullanıcılarına iOS 16’dan bu yana kilit ekranını özelleştirme imkanı veriyor. iOS 18 ile aynı özelleştirmenin ana ekrana taşınması bekleniyor. Ana ekran için ek özelleştirme seçeneklerinin sunulmasıyla yıllar sonra iPhone’lara gelen en büyük ana ekran yenilemesi olacak.

iOS 18 ne zaman tanıtılacak?

iOS 18 özellikleri, geçmiş iOS sürümleri gibi Haziran ayında gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak. iPhone 16 serisinin tanıtılması birlikte iOS 18 geliştirici betası sunulacak ve geliştirici hesabına sahip olmayanlar da iOS 18 ile gelen yenilikleri test etmeye başlayabilecek.

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iOS 18, iPhone'lara özelleştirilebilir yeni ana ekran getiriyor