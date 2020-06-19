Kim Nerede? 225 Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi 205 Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 71 Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS gidiyor iPhone OS geliyor

    Ekosistemdeki akıllı cihazları için özelleştirilmiş işletim sistemleri hazırlayan ve özel isimler belirleyen Apple, yakın zamanda iPhone ailesini de buna dahil edebilir.
    6 sa.
    5,2b
    35
    26
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iOS gidiyor iPhone OS geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Mobil dünyaya Scott Forstal imzalı iPhone OS işletim sistemi ile merhaba diyen Apple; uzun bir süre tablet, müzik çalar, medya oynatıcı ve akıllı telefonlarını bu çatı altında toplamıştı. Ne var ki ürün gamı farklılaşmaya başlayınca optimizasyonlar kaçınılmaz oldu ve işletim sistemi isimleri de arttı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sızdırılan iOS 14 kodu, Mac bilgisayarlara gelecek yeni bir özelliği açık etti

    iPhone OS geri geliyor

    Hali hazırda iOS işletim sistemi iPhone ve iPod modellerinde kullanılırken akıllı saat ve medya oynatıcı ürünlerinde farklı yazılımlar mevcut. Son olarak iPad ailesi de iPad OS olarak kendi işletim sistemine kavuşmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu"

    Firmaya yakın kaynakların iddialarına göre iPhone ailesi de iPhone OS olarak ekosistemde farklılaşacak. Yani iPhone bir nevi köklerine geri dönmüş olacak. Bu durumda iOS sadece iPod için mi kullanılacak yoksa tamamen mi isim listesinden silinecek bilinmiyor.

    Diğer bir ilginç iddia ise iPhone ailesinin yakın zamanda Apple Phone olarak isimlendirileceği. Artık bir ikon haline gelen iPhone isimlendirmesinden Apple’ın vazgeçerek Apple Phone şeklinde devam etmesi pek mümkün görünmüyor ancak zamanın neler getireceği de bilinmez. En azından bu yılın iOS 14 ile geçileceği kesin gibi.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/18/apple-may-rename-ios-to-iphoneos/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    APOLL0 (alper e) 5 sa. ppobelter
    Yaw yine yetişemedim, ben ekleyecektim resmi
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa.
    bari ismi değişmişken şu sıkıcı arayüze de el atsalar baydı artık iphone 5sten beri aynı yeter yani
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    KemalSanlii (Kemal Sanlı) 5 sa.
    iOS zaten iPhone OS 🤷🏻‍♂️
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    asertyu 5 sa. KemalSanlii
    değil.ürünlerin başına gelen i ekiydi kaldırdılar.ipad os ve iphone os olarak ayırdılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    volkankpdg (Volkan K) 27 dk.
    Sadece isim güncellemesi değil çok daha kapsamlı, tasarım üzerine yoğunlaşılmış ve aynı zamanda alışkanlıkları da etkilemeyecek bir değişim olur umarım.
    Çok şey istedim gibi geldi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 58 dk.
    pek vilen yoktur galiba ama iPhone OS daha önce de vardı , iOS 4'üncü sürümden sonra adı değişti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Tmp341 1 sa.
    Üşüyoruz Steve Jobs.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    xe17 (Ertuğrul ) 1 sa.
    Tldeki gibi 6 sıfır atmışlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 2 sa.
    biraz tasarım değiştirseler isim yerine
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bkaakco (Berk ) 2 sa.
    iOS, iPhone'a has olmadığı halde öyle sanılıyordu. İyi oldu bu ayrımlar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 sa.
    Acaba yeni işletim sisteminde jailbreak aktif olacakmıdır ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 sa.
    İPhone OS ne ya illa ismi uzatacaklar maraş dondurması gibi. Saçmalık kepazelik arkadaş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Resurrectionn 4 sa.
    Görsel açıdan baştan sona yenilik gerekiyor sıkıldı insanlar artın. Stabil görsel bir sistem olsunda adı önemli değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    tivales +114 MPT-76 +113 Hwusu2h +107 xamaximax +105 Virinom +90 dark.king +82 LacWer +79 redoracle +76 mert1907 +69 Spavdez +66
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 classf2re ilk kez +161 2 Jon_Kar 5. kez +105 3 redoracle 11. kez +92
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    35 Kişi Okuyor (16 Üye, 19 Misafir) 10 Masaüstü 25 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5246 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, ios 14 ve
    2 etiket daha iphone os 14 Apple
    Facebook Sayfası253,6b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı292b
    Instagram Profili47,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Elgato resmen mikrofon pazarında 52 dk. Yeni bir Navi GPU’su sızdı 1 sa. Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak 1 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor 2 sa. Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi 2 sa. Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi 3 sa. Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 4 sa. ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu 4 sa. FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 5 sa. Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor 6 sa. The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN iOS gidiyor iPhone OS geliyor Sonraki Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor 19 sa. MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı 20 sa. Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 20 sa. ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 20 sa. Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 20 sa. 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 21 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı 21 sa. Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu 22 sa. Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı 22 sa. AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri 23 sa. Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor 23 sa. Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Apple Watch satışları düşüşte 1 gün Seste devrim! Elgato Wave 3 USB Mikrofon inceleme 1 gün Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor 1 gün POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı 1 gün Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu 1 gün LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 1 gün Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu 1 gün 2020 Mercedes-AMG E 63 ailesi yenilenen yüzüyle sahnede Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi