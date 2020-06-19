iOS gidiyor iPhone OS geliyor

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Mobil dünyaya Scott Forstal imzalı iPhone OS işletim sistemi ile merhaba diyen Apple; uzun bir süre tablet, müzik çalar, medya oynatıcı ve akıllı telefonlarını bu çatı altında toplamıştı. Ne var ki ürün gamı farklılaşmaya başlayınca optimizasyonlar kaçınılmaz oldu ve işletim sistemi isimleri de arttı.

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iPhone OS geri geliyor

Hali hazırda iOS işletim sistemi iPhone ve iPod modellerinde kullanılırken akıllı saat ve medya oynatıcı ürünlerinde farklı yazılımlar mevcut. Son olarak iPad ailesi de iPad OS olarak kendi işletim sistemine kavuşmuştu.

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Firmaya yakın kaynakların iddialarına göre iPhone ailesi de iPhone OS olarak ekosistemde farklılaşacak. Yani iPhone bir nevi köklerine geri dönmüş olacak. Bu durumda iOS sadece iPod için mi kullanılacak yoksa tamamen mi isim listesinden silinecek bilinmiyor.

Diğer bir ilginç iddia ise iPhone ailesinin yakın zamanda Apple Phone olarak isimlendirileceği. Artık bir ikon haline gelen iPhone isimlendirmesinden Apple’ın vazgeçerek Apple Phone şeklinde devam etmesi pek mümkün görünmüyor ancak zamanın neler getireceği de bilinmez. En azından bu yılın iOS 14 ile geçileceği kesin gibi.

https://www.gizmochina.com/2020/06/18/apple-may-rename-ios-to-iphoneos/

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