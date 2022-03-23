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    iOS Twitter uygulamasına kamera üzerinden GIF oluşturma özelliği eklendi

    Dev sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların kendi kısa kliplerini oluşturmalarını sağlayacak yeni GIF özelliğini duyurdu. Yeni özellik iOS kullanıcıları için erişime açıldı.
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    iOS kullanıcıları artık Twitter üzerinden GIF oluşturabilecek
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    2021 yılında popüler sohbet uygulamaları Sphere ve Quill’i kendi bünyesine katan Twitter, platforma kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket artık iOS kullanıcılarının kamera üzerinden GIF oluşturmasına izin verecek.

    Platform dışına aktarılmayacak

    Twitter kullanıcılarının tam bir video yüklemek zorunda kalmadan hızlı bir şekilde kısa görüntüler paylaşmalarına olanak tanıyacak GIF desteğinin platformda kullanılabilir durumda olduğunu duyuran şirket, kaydedilen GIF bağlantılarının kopyalanmasına izin verecek ancak bu görüntüleri platform dışına aktarmak mümkün olmayacak.

    Bununla birlikte kullanıcılar Tweet oluşturucuda kamera sekmesine giderek 'Video', 'Yakala' ve 'Canlı'ya ek olarak yeni eklenen 'GIF' oluşturma seçeneğine tıklayarak yeni özelliği test edebilirler. Özelliğin Android desteği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayan şirket, gelecekteki güncellemeleri bildirmek için geri bildirim toplamak istediklerini dile getirdi.

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