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    Anlık Bildirim

    Fortnite Xbox Cloud Gaming’e geldi: abonelik veya kontrolcü gerekmiyor

    Epic’in Apple ve Google ile olan davaları sonucu Fortnite, mobilden iyi bir miktarda oyuncu kaybetmişti. Daha önce Nvidia ile anlaşıp Geforce NOW’a Fortnite’ı getiren Epic, şimdi de Xbox ile anlaştı.
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    iOS oyuncularına güzel haber: Fortnite Xbox Cloud'a geldi
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    Epic Games’in Fortnite ile Google ve Apple’a savaş açmasından sonra oyun, iki platformdan da kaldırılmak zorunda kalmıştı. Android kullanıcıları hala oyunu indirebilse de iOS ve Mac kullanıcıları, farklı metotlara danışmak zorunda. Bu metotlara bir yenisi de Microsoft’tan geliyor.

    Fortnite, dokunmatik kontrol destekli olarak Xbox Cloud’a geldi

    Microsoft’un Stadia ve GeForce Now’a rakip platformu Xbox Cloud Gaming, Game Pass ile çalışması ile çok kısa bir sürede ciddi anlamda popüler kazanmıştı. Oldukça uygun fiyatlara yüzlerce oyuna erişim sunan Xbox Cloud Gaming, kullanıcıları bir kez daha sevindirecek. Epic’in Microsoft ile yeni iş birliği sonucu Fortnite, Xbox Cloud Gaming’e geliyor. Ayrıca Fortnite oynamak için tek ihtiyacınız olan şey ise Microsoft hesabı ve yeterince hızlı bir internet bağlantısı. Özellikle mobil oyuncular, herhangi bir ücret ödemeden tekrar Fortnite’a erişebilecek. Üstelik bu sistem ile mobil oyuncular, tıpkı Fortnite’ın mobil versiyonu gibi dokunmatik kontrolleri kullanabilecek.

    Microsoft ve Epic’in anlaşması özellikle iOS ve Mac kullanıcılarını etkileyecek türde. Xbox Cloud Gaming, Apple’ın App Store kuralları yüzünden her ne kadar iOS için uygulama olarak kullanıma sunulamasa da sistem, Safari üzerinden kullanabilmek için optimize edilmiş durumda. Bu sayede iPhone oyuncuları, tekrar Fortnite'a erişebilecek. Xbox Cloud Gaming, iOS 14.4 ve üzeri platformları destekliyor. Fortnite, büyük ihtimalle uzun bir süre boyunca Apple platformlarına geri dönemeyecek ancak bu süreçte kullanıcılar için alternatif yollar çıkması oldukça ferahlatıcı.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/05/05/fortnite-back-on-ios-how-to-play/ https://www.sammobile.com/news/fortnite-is-back-free-to-play-android-xbox-cloud-gaming/
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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