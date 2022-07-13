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    Anlık Bildirim

    iOS ve Android'e eklenecek 31 yeni emoji belli oldu

    Unicode'un Emoji 15.0 kütüphanesine eklenecek emojiler belli oldu. iOS ve Android'e 31 yeni emoji geliyor. Yeni eklenecek emojileri haberimizde görebilirsiniz.  
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    iOS ve Android'e 2022 ve 2023'te eklenecek emojiler belli oldu
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    Android ve iOS başta olmak üzere pek çok platformun kullandığı emoji kütüphanesi Unicode’a eklenecek yeni emojiler duyuruldu. Emoji 15.0 güncellemesi ile birlikte yukarıdaki görselde gördüğünüz emojiler geliyor. Pembe kalp, titreyen surat, karga, eşek ve kablosuz ağ işareti gibi yeni emojiler bizleri bekliyor.

    Bu sene sadece 31 yeni emoji onaylandı. Geçen sene 112 emoji, 2020’de ise 334 yeni emoji onaylanmıştı. Emoji çeşitliliğinin artmasıyla birlikte emojiler karmaşık hale gelmişti. Bu nedenle sadece 31 yeni emoji görüyoruz.

    iOS ve Android'e 2022 ve 2023'te eklenecek emojiler belli oldu

    Emoji 15.0 kütüphanesinin final sürümü Eylül 2022’de ilan edilecek. Bu nedenle görseldeki emojilerde ufak tefek değişiklikler yapılabilir.

    Yeni emojiler ne zaman gelecek?

    Yeni emojiler ilk olarak Google tarafından kullanıma sunulacak. 2022’in sonunda Android 13 işletim sistemine ve Google’ın kendi platformlarına eklenecek. 2023’ün başında ise iOS, iPadOS, MacOS, Samsung OneUI, Facebook ve Twitter platformlarında kullanıma sunulacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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