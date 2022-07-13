iOS ve Android'e eklenecek 31 yeni emoji belli oldu

Android ve iOS başta olmak üzere pek çok platformun kullandığı emoji kütüphanesi Unicode’a eklenecek yeni emojiler duyuruldu. Emoji 15.0 güncellemesi ile birlikte yukarıdaki görselde gördüğünüz emojiler geliyor. Pembe kalp, titreyen surat, karga, eşek ve kablosuz ağ işareti gibi yeni emojiler bizleri bekliyor.
Bu sene sadece 31 yeni emoji onaylandı. Geçen sene 112 emoji, 2020’de ise 334 yeni emoji onaylanmıştı. Emoji çeşitliliğinin artmasıyla birlikte emojiler karmaşık hale gelmişti. Bu nedenle sadece 31 yeni emoji görüyoruz.
Emoji 15.0 kütüphanesinin final sürümü Eylül 2022’de ilan edilecek. Bu nedenle görseldeki emojilerde ufak tefek değişiklikler yapılabilir.
Yeni emojiler ne zaman gelecek?
Yeni emojiler ilk olarak Google tarafından kullanıma sunulacak. 2022’in sonunda Android 13 işletim sistemine ve Google’ın kendi platformlarına eklenecek. 2023’ün başında ise iOS, iPadOS, MacOS, Samsung OneUI, Facebook ve Twitter platformlarında kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...