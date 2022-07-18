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    Dolandırıcı uygulamalar bu kez iOS platformunda

    iOS platformunda halen varlık gösteren 84 uygulamanın habersiz bir şekilde kullanıcıları dolandırdığı ve yıllık 100 milyon dolar civarında gelir elde ettiği belirtiliyor. 
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    Sık sık Google Play mağazasında dolandırıcılık amaçlı geliştirilmiş uygulamalara dikkat edilmesi ile ilgili haberler gündeme geliyor. Bu kez iOS platformunda milyonlarca kez indirilmiş uygulamalara dikkat çekildi.

    84 iOS uygulamasına dikkat

    Mobil uygulamalar konusunda katı tutumlarıyla bilinen Apple dahi yeni dolandırıcılık yöntemleri karşısında çaresiz kalıyor. Mart 2021 tarihinde App Store mağazasında 133 dolandırıcılık odaklı uygulamanın 500 milyon kez indirildiği ve 365 milyon dolar gelir elde ettiği gündeme gelmişti.

    Bugün geldiğimiz noktada halen 84 adet uygulama dolaşımda bulunuyor ve toplamda 7 milyon kez indirilmiş. Bu uygulamalar yine ücretli SMS gönderme ve ücretli servislere izinsiz abonelik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Aylık olarak kullanıcılardan 8.6 milyon dolar dolandırdığı tahmin ediliyor. Uygulamalar ağırlıklı olarak sanal müzik araçları, fener ve hesap makinesi gibi araçlardan oluşuyor.

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    juanmata09 3 gün önce

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