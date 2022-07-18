Dolandırıcı uygulamalar bu kez iOS platformunda

Tam Boyutta Gör

Sık sık Google Play mağazasında dolandırıcılık amaçlı geliştirilmiş uygulamalara dikkat edilmesi ile ilgili haberler gündeme geliyor. Bu kez iOS platformunda milyonlarca kez indirilmiş uygulamalara dikkat çekildi.

84 iOS uygulamasına dikkat

Mobil uygulamalar konusunda katı tutumlarıyla bilinen Apple dahi yeni dolandırıcılık yöntemleri karşısında çaresiz kalıyor. Mart 2021 tarihinde App Store mağazasında 133 dolandırıcılık odaklı uygulamanın 500 milyon kez indirildiği ve 365 milyon dolar gelir elde ettiği gündeme gelmişti.

Bu uygulamalar cüzdanınıza göz dikiyor 2 gün önce eklendi

Bugün geldiğimiz noktada halen 84 adet uygulama dolaşımda bulunuyor ve toplamda 7 milyon kez indirilmiş. Bu uygulamalar yine ücretli SMS gönderme ve ücretli servislere izinsiz abonelik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Aylık olarak kullanıcılardan 8.6 milyon dolar dolandırdığı tahmin ediliyor. Uygulamalar ağırlıklı olarak sanal müzik araçları, fener ve hesap makinesi gibi araçlardan oluşuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.