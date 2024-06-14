iOS 18, Mesajlara hızlı erişimli metin efektleri ekliyor

iOS 18'le yeni metin efektleri geliyor
Apple her yıl Mesajlar'a ekleyecek yeni bir şeyler buluyor. Bu yeni güncelleme muhtemelen küçük ama aynı zamanda basit olmasına rağmen çok popüler hale gelebilir. Yeni özelliğe Metin Efektleri adı veriliyor ve bir mesaj yazdıktan ancak henüz göndermeden bu özellikteki seçeneklerden seçiminizi uygulayabiliyorsunuz.
Yeni Teslim Et veya Daha Sonra Gönder seçeneklerinin aksine, Metin Efektleri ayrı bir uygulama değil. Artı işaretine dokunup ardından Metin Efektleri Mesajları uygulamasını bulmak yerine, değiştirmek istediğiniz metni vurgulamanız yeterli.
Kalın veya italik için tanıdık seçeneklerin yanı sıra artık Metin Efektleri de içeren normal bir iOS açılır penceresi görüntüleniyor. Metin Efektleri'ni görene kadar seçenekler arasında gezinmek için sağ oka dokunmanız gerekebilir.
Bu özellik klavyenizde istediğiniz efektle etiketlenmiş büyük düğmeler olarak gösterilir. Sekiz efektin tamamı yalnızca adlarını göstermekle kalmıyor aynı zamanda o isme uygulanan metin efektini de gösteriyor.
Bu efektlerden istediğiniz birine dokunduğunuzda mesajınızda vurguladığınız metne uygulanıyor. Böylece bu efekti mesajınızda görebilir ve bundan memnunsanız artık gönder düğmesine dokunabilirsiniz. Eğer bundan memnun değilseniz diğer sekiz seçenek hala ekranda kalır. Böylece başka bir seçeneği de deneyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.