Tam Boyutta Gör Çok uzun zamandır Mesajlar'a doğum günü balonları ve başka efektler ekleyebiliyorsunuz. Ancak iOS 18 ile birlikte artık sözleriniz titreyebilir, takırdayabilir ve patlayabilir hale gelecek.

iOS 18'le yeni metin efektleri geliyor

Apple her yıl Mesajlar'a ekleyecek yeni bir şeyler buluyor. Bu yeni güncelleme muhtemelen küçük ama aynı zamanda basit olmasına rağmen çok popüler hale gelebilir. Yeni özelliğe Metin Efektleri adı veriliyor ve bir mesaj yazdıktan ancak henüz göndermeden bu özellikteki seçeneklerden seçiminizi uygulayabiliyorsunuz.

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Yeni Teslim Et veya Daha Sonra Gönder seçeneklerinin aksine, Metin Efektleri ayrı bir uygulama değil. Artı işaretine dokunup ardından Metin Efektleri Mesajları uygulamasını bulmak yerine, değiştirmek istediğiniz metni vurgulamanız yeterli.

Kalın veya italik için tanıdık seçeneklerin yanı sıra artık Metin Efektleri de içeren normal bir iOS açılır penceresi görüntüleniyor. Metin Efektleri'ni görene kadar seçenekler arasında gezinmek için sağ oka dokunmanız gerekebilir.

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Bu özellik klavyenizde istediğiniz efektle etiketlenmiş büyük düğmeler olarak gösterilir. Sekiz efektin tamamı yalnızca adlarını göstermekle kalmıyor aynı zamanda o isme uygulanan metin efektini de gösteriyor.

Bu efektlerden istediğiniz birine dokunduğunuzda mesajınızda vurguladığınız metne uygulanıyor. Böylece bu efekti mesajınızda görebilir ve bundan memnunsanız artık gönder düğmesine dokunabilirsiniz. Eğer bundan memnun değilseniz diğer sekiz seçenek hala ekranda kalır. Böylece başka bir seçeneği de deneyebilirsiniz.

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iOS 18, Mesajlara hızlı erişimli metin efektleri ekliyor