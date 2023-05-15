Huawei'den iPad Air'a rakip geliyor: İşte MatePad Air'ın ilk görüntüleri

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Huawei, 18 Mayıs'ta yeni ürünlerini tanıtacağı geniş çaplı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin sahneye çıkaracağı ürünlerden biri de MatePad Air olacak. Lansmana kısa bir süre kala tabletin ilk görüntüleri ve bazı özellikleri internete sızdırıldı.

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MatePad Air'ın ismindeki "Air" ibaresi Apple iPad Air ile rekabet edeceğini gösteriyor. Aktarılan bilgilere göre cihaz 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 3:2 en boy oranına sahip 11 inçlik bir ekran taşıyacak. Ayrıca 6.4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında bir gövdeyle gelecek.

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Muhtemel fiyat etiketi de ortaya çıktı

Tabletin Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Bununla birlikte 40W hızlı şarj desteğine sahip 8.300 mAh pil içerecek. Diğer açığa çıkan detaylar arasında LED flaşlı tek arka kamera ve stereo hoparlörler yer alıyor.

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Yayınlanan fotoğraflarda cihazın beyaz versiyonunu görebildik. Başka renk seçeneklerinin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Kesin fiyat bilgisi de henüz mevcut değil ancak 3.000 yuan yani 430 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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iPad Air'a rakip Huawei MatePad Air'ın ilk görüntüleri yayınlandı