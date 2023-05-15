Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'den iPad Air'a rakip geliyor: İşte MatePad Air'ın ilk görüntüleri

    Çinli teknoloji devi Huawei önümüzdeki günlerde yeni ürünlerini tanıtacak. Şirketin tüketicilere sunmaya hazırlandığı MatePad Air isimli tabletin ilk görüntüleri internete düştü.
    Oy Ver

    iPad Air'a rakip Huawei MatePad Air'ın ilk görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Huawei, 18 Mayıs'ta yeni ürünlerini tanıtacağı geniş çaplı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin sahneye çıkaracağı ürünlerden biri de MatePad Air olacak. Lansmana kısa bir süre kala tabletin ilk görüntüleri ve bazı özellikleri internete sızdırıldı.

    MatePad Air'ın ismindeki "Air" ibaresi Apple iPad Air ile rekabet edeceğini gösteriyor. Aktarılan bilgilere göre cihaz 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 3:2 en boy oranına sahip 11 inçlik bir ekran taşıyacak. Ayrıca 6.4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında bir gövdeyle gelecek.

    iPad Air'a rakip Huawei MatePad Air'ın ilk görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Muhtemel fiyat etiketi de ortaya çıktı

    Tabletin Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Bununla birlikte 40W hızlı şarj desteğine sahip 8.300 mAh pil içerecek. Diğer açığa çıkan detaylar arasında LED flaşlı tek arka kamera ve stereo hoparlörler yer alıyor.

    iPad Air'a rakip Huawei MatePad Air'ın ilk görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan fotoğraflarda cihazın beyaz versiyonunu görebildik. Başka renk seçeneklerinin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Kesin fiyat bilgisi de henüz mevcut değil ancak 3.000 yuan yani 430 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 8 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cambly alternatifi klavyede fn tuşu yok iphone ekranda siyah çizgi makedonya media markt sıfır araç alırken ödeme nasıl yapılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız