Xiaomi ilk Wear OS tabanlı akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

M2235W1 model numaralı cihaz EEC ve TUV PLS tarafından onaylandı. Ayrıca Kore düzenleyici kurumu NRRA'nın veritabanında listelendi. Tüm bunlar akıllı saatin yakın zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Bu arada cihazın özellikleriyle ilgili bazı bilgiler de var.
e-SIM desteği ile geliyor
Akıllı saatin e-SIM desteğine sahip olacağı ve böylece kullanıcıların akıllı telefona bağlanmak zorunda kalmadan arama yapabilecekleri söyleniyor. Şimdilik Xiaomi'nin Wear OS'lu akıllı saatiyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlası için yeni sızıntıları beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.