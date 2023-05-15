Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi ilk Wear OS tabanlı akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Xiaomi'nin henüz Wear OS ile çalışan bir akıllı saati yok ancak Çinli üreticinin bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteren bazı belgeler ortaya çıktı. 
    2
    Xiaomi ilk Wear OS tabanlı akıllı saatini çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin ürün yelpazesinde birkaç akıllı saat var ancak bunların hiçbiri WearOS tabanlı değil. Çinli üreticinin yakında Google'ın Wear OS işletim sistemiyle çalışan ilk saatini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu konuda bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

    M2235W1 model numaralı cihaz EEC ve TUV PLS tarafından onaylandı. Ayrıca Kore düzenleyici kurumu NRRA'nın veritabanında listelendi. Tüm bunlar akıllı saatin yakın zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Bu arada cihazın özellikleriyle ilgili bazı bilgiler de var.

    Xiaomi ilk Wear OS tabanlı akıllı saatini çıkarmaya hazırlanıyor

    e-SIM desteği ile geliyor

    Akıllı saatin e-SIM desteğine sahip olacağı ve böylece kullanıcıların akıllı telefona bağlanmak zorunda kalmadan arama yapabilecekleri söyleniyor. Şimdilik Xiaomi'nin Wear OS'lu akıllı saatiyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlası için yeni sızıntıları beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 38 dakika önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vpn hangi ülke seçilmeli gta vice city görevleri dolby audio nedir sportinn güvenilir mi dolar basma yetkisi olan ülkeler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız