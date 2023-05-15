Xiaomi ilk Wear OS tabanlı akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin ürün yelpazesinde birkaç akıllı saat var ancak bunların hiçbiri WearOS tabanlı değil. Çinli üreticinin yakında Google'ın Wear OS işletim sistemiyle çalışan ilk saatini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu konuda bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

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M2235W1 model numaralı cihaz EEC ve TUV PLS tarafından onaylandı. Ayrıca Kore düzenleyici kurumu NRRA'nın veritabanında listelendi. Tüm bunlar akıllı saatin yakın zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Bu arada cihazın özellikleriyle ilgili bazı bilgiler de var.

e-SIM desteği ile geliyor

Akıllı saatin e-SIM desteğine sahip olacağı ve böylece kullanıcıların akıllı telefona bağlanmak zorunda kalmadan arama yapabilecekleri söyleniyor. Şimdilik Xiaomi'nin Wear OS'lu akıllı saatiyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlası için yeni sızıntıları beklememiz gerekecek.

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Xiaomi ilk Wear OS tabanlı akıllı saatini çıkarmaya hazırlanıyor