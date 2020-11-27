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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad ve MacBook üretimi Çin’den Vietnam’a taşınıyor

    Apple'ın Çin ve ABD arasındaki gerginliklerden yaşadığı üretim bandı etkilerini en aza indirmak için yaptığı hamlelerden en yenisi, iPad ve MacBook üretim hatlarının bir kısmını Vietnam'a taşımak oldu
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    iPad
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPad ve MacBook üretimi Çin’den Vietnam’a taşınıyor
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    Reuters tarafından yayınlanan yeni rapora göre Apple, üretim partneri Foxconn’dan MacBook ve iPad üretim hatlarını Vietnam’a taşımasını talep etti. Reuters’in kaynağına göre Foxconn, önümüzdeki yılın ilk yarısında Bac Giang bölgesindeki fabrikasında üretime başlayacak. Rapora göre Apple’ın bu talebinin arkasında ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin belirsiz oluşunun etkisiyle üretim hattını çeşitli bölgelere taşıyarak güvenilir hâle getirmek yatıyor.

    Raporda hangi iPad ve Mac modellerinin Vietnam’da üretileceği belirtilmediği gibi üretim kapasitesinin ne kadarının taşındığına da yer verilmemiş. Apple’ın daha önce de Vietnam’da üretilen ürünleri vardı ve bunlardan en günceli AirPods Pro olarak biliniyor. Firma Çin’in dışında büyük bir üretim kapasitesine de Hindistan’da sahip. Bölgedeki üretim tesislerinde bir süredir iPhone modelleri üretiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Casper yeni hepsi-bir-arada bilgisayarlarını satışa sunuyor"

    Nikkei raporuna göre Foxconn, Vietnam’da 270 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Tavyanlı firmanın üretim kapasitesinin yüzde 30’dan fazlasını Çin dışına taşıdığı da elde edilen bilgiler arasında.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi oluyor bu hırsızlara
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    cangunner (Can G) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hatırladığım kadarıyla Vietnam üretimi o kadar da kaliteli değil. Hatta yanlış hatırlamıyorsam iphone 8'lerin su sızdırmazlık bantlarında fabrika kaynaklı sorun çıkmıştı
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yavaş yavaş Çin'den çıkacaklar belliki, sırada iPhone olabilir.
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