iPad ve MacBook üretimi Çin’den Vietnam’a taşınıyor

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Reuters tarafından yayınlanan yeni rapora göre Apple, üretim partneri Foxconn’dan MacBook ve iPad üretim hatlarını Vietnam’a taşımasını talep etti. Reuters’in kaynağına göre Foxconn, önümüzdeki yılın ilk yarısında Bac Giang bölgesindeki fabrikasında üretime başlayacak. Rapora göre Apple’ın bu talebinin arkasında ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin belirsiz oluşunun etkisiyle üretim hattını çeşitli bölgelere taşıyarak güvenilir hâle getirmek yatıyor.

Raporda hangi iPad ve Mac modellerinin Vietnam’da üretileceği belirtilmediği gibi üretim kapasitesinin ne kadarının taşındığına da yer verilmemiş. Apple’ın daha önce de Vietnam’da üretilen ürünleri vardı ve bunlardan en günceli AirPods Pro olarak biliniyor. Firma Çin’in dışında büyük bir üretim kapasitesine de Hindistan’da sahip. Bölgedeki üretim tesislerinde bir süredir iPhone modelleri üretiliyor.

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Nikkei raporuna göre Foxconn, Vietnam’da 270 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Tavyanlı firmanın üretim kapasitesinin yüzde 30’dan fazlasını Çin dışına taşıdığı da elde edilen bilgiler arasında.

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