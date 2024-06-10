iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler

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Tam Boyutta Gör Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde diğer işletim sistemleriyle beraber iPadOS 18'i de tanıttı. Tanıtımda iPad'lere yapay zeka özelliklerinin gelmesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı. İşte iPadOS 18 ile gelen özellikler.

iPadOS 18 ile gelen özellikler

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Ana ekran özelleştirme seçenekleri

Denetim Merkezi'ni özelleştirme

SharePlay ile ekran paylaşımı

Mesajlaşma efektleri

Yeni Hesap Makinesi ve Math Notes

Notlar uygulamasında Smart Script

Yeniden tasarlanan üst bar

Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz

Kişiselleştirilebilir uygulama ikonları

Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu

iOS 18 gibi iPadOS 18 de özelleştirilebilir ana ekrana kavuşuyor. Artık ana ekrandaki simgelerin yeri serbestçe değiştirilebiliyor. Aynı zamanda simgelerin rengini de değiştirmek artık mümkün. Bunun dışında denetim merkezindeki kısayollar da artık özelleştirilebiliyor.

Yazılım güncellemesi ile birlikte, Apple’ın tabletlerine nihayet yerleşik bir hesap makinesi ekleniyor. Yeni hesap makinesi, Apple Pencil ile de uyumlu çalışacak. Hesap makinesine entegre Math Notes adı verilen özellik ile yazarak işlem yapmak ve yapay zeka ile cevaplar elde etmek mümkün hale gelmiş.

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Apple, aynı zamanda Smart Script adlı yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik yapay zekayı kullanarak yazınızın görünümünü iyileştiriyor. Bunun dışında, kendi el yazısı stilinizi yeniden oluşturabiliyor, yazım hatalarını düzeltebiliyor ve yazılı metni kendi tarzınıza dönüştürebiliyor.

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Yeni özellikler, iPad’in eğitim ve profesyonel kullanım alanlarındaki verimliliğini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda özelleştirme seçeneklerini ekleyerek iPad'leri daha fazla kişiselleştirmeye izin veriyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni güncelleme sonbaharda gelecek. Geliştirici beta sürümü bugün, herkese açık beta sürüm ise gelecek ay gelecek.

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iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler