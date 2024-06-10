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    iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler

    Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde iPadOS 18'i duyurdu. Yeni sürüm iPad'lere hangi yeni özellikleri getiriyor?                                
    iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde diğer işletim sistemleriyle beraber iPadOS 18'i de tanıttı. Tanıtımda iPad'lere yapay zeka özelliklerinin gelmesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı. İşte iPadOS 18 ile gelen özellikler.

    iPadOS 18 ile gelen özellikler

    iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran özelleştirme seçenekleri
    • Denetim Merkezi'ni özelleştirme
    • SharePlay ile ekran paylaşımı
    • Mesajlaşma efektleri
    • Yeni Hesap Makinesi ve Math Notes
    • Notlar uygulamasında Smart Script
    • Yeniden tasarlanan üst bar
    • Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz
    • Kişiselleştirilebilir uygulama ikonları
    • Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu

    iOS 18 gibi iPadOS 18 de özelleştirilebilir ana ekrana kavuşuyor. Artık ana ekrandaki simgelerin yeri serbestçe değiştirilebiliyor. Aynı zamanda simgelerin rengini de değiştirmek artık mümkün. Bunun dışında denetim merkezindeki kısayollar da artık özelleştirilebiliyor.

    Yazılım güncellemesi ile birlikte, Apple’ın tabletlerine nihayet yerleşik bir hesap makinesi ekleniyor. Yeni hesap makinesi, Apple Pencil ile de uyumlu çalışacak. Hesap makinesine entegre Math Notes adı verilen özellik ile yazarak işlem yapmak ve yapay zeka ile cevaplar elde etmek mümkün hale gelmiş.

    iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler Tam Boyutta Gör

    iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler Tam Boyutta Gör

    Apple, aynı zamanda Smart Script adlı yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik yapay zekayı kullanarak yazınızın görünümünü iyileştiriyor.  Bunun dışında, kendi el yazısı stilinizi yeniden oluşturabiliyor, yazım hatalarını düzeltebiliyor ve yazılı metni kendi tarzınıza dönüştürebiliyor.

    Yeni özellikler, iPad’in eğitim ve profesyonel kullanım alanlarındaki verimliliğini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda özelleştirme seçeneklerini ekleyerek iPad'leri daha fazla kişiselleştirmeye izin veriyor.  Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni güncelleme sonbaharda gelecek. Geliştirici beta sürümü bugün, herkese açık beta sürüm ise gelecek ay gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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