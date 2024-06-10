iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler

iPadOS 18 ile gelen özellikler
- Ana ekran özelleştirme seçenekleri
- Denetim Merkezi'ni özelleştirme
- SharePlay ile ekran paylaşımı
- Mesajlaşma efektleri
- Yeni Hesap Makinesi ve Math Notes
- Notlar uygulamasında Smart Script
- Yeniden tasarlanan üst bar
- Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz
- Kişiselleştirilebilir uygulama ikonları
- Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu
iOS 18 gibi iPadOS 18 de özelleştirilebilir ana ekrana kavuşuyor. Artık ana ekrandaki simgelerin yeri serbestçe değiştirilebiliyor. Aynı zamanda simgelerin rengini de değiştirmek artık mümkün. Bunun dışında denetim merkezindeki kısayollar da artık özelleştirilebiliyor.
Yazılım güncellemesi ile birlikte, Apple’ın tabletlerine nihayet yerleşik bir hesap makinesi ekleniyor. Yeni hesap makinesi, Apple Pencil ile de uyumlu çalışacak. Hesap makinesine entegre Math Notes adı verilen özellik ile yazarak işlem yapmak ve yapay zeka ile cevaplar elde etmek mümkün hale gelmiş.
Apple, aynı zamanda Smart Script adlı yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik yapay zekayı kullanarak yazınızın görünümünü iyileştiriyor. Bunun dışında, kendi el yazısı stilinizi yeniden oluşturabiliyor, yazım hatalarını düzeltebiliyor ve yazılı metni kendi tarzınıza dönüştürebiliyor.
Yeni özellikler, iPad’in eğitim ve profesyonel kullanım alanlarındaki verimliliğini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda özelleştirme seçeneklerini ekleyerek iPad'leri daha fazla kişiselleştirmeye izin veriyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni güncelleme sonbaharda gelecek. Geliştirici beta sürümü bugün, herkese açık beta sürüm ise gelecek ay gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.