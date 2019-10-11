iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor?

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Picodi web sitesinin araştırma ekibi, yeni iPhone’u almak için hangi ülkede kaç gün çalışılması gerektiğini araştırdı. Türkiye, iPhone 11 Pro almak için en çok çalışılması gereken 3. ülke konumunda yer alıyor.

Araştırma, iPhone 11 Pro’nun Apple Store mağazasındaki fiyatını ve o ülkede Apple Store yoksa yetkili satış noktasındaki fiyatını baz alıyor. Ülkedeki ortalama maaş miktarı ile iPhone 11 Pro 64 GB fiyatını göze alarak kaç gün çalışılması gerektiğini ifade ediyor.

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Türkiye’de ortalama maaş miktarının 2593 TL olduğunu (Kaynak: Numbeo) dikkate alarak ortalama bir Türk’ün iPhone 11 Pro almak için 89,1 gün çalışması gerektiğini ortaya çıkarıyor.

Aynı kaynaktaki verilere göre 2018 yılında iPhone XS almak için 95,8 gün çalışmak gerekiyordu. iPhone 11 Pro, selefi modele göre 900 TL daha pahalı fiyatla satışa çıksa da 6,7 gün daha az çalışılarak alınabiliyor.

iPhone 11 Pro’yu almak için ortalama bir İsviçre vatandaşının sadece 4,8 gün, ABD vatandaşının ise 5,8 gün çalışması yetiyor. Listenin diğer ucunda ilk sırada Ukrayna bulunuyor. Ukrayna’da yeni iPhone’u satın almak için 96,7 iş gününü feda etmek gerekiyor.

https://www.picodi.com/tr/ensonkacaolur/2019-iphone-indeksi-apple-in-yeni-oyuncagina-kimler-para-yetistirebiliyor