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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor?

    iPhone 11 Pro 64 GB modelini almak için ortalama maaş miktarına göre hangi ülkede kaç gün çalışılması gerektiği araştırıldı. Türkiye, yeni iPhone'u almak için en çok çalışması gereken ülkelerden biri.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    5,3b
    20
    91
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor?
    Tam Boyutta Gör

    Picodi web sitesinin araştırma ekibi, yeni iPhone’u almak için hangi ülkede kaç gün çalışılması gerektiğini araştırdı. Türkiye, iPhone 11 Pro almak için en çok çalışılması gereken 3. ülke konumunda yer alıyor.

    Araştırma, iPhone 11 Pro’nun Apple Store mağazasındaki fiyatını ve o ülkede Apple Store yoksa yetkili satış noktasındaki fiyatını baz alıyor. Ülkedeki ortalama maaş miktarı ile iPhone 11 Pro 64 GB fiyatını göze alarak kaç gün çalışılması gerektiğini ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı"

    Türkiye’de ortalama maaş miktarının 2593 TL olduğunu (Kaynak: Numbeo) dikkate alarak ortalama bir Türk’ün iPhone 11 Pro almak için 89,1 gün çalışması gerektiğini ortaya çıkarıyor.

    Aynı kaynaktaki verilere göre 2018 yılında iPhone XS almak için 95,8 gün çalışmak gerekiyordu. iPhone 11 Pro, selefi modele göre 900 TL daha pahalı fiyatla satışa çıksa da 6,7 gün daha az çalışılarak alınabiliyor.

    iPhone 11 Pro’yu almak için ortalama bir İsviçre vatandaşının sadece 4,8 gün, ABD vatandaşının ise 5,8 gün çalışması yetiyor. Listenin diğer ucunda ilk sırada Ukrayna bulunuyor. Ukrayna’da yeni iPhone’u satın almak için 96,7 iş gününü feda etmek gerekiyor.

     



    https://www.picodi.com/tr/ensonkacaolur/2019-iphone-indeksi-apple-in-yeni-oyuncagina-kimler-para-yetistirebiliyor Yorum Yaz
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    en_x 5 sa. en beğenilen
    ilk ücteyiz len çok iyi amerigada bile sonuncu
    1 Yanıt Yanıtla +55
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    oly1786 7 sa.
    Bir de tabloyu okuyabilsek güzel olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    adroid 1 dk.
    Bu tabloda yanlışlık var telefon muhtemelen 12.000 tl olacak 90 gün boyunca çalışınca en fazla 6.000 tl para kazanabileceğiz asgari ücret olarak 6 ay boyunca çalışırsak asgari ücret ile bir iPhone sahip olabileceğimiz anlamına geliyor.
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    adroid 5 dk.
    En kolay hangi ülkeye gidebilirim bir fikri olan var mı vasıfsız biri olarak
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    ramis78 25 dk.
    refah düzeyi en yüksek ülkenin isviçre olması şaşırttımı
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    DH Misafiri 1 sa.
    sana telefon alacam ellemeli
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    36 1 sa.
    Ben 50 tl lik iphone aliyorum yetiyor
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    frozensoul 12 dk. 36
    Lol... Aglanacak hale guluyoruz artık, kendimizden malzeme cikarir olduk akil sagligimiz yerinde değil
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    Amd64x2 1 sa.
    Kuzey ülkeleri zorlasa bir öğlen yemeği parasına alacak, tabi ülkedeki en büyük kriz ağaçta mahsur kalan kediler olunca böyle oluyor demek ki.
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    ahmetmeteışıkara 1 sa.
    İphone dan 10 kat daha iyi bir telefon buldum . Teknosa da 837 tl
    teknosa.com/...
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    Anubisin_Ruhu 1 sa.
    Okumaya calisirken kör olanlar?
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    erco35coast 1 sa.
    asgari maaşla 3 ay çalışarak iphone mu



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    JuliusStrasser 2 sa. El_domingo
    Asgari ücrete göre değil kişi başı ortalama geliri göre hesaplanıyor bilmediğin şeyler hakkında konuşma.
    türkiye içinde 2500 TL olarak alınılmış herkes biliyor ki asgari ücret 2500 TL değil
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    El_domingo 1 sa. JuliusStrasser
    yazdıgımı nasıl okuduğunuz merak ettim zira ortalama bir ücret belirlendiğini zaten belirtmişim.tabloda sadece türkiye yok iddam bu rakamların atmasyon olduğu.örnek olarak da çini verdim..bir çinli 30 günde nasıl bu cihazı alabiliyor bir belirtseniz de biz de öğrensek...
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