Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı

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Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemelerinin sorunlu çıkması artık bir gelenek haline gelmiş durumda. Kullanıcılar da artık bu duruma iyice alıştıkları için hoş olmayan sürprizlere karşı hazırlıklılar.

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Sorunlar bir yıl önce Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin yayınlanmasıyla başladı. Kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan belgeler, fotoğraflar ve diğer dosyalar ortadan kaybolmasına yol açtı.

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Sorunsuz güncelleme yok

Daha sonra yayınlanan Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'nde gidişat biraz düzeldi ancak bu sefer de aylık güncellemelerde sorun çıktı. Yüksek düzeyde CPU kullanımı, internete bağlanamama problemi, ses sorunu, Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu'nun bozulması gibi hatalar meydana geldi.

Büyük sonbahar güncellemesi olan Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesi, Dosya Gezgini'ni bozdu. Kısa bir süre önce yayınlanan Ocak ayı toplu güncellemesi ise bazı sistemlerde önyükleme ve mavi ekran hatasının yaşanmasına neden oluyor.

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Test ekibi işten çıkarıldı

Şirketin eski çalışanlarına göre tüm bu karmaşa Microsoft'un güncellemeler için yürüttüğü test sürecini değiştirmesinden kaynaklanıyor. Yazılım devinin daha önce Windows güncellemelerini test etmekle görevli bir ekibi vardı.

Söz konusu ekipte sürücüler veya arayüz gibi farklı alt grupların olduğu ve tüm ekibin günlük toplantılar gerçekleştirerek sorunları tartıştığı belirtiliyor. Ayrıca o dönem güncellemeler sanal sistemlerden ziyade gerçek bilgisayarlarda test ediliyormuş.

Microsoft, 2014 yılında test ekibini işten çıkararak bu kritik görevi sanal makinelere ve ağırlıklı olarak Windows Insider üyelerine yükledi. Hal böyle olunca da Windows 10 güncellemelerinin kalitesinde ciddi bir düşüş yaşandı. Şirket bu sıkıntıyı giderecek yeni yollar arıyor.

https://www.windowslatest.com/2020/01/26/microsoft-windows-10-updates-mess/

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