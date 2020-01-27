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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı

    Windows 10 güncellemelerinin kalitesinin son dönemde iyice düştüğü bir gerçek. Microsoft'un yayınladığı hemen hemen tüm güncellemeler sorunlu çıkıyor. Peki ama neden?
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı
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    Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemelerinin sorunlu çıkması artık bir gelenek haline gelmiş durumda. Kullanıcılar da artık bu duruma iyice alıştıkları için hoş olmayan sürprizlere karşı hazırlıklılar.

    Ayrıca Bkz. "120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı"

    Sorunlar bir yıl önce Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin yayınlanmasıyla başladı. Kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan belgeler, fotoğraflar ve diğer dosyalar ortadan kaybolmasına yol açtı.

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    Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı
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    Sorunsuz güncelleme yok

    Daha sonra yayınlanan Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'nde gidişat biraz düzeldi ancak bu sefer de aylık güncellemelerde sorun çıktı. Yüksek düzeyde CPU kullanımı, internete bağlanamama problemi, ses sorunu, Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu'nun bozulması gibi hatalar meydana geldi.

    Büyük sonbahar güncellemesi olan Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesi, Dosya Gezgini'ni bozdu. Kısa bir süre önce yayınlanan Ocak ayı toplu güncellemesi ise bazı sistemlerde önyükleme ve mavi ekran hatasının yaşanmasına neden oluyor.

    Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Test ekibi işten çıkarıldı

    Şirketin eski çalışanlarına göre tüm bu karmaşa Microsoft'un güncellemeler için yürüttüğü test sürecini değiştirmesinden kaynaklanıyor. Yazılım devinin daha önce Windows güncellemelerini test etmekle görevli bir ekibi vardı.

    Söz konusu ekipte sürücüler veya arayüz gibi farklı alt grupların olduğu ve tüm ekibin günlük toplantılar gerçekleştirerek sorunları tartıştığı belirtiliyor. Ayrıca o dönem güncellemeler sanal sistemlerden ziyade gerçek bilgisayarlarda test ediliyormuş.

    Microsoft, 2014 yılında test ekibini işten çıkararak bu kritik görevi sanal makinelere ve ağırlıklı olarak Windows Insider üyelerine yükledi. Hal böyle olunca da Windows 10 güncellemelerinin kalitesinde ciddi bir düşüş yaşandı. Şirket bu sıkıntıyı giderecek yeni yollar arıyor.



    https://www.windowslatest.com/2020/01/26/microsoft-windows-10-updates-mess/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bay Robot 54 dk. en beğenilen
    Test etmiyorlar mı diyorduk harbiden etmiyorlarmış...
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    susesa 24 dk.
    Anlamadığım şey şu,
    Lanet güncellemede klasörde dosya arama butonu işe yaramıyor....
    Kullandığım ilk gün sorun karşıma çıktı....
    Yahu test etmiyorsunuz neyse, geliştirirken bunu kullanmıyor musunuz ?
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    ilkerinanç 31 dk.
    Wşndows ve neden?Çok saçma bir soru bence.Yav he he deyip düzeltmelerini beklicen.
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    Statistik 34 dk.
    Elemanın teki "test ekibine ne gerek var, ben onların yaptığı işi yapan logaritma yaparim siz de testcilerin maaşlarından kurtulursunuz" dedi olan da bize oldu.
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    a_y_k_u_t 36 dk.
    İstikrarlı şekilde windows kötüleme haberleri devam ediyor :)
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    cengiz7 22 dk. a_y_k_u_t
    Kötülemesinde kasıt aramıyorum. Bir problem var ve konuşulması gayet doğal. Yazılmasaydı da windowsu kolluyorsunuz diyeceksin sen. Ayrıca windowsu değil Microsoftu kötülüyor eğer bir şeyi kötülüyorsa
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    hikmetg 37 dk.
    Windows 10 bu gun çöktü bende de. Windows 7 ye geçmeye çalışıyorum. Dosyalar var. Yedekleme zor. Bittik

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    Bay Robot 54 dk. en beğenilen
    Test etmiyorlar mı diyorduk harbiden etmiyorlarmış...
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