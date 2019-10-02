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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman?

    Ön ve arka kamerasındaki üstün özellikler ile dikkat çeken iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Yeni iPhone modellerinin fiyatı henüz belli değil.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,4b
    1
    20
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman?
    Tam Boyutta Gör

    Apple yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in Türkiye çıkış tarihi belli oldu.

    Yeni iPhone ne zaman çıkacak?

    iPhone 11 ailesi, 18 Ekim tarihinde satışa sunulacak. Aynı tarihte Apple’ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 5 modeli de satışa sunulacak. Geçen sene yeni iPhone modelleri 30 Ekim’de satışa sunulmuştu.

    iPhone 11 ailesinin fiyatları henüz belli değil. 18 Ekim’de satışların başlaması ile birlikte bu sorunun yanıtını öğrenmiş olacağız.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max"

    Yeni iPad fiyatı

    Yeni iPhone modelleri ile birlikte tanıtılan 10.2 inç ekranla sahip 7. nesil iPad modelinin Türkiye fiyatı, lansman gününde belli olmuştu. 32 GB hafızalı yeni iPad modeli 2499 TL’ye alıcıları ile buluşacak.

     



    https://webrazzi.com/2019/10/02/iphone-11-iphone-11-pro-iphone-11-pro-max-ve-apple-watch-series-5-18-ekim-de-turkiye-de-satisa-sunuluyor/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    LGatakan 1 hf.
    O değil de Ayfon 12-13 gibi Apple Türkiye'den çekilecek fiyatlar böyle giderse...
    Iphone 11 - 8000tl
    Iphone 11 Pro - 10499
    Iphone 11 Pro Max - 12999
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    matador_mirkhan 1 hf.
    Şıanda gaziantepte k. Irak malları satılıyor 256 gb iphone pro maclara 13000₺ istiolar. Dünyadan önce antepte xD
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    Kerim5100 1 hf.
    11 başlangıç minimum 8500TL
    11 Pro 11000
    11 Pro Max 13000'den başlar.
    Mağarada mı yaşıyorsunuz bilmiyorum ama telefon kayıt ücretlerine 1000'er lira zam geldi ve dolar kuru şu an 6TL neredeyse :D
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    AlkanExclusive 1 hf.
    Önce doları 7 TL'den almayı bıraksınlar. Şu anki fiyatlar en son dolar 7 TL'ye tırmadındığında belirlenmişti. Aylardır 5.5 TL civarında indirim göremedik. Yaptıkları mini indirim satış arttırmaya yönelikti.
    Adam kandıracaklar. Satamasın valla hiç umrumda değil. Eksi yazmak istemiyorsa adam gibi güncel kurdan alsınlar fiyatı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yusufd84 1 hf. AlkanExclusive
    Dolara göre değil euroya göre belirliyorlar. Yine de yüksekten hesaplıyor. En azından 6.50 olarak sabitlese.
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    KrM's 1 hf.
    Bakırköy'de 11 için pasoport kayıtlı 11 için 11 bin tl den satışı var..
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    xml-arif 1 hf.
    millet amerikadan getirtip kullanmaya başladı bile :)
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    cinemaker 1 hf.
    Türkiye ye "teşrif etme" tarihi olarak güncelle admin.
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    strathmorea 1 hf.
    Türkiye'ye özgü bir fiyat ayarlaması yapmazsa işi çok zor Applenin. Yapmazsa sadece düz 11 modeli az bir satar o da dişe dokunmaz. Adım gibi eminim Apple bu gidişatı önceden görseydi kesinlikle ülkemizde mağaza falan açmazdı. E tabi kol gibi fiyatlarının da bunda etkisi var.
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    edwinnarc 1 hf. strathmorea
    Bence artik Apple Türkiye zarar yaziyor. Kim gidip 10 bin ve üstü nakiti çikartip verir ki.. akıllı adam işi mi bu? Çoktan çekilmeleri gerekti ama adamlar mustaak bu millete deyip devam ediyorlar satişlara. Toplumun bilinçsizçiğini bildikleri için çekilmezler sonuçta Apple parayi çok sever daha da fazlasini ister
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    receptetik 1 hf.
    Arkadaşlar Amerika dan Abim Aradı XS Fiyatlarında Olacakmış Dahada Düşük Fiyat Beklemeyin :(
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    onuray89 1 hf.
    7. Nesil ipad in durumunu anlayamadım. ipad air den düşük özelliklerle geliyor. tamam fiyat farkı var ancak 128 gb 7. nesil ipad ile 64 gb ipad air aynı fiyat.
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