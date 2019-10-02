iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman?

Apple yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in Türkiye çıkış tarihi belli oldu.
Yeni iPhone ne zaman çıkacak?
iPhone 11 ailesi, 18 Ekim tarihinde satışa sunulacak. Aynı tarihte Apple’ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 5 modeli de satışa sunulacak. Geçen sene yeni iPhone modelleri 30 Ekim’de satışa sunulmuştu.
iPhone 11 ailesinin fiyatları henüz belli değil. 18 Ekim’de satışların başlaması ile birlikte bu sorunun yanıtını öğrenmiş olacağız.
Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max"
Yeni iPad fiyatı
Yeni iPhone modelleri ile birlikte tanıtılan 10.2 inç ekranla sahip 7. nesil iPad modelinin Türkiye fiyatı, lansman gününde belli olmuştu. 32 GB hafızalı yeni iPad modeli 2499 TL’ye alıcıları ile buluşacak.
https://webrazzi.com/2019/10/02/iphone-11-iphone-11-pro-iphone-11-pro-max-ve-apple-watch-series-5-18-ekim-de-turkiye-de-satisa-sunuluyor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Iphone 11 - 8000tl
Iphone 11 Pro - 10499
Iphone 11 Pro Max - 12999
11 Pro 11000
11 Pro Max 13000'den başlar.
Mağarada mı yaşıyorsunuz bilmiyorum ama telefon kayıt ücretlerine 1000'er lira zam geldi ve dolar kuru şu an 6TL neredeyse :D
Adam kandıracaklar. Satamasın valla hiç umrumda değil. Eksi yazmak istemiyorsa adam gibi güncel kurdan alsınlar fiyatı.