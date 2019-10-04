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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı

    Apple yetkili satıcılarının web sitelerinde iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 modellerinin Türkiye fiyatına yer verildi. İşte iPhone 11 fiyatı ve iPhone 1 Pro fiyatı:
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    21,1b
    1
    62
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple yeni iPhone ve Apple Watch modellerinin satış çıkacağı tarihi açıkladı. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 modelleri 18 Ekim’de satışa çıkacak. Ürünlerin fiyatını açıklamadı ancak bugün bazı tedarikçiler fiyatları sızdırdı.

    iPhone 11 fiyatı

    Vatan Bilgisayar, Pozitif Teknoloji (Apple Yetkili Satıcsı) web sitelerindeki listelemelere ve kaynağı belirsiz Excel tablosuna baktığımızda üçünde de 64 GB kapasiteli iPhone 11’in 7299 TL olduğunu görüyoruz.

    • iPhone 11 64 GB 7299 TL
    • iPhone 11 128 GB 7749 TL
    • iPhone 11 256 GB 8599 TL

    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı
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    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max"

    iPhone 11 Pro fiyatı

    Üç arka kamerası ile dikkat çeken iPhone 11 Pro’nun fiyatı 10999 TL’den iPhone 11 Pro Max’in fiyatı ise 11999 TL’den başlıyor.

    • iPhone 11 Pro 64 GB 10999 TL
    • iPhone 11 Pro Max 64 GB 11999 TL
    • iPhone 11 Pro 512 GB 13999 TL
    • iPhone 11 Pro Max 256 GB 13299 TL
    • iPhone 11 Pro Max 512 GB 14999 TL

    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı
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    Apple Watch Series 5 fiyatı

    Yetkili Apple satıcısı Gürgençler’in web sitesindeki bilgiye göre Apple Watch Series 5 40 mm versiyonu 3099 TL, 44mm versiyonu ise 3299 TL’ye satılacak.

    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı
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    Her ne kadar bu siteler, yetkili Apple satıcısı olsalar da resmi Apple'ın açıklayacağı fiyatlar, haberde belirttiğimiz fiyatlardan farklı olabilir. 18 Ekim tarihinde satışların başlamasıyla birlikte cihazların fiyatı kesinleşmiş olacak.



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    borukuzen 6 gün en beğenilen
    Şu an bu pahalı fiyatların bazılarımıza iyi gibi gelmesi ne kadar acayip di mi?
    1 Yanıt Yanıtla +68
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    teknokaptan 6 gün
    İPhone 7 sahibi olarak Amerika’dan rahatlıkla alabilirim 11 pro ama hayatıma hiç bir şey katmayacak uçup kaçmayacak eee neden 1100 dollar vereyim?
    3 Yanıt Yanıtla +30
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    veteriner69 6 gün
    15.000 tl = 2.700 $.
    Amerika fiyatı ise 1.449 $
    Başka sözüm yok hakim bey.
    Yanıtla +28
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    DH Misafiri 4 gün
    iphone XS serisine göre bunların fiyatı 1000TL zamlı.
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    DH Misafiri 4 gün
    Almadan önce sen bi telefondan ne istiyonn ve neiş için kullanacaksın buna göre al zararlı olmazsın, kaliteli mal almış olursun, , 512 gb para verilmez ayda 1 kez boşalt yeter , gezgin yada bloger değilsen 3 camera gerekmez, zaten kimse karta basmıyor en düşük apple bile ekranda güzel foto gösteriyor, çok ağır oyunlar oynamıyorsanız fazla işlemci ghz e gerek yok ,biz erkekler çantamız olmadığı için zaten büyük tefon taşıyamıyorz bu da bize avantaj ve bunun gibi ihtiyac göre fiyat düşürüp alınabilir kullanmadığınz özelliklere para ödemeyin Amerika ve Avrupa ülkeleri öyle yapıyor onun için aynı bir model telefonda fazla özellik yapıyor iytacına göre al diye, ??
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    DH Misafiri 4 gün
    ben de ülkemin istisnasız her vatandaşının rahatlıkla iphone sahibi olabilecek gelir düzeyinde olmasını istiyorum.. size de tavsiye ederim.
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    Bilaltuna 5 gün yeni yorumcu
    Sahibinden satilik böbrek az sigara içilmiş haftada düzenli sporunu yapar yorulmamiş. Servise(hastaneye) hariç bakimlari dişarida yapilmamiştir.Not satma nedenim yeni bir iphone alacağimdan dolayi
    Yanıtla +2
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    esmerbuyucu 5 gün
    En çok satan modeli iPhone 11 128 GB olur.
    Yanıtla +1
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    apeirons 5 gün
    Fiyatı pahalı ama beklediğimden ucuz.
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    Bloodin 6 gün
    Eğer ÖTV %25'ten %50'ye çıkmamış olsaydı demek ki geçen yılkinden daha düşük fiyatlarla karşılaşacaktık...
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    Start Again 6 gün yeni yorumcu
    Kendimize alırken devletimize de bir tane alıyoruz. Allah'tan devletimiz bizden aldığı bu paraları teknoloji yatırımına harcıyor da hepimiz kazanıyoruz. Bir de saray masraflarına gittiğine düşünün. Kendimi çok aptal hissederdim.
    Yanıtla +9
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    [__Zahid__] 6 gün
    psikolojik sınır 10bini geçtiği için satması zor
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    snoppy 6 gün [__Zahid__]
    10bini sınır kabul eden nasıl bir psikolojik deli acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ea430 6 gün
    iPhone 11 fiyatları yayınlandı.
    ORYOX Store iPhone 11 için ön sipariş açtı,
    oryox.net/...
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