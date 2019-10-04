iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı

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Apple yeni iPhone ve Apple Watch modellerinin satış çıkacağı tarihi açıkladı. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 modelleri 18 Ekim’de satışa çıkacak. Ürünlerin fiyatını açıklamadı ancak bugün bazı tedarikçiler fiyatları sızdırdı.

iPhone 11 fiyatı

Vatan Bilgisayar, Pozitif Teknoloji (Apple Yetkili Satıcsı) web sitelerindeki listelemelere ve kaynağı belirsiz Excel tablosuna baktığımızda üçünde de 64 GB kapasiteli iPhone 11’in 7299 TL olduğunu görüyoruz.

iPhone 11 64 GB 7299 TL

iPhone 11 128 GB 7749 TL

iPhone 11 256 GB 8599 TL

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Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max"

iPhone 11 Pro fiyatı

Üç arka kamerası ile dikkat çeken iPhone 11 Pro’nun fiyatı 10999 TL’den iPhone 11 Pro Max’in fiyatı ise 11999 TL’den başlıyor.

iPhone 11 Pro 64 GB 10999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB 11999 TL

iPhone 11 Pro 512 GB 13999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB 13299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB 14999 TL

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Apple Watch Series 5 fiyatı

Yetkili Apple satıcısı Gürgençler’in web sitesindeki bilgiye göre Apple Watch Series 5 40 mm versiyonu 3099 TL, 44mm versiyonu ise 3299 TL’ye satılacak.

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Her ne kadar bu siteler, yetkili Apple satıcısı olsalar da resmi Apple'ın açıklayacağı fiyatlar, haberde belirttiğimiz fiyatlardan farklı olabilir. 18 Ekim tarihinde satışların başlamasıyla birlikte cihazların fiyatı kesinleşmiş olacak.