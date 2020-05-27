Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek

    Apple tüm girişimlerine rağmen henüz Samsung'a olan bağımlılığından kurtulabilmiş değil. Şirket yeni nesil iPhone'larda kullanacağı OLED ekranların büyük bir bölümünü ezeli rakibinden alacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    789
    26
    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın iPhone 12 serisi telefonlarında LG ve BOE'nin ekranlarını kullanacağı söyleniyor. Ancak buna rağmen panel tedariğinde aslan payı yine ezeli rakip Samsung'un olacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 11 başarılı olursa iPhone 12 de LCD ekranla gelebilir

    DigiTimes'ın raporuna göre Güney Koreli şirket iPhone 12 serisinde kullanılacak OLED ekranların %80'lik kısmını sağlayacak. Raporda ayrıca LG ve BOE'nin de panel tedarik edeceklerini doğrulayan ifadeler yer aldı.

    iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek
    Tam Boyutta Gör

    Samsung üç model için ekran üretecek

    Apple tüm girişimlerine rağmen henüz Samsung'a olan bağımlılığından kurtulabilmiş değil. iPhone'un satış hacmi göz önüne alındığında, bunun nispeten kısa bir sürede gerçekleşmesi de pek mümkün görünmüyor.

    Apple'ın bu yıl dört yeni iPhone çıkaracağına yönelik bilgiler var. Samsung'un 5.4 inç giriş seviyesi iPhone 12'nin yanı sıra 6.1 inç ve 6.7 inç iPhone 12 Pro modelleri için ekran tedarik edeceği söyleniyor.

    Giriş seviyesi modele benzer özelliklere sahip 6.1 inçlik dördüncü iPhone 12'de ise BOE ve LG tarafından üretilen ekranlar kullanılacak.



    https://www.macrumors.com/2020/05/26/samsung-iphone-12-displays Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    İl teber (Tolga ) 29 dk.
    Apple sağdan solan ucuz işçilik toplayıp ondan sonra markayı 1000 dolara haşırttı bilekbord
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yharf 31 dk.
    Oledlerdeki ekran yanığı mevzusu varken almaya çekinenler için keşke lcd bir ekran olan model de çıkartsa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MaXiLoPeZ 48 dk.
    Oled ekran kullanmadım hiç şimdiye kadar ve çok çekici geliyordu bana. iphone 12 almayı planlıyorum ve ekran oled olacağı için sevinmiştim. Fakat oled ekranlarda ekran yanığı oluyor, gözü yoruyor vs. gibi eleştiriler var. İyi mi kötü mü anlayamadım. Olmasa daha mı iyiydi acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 sa.
    İphone marka yaratıp geri planda marka olmayan marka.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 sa.
    Hey yavrum hey. Apple düşersin ezeli rakibinin elinee ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FoBç 1 sa. yeni yorumcu
    İşte Apple farkı budur adam rakibine ekranını yaptırıyor ama öyle bir yazılım yapıyor ki ios daha çok tercih ediliyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    travmasurgeon (erhan joker) 2 sa.
    Benim anlamadığım bu Apple ekranı Samsunga yaptırıyor ve hemen hemen hatasız oluyor da, Samsungun kendi telefonlarında yok yeşil ekran yok o yok bu daha fazla görülüyor
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Six Feet Under. 2 sa. travmasurgeon
    Samsung beceremiyor çünkü telefon yapmayı. Apple herşeyde oldugu gibi farkını ortaya koyuyor sorunsuzlugu ile.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FoBç 2 sa. yeni yorumcu travmasurgeon
    Bunlar ekranlarla ilgili sorunlar değil tasarımsal ve yazılımsal sorunlar yoksa ikisi de cam
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı 37 dk. OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı 1 sa. 5G destekli ZTE Axon 11 SE'nin lansman tarihi açıklandı 1 sa. Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yurt dışında yasaklandı 2 sa. ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya platformlarına tehdit: "Düzenleyeceğiz veya kapatacağız" 2 sa. Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek Sonraki 2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin 4 sa. Kanser patogenezinde yer alan 2 protein keşfedildi 5 sa. YaaniMail güvenli kurumsal e-posta hizmeti sunuyor 5 sa. Bayram Kampanyası 6 sa. Yerli sağlık yazılımı ekosistemi: MedInnovate 7 sa. AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler 8 sa. ARM Cortex-X1 dünyanın en güçlü mobil çekirdeği iddiasında 9 sa. MacBook'ların batarya ömrünü uzatacak macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi çıktı 13 sa. GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor? 14 sa. BlizzCon 2020 iptal edildi, sanal bir etkinlik ihtimal dahilinde 15 sa. Tom Cruise'un uzayda çekeceği filmin yönetmeni belli oldu 15 sa. Dünyanın en verimli mobil işlemci çekirdeği ARM Cortex-A78 ile tanışın 16 sa. The Last of Us 2, Arap ülkelerinde yasaklandı 17 sa. 24 Mayıs günü, ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %90 oldu 17 sa. Xbox Live Gold Haziran 2020 oyunları açıklandı 18 sa. Akıllı telefon adaptörü ile diyabetik retinopati belirlenebilir 18 sa. Xiaomi Mi Band 5, kamera kontrol özelliğiyle gelecek 19 sa. Koronavirüs salgınında 26 Mayıs tablosu 19 sa. Intel Nuc 11 Extreme, 1.35 litre hacimde GTX 1660 Ti ile gelebilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi