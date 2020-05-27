iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek

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Apple'ın iPhone 12 serisi telefonlarında LG ve BOE'nin ekranlarını kullanacağı söyleniyor. Ancak buna rağmen panel tedariğinde aslan payı yine ezeli rakip Samsung'un olacak.

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DigiTimes'ın raporuna göre Güney Koreli şirket iPhone 12 serisinde kullanılacak OLED ekranların %80'lik kısmını sağlayacak. Raporda ayrıca LG ve BOE'nin de panel tedarik edeceklerini doğrulayan ifadeler yer aldı.

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Samsung üç model için ekran üretecek

Apple tüm girişimlerine rağmen henüz Samsung'a olan bağımlılığından kurtulabilmiş değil. iPhone'un satış hacmi göz önüne alındığında, bunun nispeten kısa bir sürede gerçekleşmesi de pek mümkün görünmüyor.

Apple'ın bu yıl dört yeni iPhone çıkaracağına yönelik bilgiler var. Samsung'un 5.4 inç giriş seviyesi iPhone 12'nin yanı sıra 6.1 inç ve 6.7 inç iPhone 12 Pro modelleri için ekran tedarik edeceği söyleniyor.

Giriş seviyesi modele benzer özelliklere sahip 6.1 inçlik dördüncü iPhone 12'de ise BOE ve LG tarafından üretilen ekranlar kullanılacak.

https://www.macrumors.com/2020/05/26/samsung-iphone-12-displays

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