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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 için geri sayım başladı

    iPhone 12 serisini ilk olarak sunacak dünyanın önde gelen operatörlerinde hazırlıklar tamamlanmış durumda ve Apple koordinesinde sunulacak hizmetlerin şirket içi tanıtımları yapılıyor.
    7 sa.
    5,3b
    37
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 için geri sayım başladı
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    Apple’ın bu yıl pandemi nedeniyle üretimi Eylül ayına yetiştiremediği iPhone 12 serisi için Ekim ayında bir lansman düzenlenecek. Henüz tam tarih netleşmedi ancak operatörler hazırlıklarını tamamladı.

    iPhone 12 geliyor

    İngiliz British Telecom operatörünün patronu Marc Allera; yatırımcılara yönelik yaptığı bir sunumda iPhone 12 serisinin çıkışına sayılı günler kaldığını ve dünyada Apple servisleri ile 5G planlarını bir arada sunan ilk operatör olacaklarını belirtti. Eddy Cue da sunuma katılarak Allera’yı kutladı.

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    Sayılı günler tanımının neye işaret ettiği bilinmiyor ancak kaynaklar 13 Ekim tarihinde bir etkinlik bekliyor. Etkinliğin ardından 16 Ekim tarihinde de iPhone 12 serisi için ön siparişler başlayacak. Bununla birlikte bir hafta erken bir etkinlik ihtimali de sürpriz olmaz. Bilindiği üzere etkinlikler artık sanal olarak gerçekleşiyor ve firmalara tarih konusunda esneklik tanıyor.

    iPhone 12 için geri sayım başladı
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    Apple’ın farklı segmentlere hitap eden 4 adet iPhone modeli tanıtacağı artık kesin gibi. iPhone 12 Pro modelinde 6.1 inçlik ekran, iPhone 12 Pro Max modelinde de 6.7 inçlik bir ekran yer alıyor. Orijinal iPhone 12 modelinde 6.1 inçlik ekran kullanılırken 5.4 inçlik en küçük model ise iPhone 12 mini olarak adlandırılmış.

    Yine iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri LiDAR sensörleri ile zengin gerçeklik konusunda çıtayı yukarı taşıyacak. iPhone 12 ve 12 mini modellerinde ise çift kamera dizilimi göreceğiz.

    Yonga dünyasında ilk kez 5nm sürecini kullanan ve ses getiren Apple A14 Bionic yonga setini iPhone 12 serisinde de göreceğiz. Kaynaklar iPhone 12 mini modelinin 649$ başlangıç fiyatı olacağını iddia ediyor. iPhone 12 için ise 749$ söylentileri mevcut.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yürüyen Hoparlör 6 sa. en beğenilen
    iPhone 11 kullanıyorum ve en az 5 sene değiştirmeyi düşünmüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 5 sa. SchmeireZZ
    Bu tasarım aslında iPhone 4 tasarımı.
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 6 sa.
    dolar 7,69 oldu arkadaslareuro da an itibariyle 9'u geçtihocam yeni gelecek iPhone'lara 1000'er lira daha ekleyelim:)sonumuz hayrola
    @scanh
    dolar 7,69 oldu arkadaslareuro da an itibariyle 9'u geçtihocam yeni gelecek iPhone'lara 1000'er lira daha ekleyelim:)sonumuz hayrola @scanh ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Six Feet Under. 2 sa.
    Ciktigi gibi alirim. Apple yine devrim yaratacak her sene oldugu gibi
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    TearsForFears 2 sa.
    Millet işlemciyle kafayı yemiş. Ufacık bataryayla instagramda 0.001 sn daha hızlı gezersiniz artık. Bende 6s plus var stabilitesi çok iyi iosun ama bataryası kötü, apk kurulmuyor, tarayıcıya eklenti bile kurulmuyor. Androidde opera var vpnli reklam engellemeli tarayıcı. Iosta vpn için başka uygulama kurman gerek reklam engellemede ayrı sıkıntı. Mini cart curt yerine se plus gelsin 3500 bataryayla ve 400 dolar olsun ortalıkta android falan bırakmaz. Mini hayranlığı da nerden çıktı bilemiyorum iphone dan mini telefon alınmaz. Zamanında sony Xperia compact modeller çıkarıyordu onlar güzeldi 2700 batarya koyuyordu adam ama iphone 1700 koyuyor :)
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    le_tatative 2 sa. TearsForFears
    iphone'a apk kurmak gibi bi beklentin mi vardı?
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    esmerbuyucu (E. B.) 57 dk. TearsForFears
    Safari'ye içerik engelleyici kurulabiliyor gayet. Purify reklam engelleyicisi kullanıyorum. Microsoft Translate uygulaması da komple sayfayı çevirmeye yarıyor. Zaten VPN için ayrı uygulama kurmak daha mantıklı, ben VPN'yi sadece tarayıcı değil uygulamalar için de kullanıyorum.



    iPhone 12 5,4 inçte 2227 mah batarya var, telefonun kalınlığı 7,6 mm. A14 işlemci 5 nm ve ekranın OLED olduğunu hatırlatalım. Xperia "compact" kalınlıkları neredeyse 1 santimetreydi ve ekranları OLED değildi. Yani ona güzel diyip iPhone'a alınmaz demekte çok büyük bir yanılgı. Telefon çıksın zaten anlarsın şarjının nasıl olduğunu 👍🏻
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    drjacob (... ) 4 sa.
    bekliyoruz :D
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 4 sa.
    Gene her sene olduğu gibi yılın en hızlı ve verimli işlemcisi olacak. Ayrıca tüm telefonların oled ekran ile çıkacağı söyleniyor, böyle olursa da tadından yenmez. Gerçi ilkte IPhone 12nin 5.4 inch ekranla çıkacağı söyleniyordu ama onun yerine IPhone 12 mini çıkaracaklar. Benim en çok merak ettiğim telefon da bu olacak. Acaba içine A14 mü koyacaklar, ekrandan kısacaklar mı vb. Eğer A14 koyup bir de oled olarak çıkarırlarsa çok net söylüyorum yılın fiyat performansı modeli olur Apple adına
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 4 sa. Skadi
    Mini'ye A14 koymaları benim gözümde yüksek ihtimal. Fakat artık tüm cihazlara OLED koydukları için işlemciden kısıp A13Z de koyabilme durumları var.Ekranda herhangi bir kısma olmayacaktır çünkü 12 Mini ekran panelleri için Apple BOE ile işbirliğinde. Sadece düşük maliyetli OLED koyacaklar. BOE istenen standartı verebilecek mi; onun merakı içerisindeyim. Lâkin, Apple bugune kadar hiç BOE ile calismamıstı(OLED paneller için)genelde Samsung ve LG Display ile çalıştı/calişiyor 11 Pro ve diğer OLED panelli cihazlar için.İnsanlara Pro aldırtacak ekstralar yükleyecektir bu arada cihaza. Öyle nasıl olsa her cihaz artık OLED oldu Pro modellerle aynı dedirtmezler:)
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 5 sa.
    Beklemedeyiz
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    Büyük İskender (Özgür ) 5 sa.
    Dolar/Euro böyle giderse rüyamızda görürürüz ancak...
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    Farfaraway21 5 sa.
    Millet miniyi kaldırdı Apple miniyi geri getiriyor 😃
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    Forumuser31 5 sa. yeni yorumcu
    Güzel gözüküyor 2. Telefon olarak alınabilir
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 sa.
    Millet 8 model cikardi apple hala bir iphone tanitamadi 🤦‍♂️
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    th9 5 sa. yeni yorumcu Cem300
    android telefonlar zaten her sene nöyle 100 model çıkıyo elde tutulur 10 model oluyor
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    AzuLA (Cem Subasi) 5 sa.
    Centige laf edenler varda orayi komple kapatmaktansa gayet kullanisli yapmislar gayet begendigim bir tasarim
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