iPhone 12 için geri sayım başladı

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Apple’ın bu yıl pandemi nedeniyle üretimi Eylül ayına yetiştiremediği iPhone 12 serisi için Ekim ayında bir lansman düzenlenecek. Henüz tam tarih netleşmedi ancak operatörler hazırlıklarını tamamladı.

iPhone 12 geliyor

İngiliz British Telecom operatörünün patronu Marc Allera; yatırımcılara yönelik yaptığı bir sunumda iPhone 12 serisinin çıkışına sayılı günler kaldığını ve dünyada Apple servisleri ile 5G planlarını bir arada sunan ilk operatör olacaklarını belirtti. Eddy Cue da sunuma katılarak Allera’yı kutladı.

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Sayılı günler tanımının neye işaret ettiği bilinmiyor ancak kaynaklar 13 Ekim tarihinde bir etkinlik bekliyor. Etkinliğin ardından 16 Ekim tarihinde de iPhone 12 serisi için ön siparişler başlayacak. Bununla birlikte bir hafta erken bir etkinlik ihtimali de sürpriz olmaz. Bilindiği üzere etkinlikler artık sanal olarak gerçekleşiyor ve firmalara tarih konusunda esneklik tanıyor.

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Apple’ın farklı segmentlere hitap eden 4 adet iPhone modeli tanıtacağı artık kesin gibi. iPhone 12 Pro modelinde 6.1 inçlik ekran, iPhone 12 Pro Max modelinde de 6.7 inçlik bir ekran yer alıyor. Orijinal iPhone 12 modelinde 6.1 inçlik ekran kullanılırken 5.4 inçlik en küçük model ise iPhone 12 mini olarak adlandırılmış.

Yine iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri LiDAR sensörleri ile zengin gerçeklik konusunda çıtayı yukarı taşıyacak. iPhone 12 ve 12 mini modellerinde ise çift kamera dizilimi göreceğiz.

Yonga dünyasında ilk kez 5nm sürecini kullanan ve ses getiren Apple A14 Bionic yonga setini iPhone 12 serisinde de göreceğiz. Kaynaklar iPhone 12 mini modelinin 649$ başlangıç fiyatı olacağını iddia ediyor. iPhone 12 için ise 749$ söylentileri mevcut.

https://www.gsmarena.com/5g_iphone_just_days_away_claims_ceo_of_bt_consumer_-news-45426.php

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