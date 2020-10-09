iPhone 12 için görkemli bir etkinlik hazırlanıyor

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Apple’ın tarihinde en fazla iPhone modeli tanıtacağı bir etkinlik bizi bekliyor. Aynı zamanda en yetenekli iPhone modellerini göreceğimiz etkinlik için Apple’ın muazzam bir hazırlık içerisinde olduğu ifade ediliyor.

En görkemli iPhone etkinliği

Morgan Stanley danışmanlık firması hazırladığı beklenti raporunda iPhone 12 için çok görkemli bir etkinlik yapılacağını belirtmiş. Hatta Apple’ın tarihindeki en görkemli iPhone etkinliği olabileceği de not düşülmüş.

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Apple’ın ses getirecek bir iPhone etkinliği yapmasına dair bazı nedenler sıralanıyor. Örneğin tüketicilerin telefon değiştirme döngüsünün 4 yıla kadar çıkması nedeniyle bu yıl önemli bir kitlenin telefonunu değiştireceğine inanılıyor. Apple’ın bu bakımdan biraz daha dikkat çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da eskiyi getir yeniyi götür kampanyalarının artış gösterdiği ifade ediliyor.

Raporda Apple’ın 2021 yılında rekor bir satış rakamı elde edebileceği ifade ediliyor. 2020 son çeyrekte 82 milyon civarında bir satış rakamı beklenirken 2021 yılında ise 240 milyon satış rakamı ortaya çıkabilir. Bu da 170 milyar dolar civarında bir kazanç anlamına geliyor.

Apple bu yıl 4 farklı iPhone modeli piyasaya sürecek. 5.42 inçlik iPhone 12 mini modeli 649$ başlangıç fiyatına sahip. 6.1 inçlik iPhone 12 için 749$, iPhone 12 Pro için 999$, iPhone 12 Pro Max için 1099$ belirlenmiş.

https://appleinsider.com/articles/20/10/08/apples-iphone-12-debut-will-be-most-significant-iphone-event-in-years-says-morgan-stanley

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