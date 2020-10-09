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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 için görkemli bir etkinlik hazırlanıyor

    Önümüzdeki dönemde akıllı telefon satın almak isteyenlerin sayısının artacağını tahmin eden Apple görkemli bir iPhone 12 etkinliği hazırlıyor. Hatta bugüne kadar yapılmış en görkemlisi bile olabilir.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    2
    14
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 için görkemli bir etkinlik hazırlanıyor
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    Apple’ın tarihinde en fazla iPhone modeli tanıtacağı bir etkinlik bizi bekliyor. Aynı zamanda en yetenekli iPhone modellerini göreceğimiz etkinlik için Apple’ın muazzam bir hazırlık içerisinde olduğu ifade ediliyor.

    En görkemli iPhone etkinliği

    Morgan Stanley danışmanlık firması hazırladığı beklenti raporunda iPhone 12 için çok görkemli bir etkinlik yapılacağını belirtmiş. Hatta Apple’ın tarihindeki en görkemli iPhone etkinliği olabileceği de not düşülmüş.

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    Apple’ın ses getirecek bir iPhone etkinliği yapmasına dair bazı nedenler sıralanıyor. Örneğin tüketicilerin telefon değiştirme döngüsünün 4 yıla kadar çıkması nedeniyle bu yıl önemli bir kitlenin telefonunu değiştireceğine inanılıyor. Apple’ın bu bakımdan biraz daha dikkat çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da eskiyi getir yeniyi götür kampanyalarının artış gösterdiği ifade ediliyor.

    Raporda Apple’ın 2021 yılında rekor bir satış rakamı elde edebileceği ifade ediliyor. 2020 son çeyrekte 82 milyon civarında bir satış rakamı beklenirken 2021 yılında ise 240 milyon satış rakamı ortaya çıkabilir. Bu da 170 milyar dolar civarında bir kazanç anlamına geliyor.

    Apple bu yıl 4 farklı iPhone modeli piyasaya sürecek. 5.42 inçlik iPhone 12 mini modeli 649$ başlangıç fiyatına sahip. 6.1 inçlik iPhone 12 için 749$, iPhone 12 Pro için 999$, iPhone 12 Pro Max için 1099$ belirlenmiş.

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    https://appleinsider.com/articles/20/10/08/apples-iphone-12-debut-will-be-most-significant-iphone-event-in-years-says-morgan-stanley Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eapantherea (EA 5D) 1 hf. en beğenilen
    Bu nesilde beklenen cogu seyi beklentileri karsilamadan gelecek gibi sizintilar oldu..



    120hz ekran dediler sonra gelmeyecek dediler



    Touch id dediler sonra gelmeyecek dediler



    Ustune bataryasi kuculecek ve ucuz batarya karti kullanilacak dediler..



    İslemci muthis performans artisiyla degil siradan performans artisiyla geliyor, tabi yine 1 numara olmaya devam edecek..



    Tek hosuma giden durum ram kapasitesinin artacak olmasi, pro modellerin baz modelinin 128gb olmasi..



    Tasarim ve ram haric kayda deger bir yenilik yok yeni nesil iphonelarda..
    Bu nesilde beklenen cogu seyi beklentileri karsilamadan gelecek gibi sizintilar oldu.. 120hz ekran dediler sonra gelmeyecek dediler
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Onca para vereceksin kutudan şarj adaptörü çıkmayacak şaka gibi araba alacaksın ama benzin tankı olmayacak gibi birşey bu
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    DH Misafiri 1 hf.
    Güzel para knk
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    Teknolojist_44 (**** ****) 1 hf.
    Bizde görkemli fiyatlarımızla karşılamaya hazırlanıyoruz
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    java (Kaya Kaya) 1 hf.
    iPhone 12 Mini --- > 10.799 TL

    iPhone 12 ---> 12.499 TL

    iPhone 12 Pro ---> 16.599 TL

    iPhone 12 Pro Max ---> 18.299 TL



    Apple USD kurunu ilk etapta 8.5 alırsa fiyatlar üstteki gibi olur en azından... :)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    Kardeşim başka haber olsa yapmazsınız mevzu Apple olunca haber doluyor site yapmayın şunu artık lütfen! Eski DH’yi istiyoruz biz.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    (Hiç bir şey değişmedi)

    Ay pardon widget desteği gelmiş.
    Yanıtla +1
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    torabi 1 hf. (düzenlendi)
    Amd ryzen neden zamlandı ,amd ryzen kutusundan stok soğutucu neden cikarildi? benzeri ipon haberlerii bekliyoruz .mesela ipon kutusundan neden şarj aleti çıkarıldı veya ipon kutusundan neden kulaklık çıkmıyor?gibi....
    Yanıtla +2
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Hakkı ve Mesut'a eft'ler geçildi mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    cand. 1 hf.
    Bu gidişle elimde çürüyene kadar falan kullanıcam
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    eapantherea (EA 5D) 1 hf. en beğenilen
    Bu nesilde beklenen cogu seyi beklentileri karsilamadan gelecek gibi sizintilar oldu..



    120hz ekran dediler sonra gelmeyecek dediler



    Touch id dediler sonra gelmeyecek dediler



    Ustune bataryasi kuculecek ve ucuz batarya karti kullanilacak dediler..



    İslemci muthis performans artisiyla degil siradan performans artisiyla geliyor, tabi yine 1 numara olmaya devam edecek..



    Tek hosuma giden durum ram kapasitesinin artacak olmasi, pro modellerin baz modelinin 128gb olmasi..



    Tasarim ve ram haric kayda deger bir yenilik yok yeni nesil iphonelarda..
    Yanıtla +6
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    3722 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    iPhone 12, iphone 12 mini ve
    4 etiket daha 13 october iphone iphone 12 pro hi spped Apple
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