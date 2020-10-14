iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi?

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Apple’ın dün gerçekleştirdiği görkemli lansman ile merakla beklenen iPhone 12 serisi resmiyet kazandı. iPhone 12 ile ilgili hemen tüm teknik detaylar açıklığa kavuşurken çok ilginç bir detay ise sonradan ortaya çıktı.

Yan kısımda yeni tasarım

iPhone 12 ilk kez 5G bağlantı teknolojisini sunacak ve sektörde en fazla altyapıya destek veren modeme sahip olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte bu özellik sadece ABD’de satılan iPhone 12 modelleri için geçerli.

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ABD sınırlarında satılacak olan iPhone 12 serisi mmWave 5G versiyonuna sahip. Yani kısa mesafelerde 500Mbps üzerinde veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Diğer bölgelerde ise sub-6GHz 5G versiyonu kullanılıyor ki 150Mbps sınırına kadar çıkabiliyor.

mmWave 5G versiyonu haliyle kasa tasarımında değişiklikler gerektirmiş. Daha verimli bir anten tasarımı için kenar kısımda bir ses kontrol tuşunu anımasatan bir açıklığa yer verilmiş. Böylece sinyal gücü arttırılmış. Sub-6GHz 5G versiyonlarında ise böyle bir açıklık yok.

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Elbette akla ilk etapta iPhone 4 ile patlak veren sinyal zayıflığı skandalı geliyor. Metal çerçeveyi eliniz ile tuttuğunuzda 3G sinyali zayıflıyordu. Steve Jobs ise o dönem kullanıcılardan o kısımda kavrama yapmamalarını istemiş ancak açılan davalar sonucunda mağdurlara 15$ ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bundan sonra da bu olay Antennagate olarak adlandırılmıştı. iPhone 12 serisinde bunun önüne geçmek için nasıl bir yol izlenmiş merak konusu.

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