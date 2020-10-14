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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi?

    iPhone 12 serisinin ABD’de satılacak olan versiyonlarında mmWave 5G bandı destekleniyor ve bunun için kasanın kenar kısmında bir anten açıklığına yer verilmiş.
    1 hf.
    4,4b
    1
    12
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi?
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    Apple’ın dün gerçekleştirdiği görkemli lansman ile merakla beklenen iPhone 12 serisi resmiyet kazandı. iPhone 12 ile ilgili hemen tüm teknik detaylar açıklığa kavuşurken çok ilginç bir detay ise sonradan ortaya çıktı.

    Yan kısımda yeni tasarım

    iPhone 12 ilk kez 5G bağlantı teknolojisini sunacak ve sektörde en fazla altyapıya destek veren modeme sahip olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte bu özellik sadece ABD’de satılan iPhone 12 modelleri için geçerli.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    ABD sınırlarında satılacak olan iPhone 12 serisi mmWave 5G versiyonuna sahip. Yani kısa mesafelerde 500Mbps üzerinde veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Diğer bölgelerde ise sub-6GHz 5G versiyonu kullanılıyor ki 150Mbps sınırına kadar çıkabiliyor.

    mmWave 5G versiyonu haliyle kasa tasarımında değişiklikler gerektirmiş. Daha verimli bir anten tasarımı için kenar kısımda bir ses kontrol tuşunu anımasatan bir açıklığa yer verilmiş. Böylece sinyal gücü arttırılmış. Sub-6GHz 5G versiyonlarında ise böyle bir açıklık yok.

    iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi?
    Tam Boyutta Gör

    Elbette akla ilk etapta iPhone 4 ile patlak veren sinyal zayıflığı skandalı geliyor. Metal çerçeveyi eliniz ile tuttuğunuzda 3G sinyali zayıflıyordu. Steve Jobs ise o dönem kullanıcılardan o kısımda kavrama yapmamalarını istemiş ancak açılan davalar sonucunda mağdurlara 15$ ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bundan sonra da bu olay Antennagate olarak adlandırılmıştı. iPhone 12 serisinde bunun önüne geçmek için nasıl bir yol izlenmiş merak konusu.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    erdem552 (Erdem Aydın) 1 hf. en beğenilen globalmemo
    2 sene boyunca her Samsung haberinde patlayan Note 7 haberi yapıldı. Merak etme asıl Samsung'u gömüyorlar. İstersen geçmiş haberlere bakabilirsin.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    globalmemo (mehmet B) 1 hf.
    donanimhabergate ilk günden bk atmaya başlamış. Aynı eleştiriler patlayan Samsunglular için yapıldı mi acaba
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Bir de bu var :/

    https://wccftech.com/iphone-12-pro-a14-bionic-benchmark-score-lower-than-ipad-air-4/
    Yanıtla
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    WB 1 hf.
    Iphone4 kasayi guncel donanimla yenilesinler gene alirim
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    deoks 1 hf.
    Bu teknolojinin handikapı işte. Yapacak birşey yok. Yağan yağmurdan bile etkilenen bir sinyalden bahsediyoruz. Elini de o açıklığa koymayacaksın.
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    0ldskool (Old is Koool) 1 hf.
    Haberin başılığını okuyunca haberi giren editorun kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Teşekkürler ekrem71
    Yanıtla +1
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 1 hf.
    Aynı şeyi yazdım 12 pro max konusunda. Abd de mmwave kullanıyor oradan alırsanız bizde çalışmayabilir diye. Bizim ülkemizdeki versiyonu hızlandırılmış 4,5G olan sub6. Hani sub6 5G olarak geçer ama 4,5G le arasında hafif bir hız farkı var. 4,5 tan 5 yani :)
    Yanıtla +2
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    globalmemo (mehmet B) 1 hf.
    donanimhabergate ilk günden bk atmaya başlamış. Aynı eleştiriler patlayan Samsunglular için yapıldı mi acaba
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erdem552 (Erdem Aydın) 1 hf. globalmemo
    2 sene boyunca her Samsung haberinde patlayan Note 7 haberi yapıldı. Merak etme asıl Samsung'u gömüyorlar. İstersen geçmiş haberlere bakabilirsin.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 hf.
    Şimdi türkiyede 5g özellikli iPhone satılmayacak mı ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    surfer 1 hf. galaxyg
    Satılacak ancak modemi farklı olacak diyor. Kısa mesafede 500 mbit hıza erişen modemden olmayacakmış
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