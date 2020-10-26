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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 kutusundan kulaklığın kaldırılması AirPods satışlarına yarayacak

    Yeni aldığı iPhone modelinin kutusundan kulaklık çıkmadığını gören kullanıcılar EarPods veya AirPods ürünlerine yönelebilir. Bu da Apple’ın kulaklık pazarında daha fazla kazanmasını sağlayabilir.
    8 sa.
    842
    8
    12
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    iPhone 12 kutusundan kulaklığın kaldırılması AirPods satışlarına yarayacak
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    Kablosuz kulaklık pazarına AirPods ile sağlam bir giriş yapan Apple yaklaşık olarak yüzde 35 civarında bir payı elinde tutuyor. Yeni dönemde 3 farklı AirPods kulaklık daha hazırlayan Apple’ın iPhone 12 kutusundan kulaklığı tam bu dönemde çıkarması dikkat çekici.

    Kazan-kazan stratejisi

    Apple’ın iPhone 12 ile birlikte uyguladığı en tartışılan strateji belki de kutudan kulaklık ve şarj adaptörünün kaldırılması oldu. Sadece iPhone 12 değil bundan sonra tüm iPhone modellerinde kutudan aksesuar çıkmayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Apple aksesuarları kutudan çıkararak çevreye daha duyarlı bir politika izlediğini dile getirmişti. Hem gereksiz aksesuar üretimi yapılmamış olacak hem de küçülen kutu ile hammaddeden de tasarruf yapılacak.

    iPhone 12 kutusundan kulaklığın kaldırılması AirPods satışlarına yarayacak
    Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte analiz uzmanları iPhone kutularından kulaklığın çıkarılması ile AirPods satışları arasında doğrudan bir korelasyon oluşacağını belirtiyor. Özellikle ilk kez iPhone kullanacak tüketicilerin AirPods ürünlerine yönelmesi söz konusu. Ayrıca uygun fiyatlı Beats Flex kulaklık modelinin de satışı artabilir.

    Yani her halükarda Apple kazanıyor diyebiliriz. Kutudan aksesuarları çıkararak kendisi adına önemli bir tasarruf yapan Apple ayrıca satın alınan EarPods veya AirPods kulaklıklarından da kazanıyor.

    Apple’ın önümüzdeki dönemde yaşayacağı gelişmeler sektörü de etkileyebilir. Samsung’un yakın dönemde kutudan şarj adaptörünü kaldıracağı kulaktan kulağa dolaşıyor. Eğer karlı bir strateji olursa pek çok markanın kutudan kulaklık ve adaptörü kaldırdığını görebiliriz.



    https://wccftech.com/iphone-12-no-wired-earpods-boost-airpods-sales/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 8 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    burda tüketicide kazanıyor çünkü samsung gibi 200 dolar zam yapmadı en azından kulaklık almak bir seçenek fakat o samsung için 200 dolar zammı ödemek zorunluluk
    burda tüketicide kazanıyor çünkü samsung gibi 200 dolar zam yapmadı en azından kulaklık almak bir seçenek fakat o samsung için 200 dolar zammı ödemek zorunluluk...
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    Yanıtla +5
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    myigity (Yiğit Yildiz) 4 sa.
    Zaten amaçları buydu.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    akilsizadam (Selim Berkay ) 3 sa.
    Gerçekten çok üst düzey bir analiz
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    myigity (Yiğit Yildiz) 4 sa.
    Zaten amaçları buydu.
    Yanıtla +4
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    zero fear 6 sa.
    Bunu tahmin edemeyen mi vardı
    Yanıtla +2
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 sa.
    Neden zam geldi sanıyorsunuz :D
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    th9 6 sa. Kerim5100
    zam gelmedi,bizim paramız değer kaybediyor
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 6 sa.
    Hiç beklenmedik bir gelişme. Şaşırtıcı.
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    interwap (Volkan ) 6 sa.
    Yok yav, olmaz öyle şey. Ala ala.
    Yanıtla +1
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    Ranez 6 sa.
    Kutudan kablolu çıksa da kullanıcılar onu kullanmak yerine bluetooth kulaklığa yöneliyordu zaten. Kablolu kulaklık çok kısıtlayıcı, iş yaparken insanın eline koluna dolanıyor sürekli kablolar. En kötü bluetooth kulaklığı en iyi kabloluya tercih ederim.

    Kutudan kaldırılması bu geçiş sürecini hızlandıracaktır doğru ama zaten bu yönde bir trend vardı. Kablolu kulaklıklar çoğunlukla iPhone kutularında çürüyordu, belki bir gün işe yarar umuduyla ama o gün çoğu kullanıcı için hiçbir zaman gelmiyor.
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    Nf 7 sa.
    Bundan çok değil 2 sene önce telefon kutusundan şarj aleti çıkmayacak denilse, adamı taşa tutarlardı. Şimdi herşey normalleştiriliyor.

    Yakında, telefonda kameralar olmasın da modüler olsun. Ek ücretle, isteyen 1 isteyen 5 kamera taksın.
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    joven 8 sa.
    Şahsen Apple kulaklıklarından bazılarını tecrübe etmiştim müzikalitesi fiyatı ile örtüşmüyor sadece ilk AirPods telefon görüşmesini beğenmiştim AirPods pro telefon görüşmesi vasattı müzikalitesi fena sayılmazdı ama ederi düzeyinde değildi altındaydı.
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    th9 8 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    burda tüketicide kazanıyor çünkü samsung gibi 200 dolar zam yapmadı en azından kulaklık almak bir seçenek fakat o samsung için 200 dolar zammı ödemek zorunluluk
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone 12 ve
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