iPhone 12 kutusundan kulaklığın kaldırılması AirPods satışlarına yarayacak

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Kablosuz kulaklık pazarına AirPods ile sağlam bir giriş yapan Apple yaklaşık olarak yüzde 35 civarında bir payı elinde tutuyor. Yeni dönemde 3 farklı AirPods kulaklık daha hazırlayan Apple’ın iPhone 12 kutusundan kulaklığı tam bu dönemde çıkarması dikkat çekici.

Kazan-kazan stratejisi

Apple’ın iPhone 12 ile birlikte uyguladığı en tartışılan strateji belki de kutudan kulaklık ve şarj adaptörünün kaldırılması oldu. Sadece iPhone 12 değil bundan sonra tüm iPhone modellerinde kutudan aksesuar çıkmayacak.

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Apple aksesuarları kutudan çıkararak çevreye daha duyarlı bir politika izlediğini dile getirmişti. Hem gereksiz aksesuar üretimi yapılmamış olacak hem de küçülen kutu ile hammaddeden de tasarruf yapılacak.

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Bununla birlikte analiz uzmanları iPhone kutularından kulaklığın çıkarılması ile AirPods satışları arasında doğrudan bir korelasyon oluşacağını belirtiyor. Özellikle ilk kez iPhone kullanacak tüketicilerin AirPods ürünlerine yönelmesi söz konusu. Ayrıca uygun fiyatlı Beats Flex kulaklık modelinin de satışı artabilir.

Yani her halükarda Apple kazanıyor diyebiliriz. Kutudan aksesuarları çıkararak kendisi adına önemli bir tasarruf yapan Apple ayrıca satın alınan EarPods veya AirPods kulaklıklarından da kazanıyor.

Apple’ın önümüzdeki dönemde yaşayacağı gelişmeler sektörü de etkileyebilir. Samsung’un yakın dönemde kutudan şarj adaptörünü kaldıracağı kulaktan kulağa dolaşıyor. Eğer karlı bir strateji olursa pek çok markanın kutudan kulaklık ve adaptörü kaldırdığını görebiliriz.

https://wccftech.com/iphone-12-no-wired-earpods-boost-airpods-sales/

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