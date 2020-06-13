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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'ler için ekran üreten BOE, Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamıyor

    Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında piyasaya süreceği yeni nesil iPhone modellerinin ekran tedarikçilerinden biri olan BOE, kalite sorunlarını bir türlü aşamıyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12'ler için ekran üreten BOE, Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamıyor
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    Çin merkezli ekran üreticilerinden BOE, müşterileri için ürettiği OLED panellerin kalite sorunlarıyla boğuşuyor. Şirketin OLED panel tedarik ettiği Samsung, bu ekranlarda kalite sorunları yaşanması nedeniyle Galaxy S21 modellerinde kendi OLED panellerini kullanmaya karar vermişti. Gelen haberlere göre BOE, iPhone 12 ekranlarında da istenen seviyeye ulaşamadı.

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    Samsung BOE ile çalışmaktan vazgeçmişti

    Görünüşe bakılırsa, Apple'ın OLED ekran tedariği için alternatif bulma planları Samsung kadar iyi değil. Samsung Display, Apple'ın OLED ekranlarının ana tedarikçisi konumunda ve Güney Koreli devi LG ve daha küçük ölçekteki BOE takip ediyor. Sektöre yakın kaynakların bildirdiği üzere de BOE, iPhone 12 için ürettiği ekranların kalite kontrollerinde sınıfta kalmış durumda.

    iPhone 12'ler için ekran üreten BOE, Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamıyor
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    Yayınlanan yeni bir rapor, BOE'nin ürettiği OLED panellerin sadece Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S21 testlerinden değil, Apple'ın yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili testleri de geçemediği yönünde. Tüm bunlara paralel olarak BOE'nin, iki şirketin de istediği kaliteyi yakalamak için var gücüyle çalıştığı ve yeni OLE panelleri test edilmek üzere Samsung ve Apple'a gönderdiği belirtiliyor.



    https://appleinsider.com/articles/20/06/12/boe-reportedly-struggling-with-oled-quality-for-iphone-12-screens Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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