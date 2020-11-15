iPhone 12 Mini için dokunmatik ekran sorunları bildirilmeye başladı

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Önemli sayıda yeni iPhone 12 Mini sahibi, akıllı telefonlarını aldıktan hemen sonra keşfettikleri kilit ekranı hassasiyeti sorunlarını bildirmeye başladı. MacRumors ve Reddit sitelerinde konuyla ilgili birçok şikayet mevcut.

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Sorunun kaynağı henüz belli değil

Bir kusurla karşılaşan çoğu kullanıcıya göre, cihazın kilidini açmak için aşağıdan yukarı kaydırdıklarında ekran her zaman yanıt vermiyor. Daha şanslı olanlar sorunu yalnızca ekranın altındaki el fenerine veya kamera simgelerine tıkladıklarında fark ediyorlar. Kullanıcıların bazıları ekranın yanıt vermemesinin nedeninin, iletkenlik veya topraklama sorunları olabileceğini düşünüyor. Bu tahminin nedeni, bazı durumlarda akıllı telefon prize takılı kablolu bir şarj cihazına bağlandığında veya kasanın metal çerçevelerine dokunulduğunda kusurun ortadan kalktığı bilgisi.

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Bununla birlikte, kusurun kaynağı konusunda hala bir fikir birliği mevcut değil. Donanımla ilgili olmadığı ve yazılımsal bir problem olacağı da düşünülüyor. Bu durumda da sorun yalnızca Apple'ın bir güncelleme yayınlaması ile çözülebilir. Hatırlatacak olursak, iPhone 12 Mini, 13 Ekim'de iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max ile birlikte duyuruldu. Mevcut Apple serisindeki en küçük akıllı telefon konumunda.

https://www.macrumors.com/2020/11/14/iphone-12-mini-lock-screen-touch-issues/

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