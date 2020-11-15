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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Mini için dokunmatik ekran sorunları bildirilmeye başladı

    Apple'ın "minik şampiyon" olarak lanse ettiği iPhone 12 Mini modeli, dokunmatik ekran sorunlarıyla gündemde. Birçok kullanıcı bu can sıkıcı durumdan şikayetçi.
    5 sa.
    1,7b
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 Mini için dokunmatik ekran sorunları bildirilmeye başladı
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    Önemli sayıda yeni iPhone 12 Mini sahibi, akıllı telefonlarını aldıktan hemen sonra keşfettikleri kilit ekranı hassasiyeti sorunlarını bildirmeye başladı. MacRumors ve Reddit sitelerinde konuyla ilgili birçok şikayet mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor"

    Sorunun kaynağı henüz belli değil

    Bir kusurla karşılaşan çoğu kullanıcıya göre, cihazın kilidini açmak için aşağıdan yukarı kaydırdıklarında ekran her zaman yanıt vermiyor. Daha şanslı olanlar sorunu yalnızca ekranın altındaki el fenerine veya kamera simgelerine tıkladıklarında fark ediyorlar. Kullanıcıların bazıları ekranın yanıt vermemesinin nedeninin, iletkenlik veya topraklama sorunları olabileceğini düşünüyor. Bu tahminin nedeni, bazı durumlarda akıllı telefon prize takılı kablolu bir şarj cihazına bağlandığında veya kasanın metal çerçevelerine dokunulduğunda kusurun ortadan kalktığı bilgisi.

    iPhone 12 Mini için dokunmatik ekran sorunları bildirilmeye başladı
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    Bununla birlikte, kusurun kaynağı konusunda hala bir fikir birliği mevcut değil. Donanımla ilgili olmadığı ve yazılımsal bir problem olacağı da düşünülüyor. Bu durumda da sorun yalnızca Apple'ın bir güncelleme yayınlaması ile çözülebilir. Hatırlatacak olursak, iPhone 12 Mini, 13 Ekim'de iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max ile birlikte duyuruldu. Mevcut Apple serisindeki en küçük akıllı telefon konumunda.



    https://www.macrumors.com/2020/11/14/iphone-12-mini-lock-screen-touch-issues/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mert1907 (Mert Karakoç) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dokunmayı beceremiyorsunuz!
    Yanıtla +10
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    sempatikromantik 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hahahaha "marifetli dokunmatik sorunu" sizin nereye basacağızı tahmin Edip sizin yerinize basıyor. Çıkart 1000 lira daha tosunum...
    Yanıtla +5
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple in cikardigi en guzel telefon
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    darthserratus 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ekranların gitgide büyüdüğü şu günlerde tek elle kullanıma müsait olması ve flagship seviyesindeki donanımıyla bana göre en ilgi çekici iPhone 12 modeliydi. Umarım sorunu çözerler.
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    Tek suçu kopya çekmek (Alp Al) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla nasıl bir yol izlicekleri önemli olan. S20 fe de çıktı aldık ekran hala sıkıntılı. Güncelleme ile de çözmeye çalışıyorlar
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    JourneyToTheWest 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Of inovasyona bak.
    Yanıtla +2
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple in cikardigi en guzel telefon
    Yanıtla +4
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    mert1907 (Mert Karakoç) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dokunmayı beceremiyorsunuz!
    Yanıtla +10
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    sempatikromantik 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hahahaha "marifetli dokunmatik sorunu" sizin nereye basacağızı tahmin Edip sizin yerinize basıyor. Çıkart 1000 lira daha tosunum...
    Yanıtla +5
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    th9 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu yıl maclere odaklanmışlar,telefonlarda yenilik olmamasıyla beraber sorunlarda çıkıyor.
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