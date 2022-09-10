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    iPhone 14 Pro’nun her zaman açık ekranı hem renkli hem sürekli açık

    iPhone 14 Pro ve Pro Max ile OLED ekranlar ilk defa hayatımıza girmiyor. Her zaman açık özelliğini de ilk defa görmüyoruz fakat Apple, “hep açık” özelliğini rakiplerinden farklılaştırmayı başarmış.
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    iPhone 14 Pro’nun her zaman açık ekranı renkli ve sürekli açık
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    Uzunca süren bekleyişin ardından iPhone 14 serisi Apple tarafından tanıtıldı. Firmanın üst seviyeye hitap eden yeni iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri esasında aşina olduğumuz bir özelliğe ilk defa kavuşuyor: Her zaman açık ekran.

    Apple, her zaman açık ekran özelliğini “Hep Açık” olarak adlandırıyor ve alışık olduğumuz gibi bu özelliği rakiplerinden farklılaştırıyor. Android dünyasında OLED ekranlı telefonlarda sıklıkla gördüğümüz bu özellik sayesinde ekranın tamamını açmadan bazı önemli bildirimleri, saati ve bir takım minik bilgileri görmemiz sağlanıyordu. Android camiası bu özelliği ekranın geride kalan diğer tüm piksellerini kapatarak sağlıyordu. Bu sayede cihazın OLED ekranının çok küçük bir piksel grubu çalıştırılmış oluyor ve dolayısıyla pil ömrü çok fazla etkilenmiyordu. Fakat Apple tarafından işler biraz değişiyor.

    Apple halihazırda bulunan her zaman açık ekran formülünde biraz değişikliğe gidiyor. Android cihazlarda gördüğümüz her zaman açık ekran yerine Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max’te kilit ekranını gerçekten da sürekli açık bırakıyor. Bunu yaparken de ekran parlaklığını son derece düşürüyor.

    Önümüzdeki hafta çıkacak olan iOS 16 sürümünde yeni kilit ekranı widget’ları ekleniyor olacak. Tüm bu eklentiler iPhone 14’ün her zaman açık ekranında görünmeye devam edecek. Aynı şekilde mevcut kilit ekranınızdaki renkler, fotoğraflar ve diğer her şey karartılmış bir şekilde görünmeye devam edecek. Dolayısıyla iPhone 14 Pro’ların ekranı gerçekten de her zaman açık kalacak.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max’te hep açık ekran için ekstra donanımlar var

    iPhone 14 Pro’nun her zaman açık ekranı renkli ve sürekli açık

    OLED ekranlar genel itibariyle tüm piksellerin tek tek aydınlatılmasını veya karartılmasını mümkün kılıyor. Dolayısıyla siyah bir görüntü gerekiyorsa pikseller aydınlatılmıyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu çalışma prensibi sayesinde her zaman açık ekran özelliği mümkün kılınıyordu. Apple tarafındaysa iPhone X’ten bu yana OLED ekranlar kullanılsa da her zaman açık ekran yalnızca iPhone 14 Pro Max ve Pro'da bulunuyor.

    Apple pazarlama şefi Greg Joswiak, bu özellik için yonga setinde birden fazla yardımcı işlemci ve “ekranı inanılmaz derecede güç verimli hale getiren bir dizi yeni teknolojiler” kullandıklarını aktarıyor. iPhone 14 Pro’larda bulunan OLED panel, gelişmiş bir dinamik yenileme hızına sahip. Bu sayede 120Hz seviyesinden 1Hz seviyesine kadar dinamik yenileme hızları cihazlarda kullanılabiliyor.

    LTPO teknoljisini daha sık görmeye başlayacağız

    iPhone 14 Pro’nun her zaman açık ekranı renkli ve sürekli açık
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    iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan dinamik yenileme hızı için panelde polikristal oksit (LTPO) teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede kilit ekranı akıllıca tamamen karartılıyor ve yenileme hızı 1Hz seviyesine indirgenerek enerji verimliliğinde dev bir adım atılmış oluyor. Benzer teknolojileri ise daha önce ilk olarak Watch Series 5'te ve daha gelişmiş halini yeni Watch Series 8 modellerinde gördük. Ayrıca Galaxy S22 Ultra’da da benzer özellik bulunmakta ancak nispeten yeni bir teknoloji olduğu için çoğu cihazda bu seçeneğe erişim mümkün değil.

    Her zaman açık ekran özelliğini kullanmak için esasında LTPO ekranlara elbette gerek yok. Zira 2013 yılında çıkan Moto X’te bile bu özellik vardı. Fakat LTPO ekranlar daha düşük güç tüketimi ve dolayısıyla bu özelliği renkli olarak kullanma imkanı tanıyor. İlerleyen dönemlerde muhtemelen Android ekosisteminde renkli ve daha fazla bilgi içeren kilit ekranlarını göreceğiz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 2 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 3 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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