iPhone 12 mini ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Apple’ın tarihinde ilk kez 4 telefon birden tanıtacağı Ekim ayı etkinliğine geri sayım devam ederken isimlendirme konusunda da detaylar netleşmiş durumda. Bu yıl ilk kez bir mini iPhone modeli ile karşılaşacağız.

iPhone 12 mini neler sunacak?

Apple’ın farklı segmentlere hitap eden 4 adet iPhone modeli tanıtacağı artık kesin gibi. iPhone 12 Pro modelinde 6.1 inçlik ekran, iPhone 12 Pro Max modelinde de 6.7 inçlik bir ekran yer alıyor. Orijinal iPhone 12 modelinde 6.1 inçlik ekran kullanılırken 5.4 inçlik en küçük model ise iPhone 12 mini olarak adlandırılmış.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 maketleri karşınızda

Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

Yine iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri LiDAR sensörleri ile zengin gerçeklik konusunda çıtayı yukarı taşıyacak. iPhone 12 ve 12 mini modellerinde ise çift kamera dizilimi göreceğiz.

Yonga dünyasında ilk kez 5nm sürecini kullanan ve ses getiren Apple A14 Bionic yonga setini iPhone 12 serisinde de göreceğiz. Bununla birlikte iPhone 12 mini için A14 Bionic olacak mı merak konusu. Eğer kullanılırsa telefonun küçük ekranı sayesinde performans canavarı olacağını söyleyebiliriz ancak A12 Bionic ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Diğer bir konu ise fiyatlandırma. Şarj kablosu, kulaklık gibi aksesuarları kutudan tamamen çıkararak Apple’ın maliyetleri düşürme planı yaptığını biliyoruz. Kaynaklar iPhone 12 mini modelinin 649$ başlangıç fiyatı olacağını iddia ediyor. iPhone 12 için ise 749$ söylentileri mevcut. Bu fiyatlandırma ile iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin çok satacağını söyleyebiliriz.

https://www.slashgear.com/new-iphone-12-mini-leaked-in-name-and-size-21638959/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.