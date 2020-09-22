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    iPhone 12 mini ortaya çıktı

    Gelecek ay yapacağı etkinlikle iPhone 12 serisini tanıtması beklenen Apple’ın mini bir sürprizi olacak. En küçük boyutlu iPhone 12 için mini isimlendirmesi bizi bekliyor olabilir.
    2 sa.
    4,1b
    110
    19
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 mini ortaya çıktı
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    Apple’ın tarihinde ilk kez 4 telefon birden tanıtacağı Ekim ayı etkinliğine geri sayım devam ederken isimlendirme konusunda da detaylar netleşmiş durumda. Bu yıl ilk kez bir mini iPhone modeli ile karşılaşacağız.

    iPhone 12 mini neler sunacak?

    Apple’ın farklı segmentlere hitap eden 4 adet iPhone modeli tanıtacağı artık kesin gibi. iPhone 12 Pro modelinde 6.1 inçlik ekran, iPhone 12 Pro Max modelinde de 6.7 inçlik bir ekran yer alıyor. Orijinal iPhone 12 modelinde 6.1 inçlik ekran kullanılırken 5.4 inçlik en küçük model ise iPhone 12 mini olarak adlandırılmış.

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    Yine iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri LiDAR sensörleri ile zengin gerçeklik konusunda çıtayı yukarı taşıyacak. iPhone 12 ve 12 mini modellerinde ise çift kamera dizilimi göreceğiz.

    Yonga dünyasında ilk kez 5nm sürecini kullanan ve ses getiren Apple A14 Bionic yonga setini iPhone 12 serisinde de göreceğiz. Bununla birlikte iPhone 12 mini için A14 Bionic olacak mı merak konusu. Eğer kullanılırsa telefonun küçük ekranı sayesinde performans canavarı olacağını söyleyebiliriz ancak A12 Bionic ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

    Diğer bir konu ise fiyatlandırma. Şarj kablosu, kulaklık gibi aksesuarları kutudan tamamen çıkararak Apple’ın maliyetleri düşürme planı yaptığını biliyoruz. Kaynaklar iPhone 12 mini modelinin 649$ başlangıç fiyatı olacağını iddia ediyor. iPhone 12 için ise 749$ söylentileri mevcut. Bu fiyatlandırma ile iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin çok satacağını söyleyebiliriz.



    https://www.slashgear.com/new-iphone-12-mini-leaked-in-name-and-size-21638959/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    teramycin 1 sa. en beğenilen
    X xs 11i aldik bu kaldi sırada. Dincilerin bol oldugu ülkelerde refah beklemek yanlış. Olay zaten aza şükretmek.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 sa.
    Dünyada yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır mini modeli. Ya bizde
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    lucifered 1 sa. yeni yorumcu
    Türkiye piyasasında infiale sebep verir bu mini. Artık aşırı saçma geliyor telefona o fiyatları vermek. Sinirimden kuduruyorum veremiyorum ya ahsh
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    _turbo_ (kemal reis) 12 dk.
    6.1 inch nedir ya? Benim en sevdigim 5,8 inch kaldirilmis. 6.1 inch ele avuca sigmayan sacma bir ebat. Pro versiyon 5,8 icnh kalmaliydi.
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    joven 21 dk.
    5.4 cep telefonu diğerleri takoz
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    MERNEPTAH 1 sa.
    Vuuuu para tuzağı
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 1 sa.
    ayfon 12 Cici olsun bence en ufak çıkacak olan 👆🏻
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    teramycin 1 sa. en beğenilen
    X xs 11i aldik bu kaldi sırada. Dincilerin bol oldugu ülkelerde refah beklemek yanlış. Olay zaten aza şükretmek.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Küçük olananın işlemcisinde A14 olacaktır 5 nm güçlü pil daha iyi kullanır yoksa eskisi gibi benzer bir pil ömrü ile gelirse satmaz o.
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    _K_A_İ_N_ 1 sa. gun
    Eğer kulaklık,şarj aleti çıkmazsa satmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    römercan (Ömer Can) 1 sa. gun
    A14 performanstan çok güç tasarrufuna odaklı olacaktır bence iPhonelarda. Ama burada asıl soru iPhone 11 satışı lansmandan sonra devam ederse 649$-100$=549$ olarak mı fiyatlandırılacak.
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    lucifered 1 sa. yeni yorumcu
    Türkiye piyasasında infiale sebep verir bu mini. Artık aşırı saçma geliyor telefona o fiyatları vermek. Sinirimden kuduruyorum veremiyorum ya ahsh
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. lucifered
    Biz yeni se yi eskisi gibi 5s kasasında tam ekran çerçevesiz bekliyorduk hala 1 nesil se var 12 mini ye gözüm kırpıyor bakalım fiyatlar ne olacak ben dahil bir çok insan büyük telefonlardan nefret ediyoruz
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    Markus Schulz 1 sa. (düzenlendi)
    yeni bir şey değil aylardır 5.4 gelecek diyorlar, sanki yeni bir habermiş gibi lanse etmesek mi?

    edit: hatta mini olarak geçmiyor, iphone 12 diye geçiyor. büyük olanı iphone max
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    FederalAlmanya 31 dk. Markus Schulz
    Editör yazarın saçmalığı zaten her gelene haber yapıyor
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. (düzenlendi)
    Güzel. Sonunda küçük telefona talebin hala var olduğunu anımsayabildiler. Gerçi 650$ lık telefon olur burada sana 7k TL. Hey gidi...
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 sa.
    Dünyada yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır mini modeli. Ya bizde
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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Apple, iphone 12 ve
    3 etiket daha iphone 12 mini iphone 12 pro iphone 12 pro max
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