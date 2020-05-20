iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir

Tam Boyutta Gör

TF Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre iPhone 12'nin kutusundan kablolu EarPods kulaklık çıkmayacak. Deneyimli analist, Apple'ın AirPods satışlarını artımak için böyle bir yol izleyeceğini söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi"

İlginizi Çekebilir

Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir

Apple aynı zamanda kulaklık satışlarını artıracak farklı hamleler de yapacak. Şirketin AirPods fiyatlarında büyük indirimler sunulacağı belirtiliyor. Kuo bu yılki AirPods satış tahminini güncelleyerek 80'den 93 milyon adede çıkardı.

İlk iPhone'dan beri kulaklık sunuluyor

Apple, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana kutu içeriğinde hep kablolu kulaklığa yer veriyor. Şirket iPhone 7 serisinin çıkışıyla birlikte akıllı telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmıştı.

Tam Boyutta Gör

Bunun sonrasında kullanıcılar özel bir adaptör satın almak, Lightning konnektörlü EarPods kullanmak veya kablosuz kulaklığa para harcamak zorunda kaldı.

Gelen son bilgiler iPhone 12'nin gecikebileceğini gösteriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan lansman Ekim ve hatta Kasım ayına ertelenebilir.

https://www.macrumors.com/2020/05/20/no-earpods-in-iphone-12-box-says-kuo

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.