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    iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir

    Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 12 serisinin kutusundan kablolu EarPods kulaklık çıkmayacak. Peki Apple'ın kutu içeriğinden kulaklığı çıkarmayı planlamasının nedeni ne?
    3 sa.
    1,3b
    20
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir
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    TF Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre iPhone 12'nin kutusundan kablolu EarPods kulaklık çıkmayacak. Deneyimli analist, Apple'ın AirPods satışlarını artımak için böyle bir yol izleyeceğini söylüyor.

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    Apple aynı zamanda kulaklık satışlarını artıracak farklı hamleler de yapacak. Şirketin AirPods fiyatlarında büyük indirimler sunulacağı belirtiliyor. Kuo bu yılki AirPods satış tahminini güncelleyerek 80'den 93 milyon adede çıkardı.

    İlk iPhone'dan beri kulaklık sunuluyor

    Apple, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana kutu içeriğinde hep kablolu kulaklığa yer veriyor. Şirket iPhone 7 serisinin çıkışıyla birlikte akıllı telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmıştı.

    iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir
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    Bunun sonrasında kullanıcılar özel bir adaptör satın almak, Lightning konnektörlü EarPods kullanmak veya kablosuz kulaklığa para harcamak zorunda kaldı.

    Gelen son bilgiler iPhone 12'nin gecikebileceğini gösteriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan lansman Ekim ve hatta Kasım ayına ertelenebilir.



    https://www.macrumors.com/2020/05/20/no-earpods-in-iphone-12-box-says-kuo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    face1tr 3 sa. en beğenilen
    Hepsini yazmayayım ama iki örnek vereyim;

    iPhone ilk duyurulunca tam q klavye olmadan tutmaz demiştim. Patates oldum.

    3,5 mm kulaklık girişi kaldırıldığında öyle şey mi olur, cx300'ümü nasıl takacağım dedim yine patates...

    Şimdi kutudaki kulaklığı çıkartıyorsun, artık sana karşı çıkmak istemiyorum.
    Göklerden gelen bir karar var ve sen onu uyguluyorsun. Bir bildiğin vardır bana laf düşmez.
    Hepsini yazmayayım ama iki örnek vereyim; iPhone ilk duyurulunca tam q klavye olmadan tutmaz demiştim. Patates oldum. 3,5 mm kulaklık girişi kal...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    borukuzen (faruk puka) 4 dk.
    İşe yaramayan kağıtlar, apple logolu çıkartmalar, işe yaramayan ne varsa doldur kutuya işe yarayanları bir bir çıkart.



    Bu kafayla yakın bir gelecekte ilk önce boş telefon kutusunu alacağız sonra telefona ekstra daha para ödeyeceğiz galiba.



    Kutu içeriğini daha ne kadar boşaltacaksınız merak ediyorum.
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    ReaLGz 1 sa.
    Ee telefon çıkıyor işte daha ne istiyorsunuz? Androidci terör örgütü üyeleri yine toplanmış
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 sa.
    Yakinda sadece kutuyu satacaklar. Hee oyle olursa bile bizim ulkede satacak adam bulurlad o ayri mesele
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    double or nothing 2 sa.
    20 dolar düşük fiyata satacaklarsa benim için problem yok, verdikleri kulaklık aman aman kaliteli bir kulaklık değil. Ancak büyük ihtimal aynı fiyatlarla gelicek sadece kulaklık olmayacak.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa.
    Şarj aleti çıkıyor en azından buna da şükür ben de bulsam böyle bir kitleyi... :D
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    addidas_85 2 sa.
    Siz şükredin içinden telefonun ekranı çıkıyor
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    Bloodin 2 sa.
    Al rakiplerine göre nispeten çok daha ucuza bi tane Xiaomi Pro HD 2, tak lightning çevirici ile de ses kalitesi gör, o dandik kulaklıkları kullananlar hayatında kaliteli kulaklık kullanmamış olanlar zaten :) Ama yok, bizim millet alır iPhone 12'yi 10.000 TL'ya, yanında 150 TL'yı kulaklığa çok görür, gider 20 TL'lık çakma dandik kulaklıklarla kullanır. Hepiniz biliyorsunuz ki öyle olacak...
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    evlbleef 2 sa. yeni yorumcu Bloodin
    Keşke o şekilde bağlanınca ses açma kapama tuşları da çalışsa...

    Apple'ın diğer markalarla uyumsuzluk olayı can sıkıcı.

    O kulaklığı epey araştırmıştım. Tizleri fazla, basları az dedikleri için vazgeçtim. Siz memnun musunuz? Mikrofonu tatmin edici mi?



    Edit: Pardon, benim araştırdığım düz HD olanmış, 2'yi yeni gördüm.
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    koyunsayar 3 sa.
    Poşette sade ipon u satsalar yine satar çünkü olay psikolojik
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    face1tr 3 sa. en beğenilen
    Hepsini yazmayayım ama iki örnek vereyim;

    iPhone ilk duyurulunca tam q klavye olmadan tutmaz demiştim. Patates oldum.

    3,5 mm kulaklık girişi kaldırıldığında öyle şey mi olur, cx300'ümü nasıl takacağım dedim yine patates...

    Şimdi kutudaki kulaklığı çıkartıyorsun, artık sana karşı çıkmak istemiyorum.
    Göklerden gelen bir karar var ve sen onu uyguluyorsun. Bir bildiğin vardır bana laf düşmez.
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    Jon_Kar 3 sa.
    Herifler 20 dolarin da hesabini yapiyor be



    Çalışın koleler 100 dolara yeni kulaklik alacaksiniz Yatirimcilar daha fazla kar istiyor
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    Bay Robot ( tunc) 3 sa. Jon_Kar
    O 20 dolar oluyor sana milyonlarca dolar kar...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1259 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 12 ve
    5 etiket daha earbuds kablolu kulaklık kutu içeriği Mobil Teknolojiler earpods
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