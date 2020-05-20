iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir

TF Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre iPhone 12'nin kutusundan kablolu EarPods kulaklık çıkmayacak. Deneyimli analist, Apple'ın AirPods satışlarını artımak için böyle bir yol izleyeceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi"İlginizi Çekebilir Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir
Apple aynı zamanda kulaklık satışlarını artıracak farklı hamleler de yapacak. Şirketin AirPods fiyatlarında büyük indirimler sunulacağı belirtiliyor. Kuo bu yılki AirPods satış tahminini güncelleyerek 80'den 93 milyon adede çıkardı.
İlk iPhone'dan beri kulaklık sunuluyor
Apple, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana kutu içeriğinde hep kablolu kulaklığa yer veriyor. Şirket iPhone 7 serisinin çıkışıyla birlikte akıllı telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmıştı.
Bunun sonrasında kullanıcılar özel bir adaptör satın almak, Lightning konnektörlü EarPods kullanmak veya kablosuz kulaklığa para harcamak zorunda kaldı.
Gelen son bilgiler iPhone 12'nin gecikebileceğini gösteriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan lansman Ekim ve hatta Kasım ayına ertelenebilir.
https://www.macrumors.com/2020/05/20/no-earpods-in-iphone-12-box-says-kuo Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iPhone ilk duyurulunca tam q klavye olmadan tutmaz demiştim. Patates oldum.
3,5 mm kulaklık girişi kaldırıldığında öyle şey mi olur, cx300'ümü nasıl takacağım dedim yine patates...
Şimdi kutudaki kulaklığı çıkartıyorsun, artık sana karşı çıkmak istemiyorum.
Göklerden gelen bir karar var ve sen onu uyguluyorsun. Bir bildiğin vardır bana laf düşmez.