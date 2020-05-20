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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi

    Kısa süre önce satışa sunulan Realme Narzo 10 tüketicilerden büyük ilgi gördü. Şirket CEO'su Madhav Sheth akıllı telefonun ilk partisinin 128 saniyede tükendiğini açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi
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    Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth, kısa süre önce piyasaya sürülen Narzo 10'un oldukça iyi bir grafik çizdiğini açıkladı. Akıllı telefonun 70.000 adetlik ilk partisi sadece 128 saniye içerisinde tükendi.

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    Realme Narzo 10 ve Narzo 10A'nın Mart ayında satışa sunulması planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle çıkış tarihi ertelendi. 18 Mayıs tarihinde sadeceNarzo 10 modeli satışa çıktı.

    Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi
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    Realme Narzo 10, MediaTek Helio G80 yonga setinden güç alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca HD+ çözünürlükte 6.5 inç ekran taşıdığını belirtelim.

    158 dolara satılıyor

    Akıllı telefonun arka panelinde 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. 18 watt hızlı şarj özellikli 5.000 mAh'lik pilden beslenen cihaz kutudan Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çıkıyor.

    Realme Narzo 10'un fiyat etiketi 158 dolar. Daha uygun fiyatlı Realme Narzo 10A modeli ise 22 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak.



    https://twitter.com/MadhavSheth1/status/1262280043193122817 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 49 dk.
    Sadece başlık okuyarak yorum yazanlarda bugün... Haberi okumaya tenezzül edersen kaç tane üretmişler öğrenirsin.
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