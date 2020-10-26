iPhone 12 Pro'daki LIDAR teknolojisi, boy ölçmek için kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda Apple, iPhone'un daha fazla AR özelliğine sahip olmasından dolayı, kullanıcıların masa, dolap vb. gibi bir nesnenin boyutlarını ölçmesine olanak tanıyan Measure adlı bir uygulama geliştirdi. Uygulama buna paralel olarak LIDAR teknolojisinin iPhone 12 Pro serisine gelmesiyle birlikte, artık nesnelerin yanı sıra insanların boyunu ölçmek için de kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12'nin seramik korumalı ekranı, önceki modellere göre daha dayanıklı çıktı"

iPhone 12 Pro modellerine özel

Kısa süre önce uygulamaya yeni bir özellik eklendi ve artık tüm kullanıcılar telefonlarının kamerasını bir kişiye doğrultarak, o kişi ister ayakta, ister oturuyor olsun, LIDAR tarayıcı sayesinde boylarını ölçebiliyorlar. Measure uygulaması artık vizörde bir kişiyi algıladığında, yerden, başının, şapkasının veya saçının tepesine kadar olan alanı tarayarak o kişinin boyunu otomatik olarak ölçme özelliğine sahip.

Tam Boyutta Gör

Kullanıcılar ayrıca ölçümlerle ilgili olarak anlık görüntü alabilecek ve başka bir kişiye gönderebilecekler. Bu özellik, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 12 Pro ve Kasım ayı için planlanan iPhone 12 Pro Max dahil olmak üzere iPhone 12 Pro modellerine özel gibi görünüyor. Ayrıca bu özellik, LIDAR teknolojisini alan ilk Apple ürünleri olan 2020 iPad Pro sahiplerine de sunulacak.

https://www.macrumors.com/2020/10/24/iphone-12-pro-can-measure-someones-height/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.