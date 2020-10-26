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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro'daki LIDAR teknolojisi, boy ölçmek için kullanılabiliyor

    iPhone 12 Pro modellerine entegre edilmiş olan LIDAR teknolojisi, gelişmiş artırılmış gerçeklik deneyimlerinin yanı sıra, boy ölçümü için de kullanılabilecek.
    1 sa.
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    iPad
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 Pro'daki LIDAR teknolojisi, boy ölçmek için kullanılabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda Apple, iPhone'un daha fazla AR özelliğine sahip olmasından dolayı, kullanıcıların masa, dolap vb. gibi bir nesnenin boyutlarını ölçmesine olanak tanıyan Measure adlı bir uygulama geliştirdi. Uygulama buna paralel olarak LIDAR teknolojisinin iPhone 12 Pro serisine gelmesiyle birlikte, artık nesnelerin yanı sıra insanların boyunu ölçmek için de kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12'nin seramik korumalı ekranı, önceki modellere göre daha dayanıklı çıktı"

    iPhone 12 Pro modellerine özel

    Kısa süre önce uygulamaya yeni bir özellik eklendi ve artık tüm kullanıcılar telefonlarının kamerasını bir kişiye doğrultarak, o kişi ister ayakta, ister oturuyor olsun, LIDAR tarayıcı sayesinde boylarını ölçebiliyorlar. Measure uygulaması artık vizörde bir kişiyi algıladığında, yerden, başının, şapkasının veya saçının tepesine kadar olan alanı tarayarak o kişinin boyunu otomatik olarak ölçme özelliğine sahip.

    iPhone 12 Pro'daki LIDAR teknolojisi, boy ölçmek için kullanılabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar ayrıca ölçümlerle ilgili olarak anlık görüntü alabilecek ve başka bir kişiye gönderebilecekler. Bu özellik, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 12 Pro ve Kasım ayı için planlanan iPhone 12 Pro Max dahil olmak üzere iPhone 12 Pro modellerine özel gibi görünüyor. Ayrıca bu özellik, LIDAR teknolojisini alan ilk Apple ürünleri olan 2020 iPad Pro sahiplerine de sunulacak. 



    https://www.macrumors.com/2020/10/24/iphone-12-pro-can-measure-someones-height/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 1 sa.
    Şimdi herkes önündekini ölçmeye başlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 sa.
    Şimdi aldık boyumuzun ölçüsünü

    (dolar kuruna ithafen)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Daha fazla sensör = daha fazla toplanabilir veri
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 1 sa. classf2re
    bunun için sensöre gerek yok herşeyimiz telefonda zaten
    Yanıtla
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    whitelated (Ömer faruk ATALAR) 1 sa.
    isteseler eski modellere de getirebilirler. 8 plusda kamera ile metre ölçümü zaten yapılabiliyordu.
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