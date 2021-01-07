iPhone 12 Pro için TikTok ilk AR filtresini yayınladı

Apple’ın iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max telefonları ile iPad Pro tabletlerinde sunduğu lazer tabanlı LIDAR sensörleri için sosyal medya uygulamalarından destek gelmeye başladı. TikTok ilk AR filtresini yayınladı.İlginizi Çekebilir TikTok yasağını mahkeme durdurdu
Konfeti efekti
TikTok tarafından paylaşılan ilk AR efekti 2021 yılı için bir geri sayım senaryosuna sahip. Yansımalı küre yeni yıl için geri sayım yaptıktan sonra 2021 balonu ortaya çıkıyor ve konfetiler etrafa saçılıyor.
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Lazer sensörü kullanan AR filtresi bu sayede sahnedeki insanlara ve odadaki nesnelerin üzerine konfetileri daha gerçekçi olarak saçıyor. TikTok önümüzdeki haftalarda LIDAR destekli daha fazla filtrenin geleceğini belirtti.
TikTok haricinde Snapchat de Ekim ayında LIDAR teknolojisini desteklediğini duyurmuştu. İçerik üreticileri LIDAR teknolojisini kullanarak kendi AR filtrelerini oluşturabiliyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.