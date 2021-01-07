iPhone 12 Pro için TikTok ilk AR filtresini yayınladı

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Apple’ın iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max telefonları ile iPad Pro tabletlerinde sunduğu lazer tabanlı LIDAR sensörleri için sosyal medya uygulamalarından destek gelmeye başladı. TikTok ilk AR filtresini yayınladı.

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Konfeti efekti

TikTok tarafından paylaşılan ilk AR efekti 2021 yılı için bir geri sayım senaryosuna sahip. Yansımalı küre yeni yıl için geri sayım yaptıktan sonra 2021 balonu ortaya çıkıyor ve konfetiler etrafa saçılıyor.

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Lazer sensörü kullanan AR filtresi bu sayede sahnedeki insanlara ve odadaki nesnelerin üzerine konfetileri daha gerçekçi olarak saçıyor. TikTok önümüzdeki haftalarda LIDAR destekli daha fazla filtrenin geleceğini belirtti.

TikTok haricinde Snapchat de Ekim ayında LIDAR teknolojisini desteklediğini duyurmuştu. İçerik üreticileri LIDAR teknolojisini kullanarak kendi AR filtrelerini oluşturabiliyor.

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