iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir

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Apple önemli yatırımlarla piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisi yüz güldürmeye devam ediyor. Kutudan adaptör ve kulaklık çıkmamasına rağmen özellikle 3 modelin beklentilerin üzerinde satış yaptığı bildirildi.

iPhone 12 ne kadar sattı?

Satış kanallarından gelen verilere göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin etkisiyle firma yılın ilk çeyreğinde 55 milyon iPhone satış rakamını yakalayabilir. Büyük ilgi bu hedeflerin tutturulabileceğini gösteriyor.

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Piyasaya biraz geç çıkmış olmasına rağmen iPhone 12 serisi adeta kapışıldı. Çok kısa sürede iPhone 12 kullanıcı veri tabanı inanılmaz bir artış gösterdi. Apple’ın yılın ilk yarısı için üretimi yüzde 30 arttırma talimatı verdiği ifade ediliyor.

iPhone 12 serisindeki zayıf halka ise iPhone 12 mini oldu. Tüketiciler aynı özelliklere sahip iPhone 12 modelini daha çok tercih etti. Bu bakımdan Apple’ın üretimi 2 milyon adet civarında azalattığı gelen bilgiler arasında.

Yine de Apple bu yıl bir rekora imza atabilir. iPhone 12 serisi ivmesini korursa toplamda 250 milyon civarında bir satış beklentisi var. En son iPhone 6 döneminde 230 milyon yıllık iPhone satışı yapan Apple tarihi rekor kırmıştı.

https://wccftech.com/iphone-sales-nearly-50-percent-increase-q1-2021/

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