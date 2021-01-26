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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir

    Analizler iPhone 12 satışlarının etkisiyle ilk çeyrekte 55 milyon iPhone satışına ulaşabileceğini tahmin ediyor. Böylece yıl genelinde 250 milyon rakamı elde edilebilir.
    3 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir
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    Apple önemli yatırımlarla piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisi yüz güldürmeye devam ediyor. Kutudan adaptör ve kulaklık çıkmamasına rağmen özellikle 3 modelin beklentilerin üzerinde satış yaptığı bildirildi.

    iPhone 12 ne kadar sattı?

    Satış kanallarından gelen verilere göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin etkisiyle firma yılın ilk çeyreğinde 55 milyon iPhone satış rakamını yakalayabilir. Büyük ilgi bu hedeflerin tutturulabileceğini gösteriyor.

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    Piyasaya biraz geç çıkmış olmasına rağmen iPhone 12 serisi adeta kapışıldı. Çok kısa sürede iPhone 12 kullanıcı veri tabanı inanılmaz bir artış gösterdi. Apple’ın yılın ilk yarısı için üretimi yüzde 30 arttırma talimatı verdiği ifade ediliyor.

    iPhone 12 serisindeki zayıf halka ise iPhone 12 mini oldu. Tüketiciler aynı özelliklere sahip iPhone 12 modelini daha çok tercih etti. Bu bakımdan Apple’ın üretimi 2 milyon adet civarında azalattığı gelen bilgiler arasında.

    Yine de Apple bu yıl bir rekora imza atabilir. iPhone 12 serisi ivmesini korursa toplamda 250 milyon civarında bir satış beklentisi var. En son iPhone 6 döneminde 230 milyon yıllık iPhone satışı yapan Apple tarihi rekor kırmıştı.



    https://wccftech.com/iphone-sales-nearly-50-percent-increase-q1-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    burki_rock (Burak Mustafa) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Normal sonuç. Rakiplerinin yanında F/P kaldı Dünya'da. Türkiye'de de 8500 seviyesine inse normal 12 en çok satan cihaz olur.
    3 Yanıt Yanıtla +23
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Bu yıl XR gibi olan cihazı işte SE Plus olarak verecekler. O zaman artık bir rekor daha kırar 2021’de.
    Yanıtla +8
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) burki_rock
    8500 herkes verebiliyor mu yav?
    ben telefon alacak olsam 3bine alırım ki ona bile acırım.
    çünkü telefonda yaptığın şeyler belli. atom parçalamıyorsun telefonda sonuçta.
    8500 herkes verebiliyor mu yav? ben telefon alacak olsam 3bine alırım ki ona bile acırım. çünkü telefonda yaptığın şeyler belli. atom parçalamıyorsun tele...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar iPhone 11 alacağım 12'ye de bakıyorum bu aralar ama arasında neredeyse 3400 TL fark var değer mi sizce?
    3 Yanıt Yanıtla
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    D davetsiz07 (Sabri Ş.) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) Mars Portakalı
    Değmez nerdeyse bir android tel fiyati farkına ekran farkı var sadece 11 al derim
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) Mars Portakalı
    Uzun yıllar kullanacaksan 11 e hiç bakma bile hem çerçeveleri kalın hem ekran çözünürlüğü düşük hem ekranı 12 ye göre bariz daha kalitesiz hem de 5G yok. Ben olsam zorlar 12 alırdım.
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    Teknolojist_44 (**** ****) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) Mars Portakalı
    Parayla ilgili bir sorununuz yoksa, 12 almanız çok daha doğru hocam, oled ekran ve ince çerçeve uzun yıllar için daha cazip. Ben 11 ve 12nin farkı çok fazla diye 11 aldım, uzun yıllar kullanmak için. Maalesef fark çok büyük.
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    lionessciri (Kadir ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oled ekran ve köşeli tasarım albenisini arttırdı.
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    Patria o Muerte 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yine alamayacağız değişen bişe yok bizim için.
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    Teknolojist_44 (**** ****) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok şaşırmayan bir sonuç, aynı segment cihazların çoğu daha pahalı ki, bu sene pro modelleri gibi daha kaliteli ekran, daha ince çerçeve, kasa değişmesi, 5g gibi artılardan dolayı iPhone 12, 11 ve XR'a göre çok daha alınası bir model olmuş. Pro isteyen insan kamera ve dolby seçeneği kaldı sadece neredeyse fark olarak. 11 ve 11 Pro arasında ki fark çok daha fazlaydı. Bu sene 12 ve 12 pro arasında ki makas daha da daraldı. Android tarafında Huawei'nin güç kaybı, Xiaomi'nin üst seviyede fiyatlamalarının, Samsung'un son senelerde zayıf kalması derken iPhone 12 bu senenin kazananı olacaktır büyük ihtimalle.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    D davetsiz07 (Sabri Ş.) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) Teknolojist_44
    11 ile prosu arasindaki fark 3. kamera, celik kasa ve oled ekran 12deki fark da aynı degil mi
    1 Yanıt Yanıtla
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    hsodun (Hazer Ödün) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pek inandııcı gelmedi
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    D davetsiz07 (Sabri Ş.) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) hsodun
    Hocam slmlar naptin 12 bekliyordun aldin mi yoksa 11 mi aldin?
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    A altarinoglu3434 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    iphone batıyorcuların gözü yaşlı.
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    Chromer 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPhone X kasasında bir SE gelmesine az kaldığını düşünüyorum. 2023 gibi gelir diyorum ne dersiniz?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Bu yıl XR gibi olan cihazı işte SE Plus olarak verecekler. O zaman artık bir rekor daha kırar 2021’de.
    Yanıtla +8
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Iphone fiyat performans ürünü ise xiaomi ne oluyor ultra performans mo
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    E enes9044 (Essendd ) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) Yeşil Gözlü Bizon
    Xiaomi Apple a yakalaşamaz bile.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 12 mini fiyat avantaji sunsa tercih edilebilirdi. Ucuz versiyon SE versiyonu aslinda kucuk versiyon olmali, 200$dan fazla bir fiyat farki sunmali. 400-500$dan mini versiyonlarini sunsalar ana modelin yok satar, gecis modeli olur android kullananlar icin de.
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    2485 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    iPhone 12, iphone 12 pro ve
    3 etiket daha iphone 12 pro max 55 million iphones Apple
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