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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak

    Apple analizleriyle tanıtığımız Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisi hakkında yeni detaylar verdi. Deneyimli analiste göre Ekim ayında sahneye çıkması beklenen akıllı telefonlarda 120 Hz ekran görmeyeceğiz.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak
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    Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin 120 Hz tazeleme oranını desteklemeyeceğini ve bununda pil ömrünü uzatacağını söyledi. Kuo'ya göre bu tazeleme oranı düşük güç tüketimli LTPO ekranlarla donatılması planlanan 2021 iPhone modellerinde sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video]"

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    Deneyimli analist sadece 5.4 inç iPhone 12'nin daha küçük çentiğe sahip olacağını, bunun da ekranın sağ ve sol üst köşesinde daha fazla bilginin görüntülenmesine izin vereceğini belirtti. Serinin geri kalanındaki çentik iPhone 11'dekiyle aynı olacak.

    Tüm iPhone 12 modelleri 5G bağlantısını destekleyecek. Kuo'ya göre bugün gerçekleştirilecek etkinlikte yalnızca yeni Apple Watch ve iPad Air modelleri tanıtılacak. Bunlara ek olarak AirTag aksesuarının tanıtılma ihtimali de var.

    iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak
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    Apple Watch'ta tasarım değişikliği beklemeyin

    Yeni Apple Watch'un Series 5 ile aynı form faktörüne sahip olması bekleniyor ancak önemli bir farkı olacak. Cihazda kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bir sensörün yer alacağı ifade ediliyor.

    Kuo'ya göre Apple Watch, 2021'in ikinci yarısına kadar önemli bir tasarım değişikliğine uğramayacak. Analist yeni iPad Air'in yan taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş Touch ID sensörüne sahip olacağını da sözlerine ekledi.



    https://www.macrumors.com/2020/09/14/kuo-no-120hz-iphone-12/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 7 sa. en beğenilen Cem300
    2007: Apple, akıllı telefon dünyasında çığır açtı. iPhone çıktı.

    2020: Apple, DH üyesi Cem300 tarafından hakarete uğruyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    3qzotix (bekir yıldız) 7 sa. Cem300
    Neden versin ki. Alan zaten işletim sistemi için alıyor. Çok rahat pili 4000mah verebilecekken 2000mah veriyor, ram 6-7gb verecekken 2-3 veriyor(çünkü yetiyor), hızlı şarja gerek yok tüm iphone kullanıcıları şarj aletini yanında taşıyor zaten. Hatta fanboylar bu durumdan zevkten 4 köşe oluyor. Böylelikle hem karını arttırıyor hem müşteriler memnun. Satışlar azalırsada bu eksikleri koz olarak kullanarak satışları arttırabilirler.
    Neden versin ki. Alan zaten işletim sistemi için alıyor. Çok rahat pili 4000mah verebilecekken 2000mah veriyor, ram 6-7gb verecekken 2-3 veriyor(çünkü yetiyor)...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 5 sa.
    Telefonla alo - mesaj-haber- video- sosyal medya arası mekik dokuyan biz, ne güzelde markalar arası kavga ediyoruz, kazanan kasa. İşini göreni al kardeşim, yıllarca aypon kullandım. Bana batarya, kamera hafıza lazım, aslında sizede o lazımda, bazılarının işine gelmiyor, alternatif markalar, daha iyi işler çıkarıyor, bunu hepiniz de iyi biliyorsunuz, şöle gelecek geliyor geldi uçuracak, aynısının aynısı, çin başka boyuta geçti, adam telefonla yakında emar çekecek, sen hala hd ekran, günde 2.5 kere şarj ettiğin teli savun, ne diyim..
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 7 sa.
    doğrudur 8500tl ver halen 60hz :S
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    V4LKyR 7 sa.
    Olacak.
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    vedkum 7 sa.
    120 hz ekran artık olmazsa olmaz haline geliyor, incelememde de farkı gördüm sağlam bir özellik.
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    torabi 7 sa. (düzenlendi)
    yeterince olmadı olgunlaşmasını bekliyor zuhzhzhhahhahahhaha
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    Temkeş (Tem Keş) 7 sa.
    E bize var dediler.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 7 sa.
    Eger 120hz ekran koymazsa Apple tam bir Gerizekalıdır!
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    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 7 sa. Cem300
    2007: Apple, akıllı telefon dünyasında çığır açtı. iPhone çıktı.

    2020: Apple, DH üyesi Cem300 tarafından hakarete uğruyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    3qzotix (bekir yıldız) 7 sa. Cem300
    Neden versin ki. Alan zaten işletim sistemi için alıyor. Çok rahat pili 4000mah verebilecekken 2000mah veriyor, ram 6-7gb verecekken 2-3 veriyor(çünkü yetiyor), hızlı şarja gerek yok tüm iphone kullanıcıları şarj aletini yanında taşıyor zaten. Hatta fanboylar bu durumdan zevkten 4 köşe oluyor. Böylelikle hem karını arttırıyor hem müşteriler memnun. Satışlar azalırsada bu eksikleri koz olarak kullanarak satışları arttırabilirler.
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