iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak

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Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin 120 Hz tazeleme oranını desteklemeyeceğini ve bununda pil ömrünü uzatacağını söyledi. Kuo'ya göre bu tazeleme oranı düşük güç tüketimli LTPO ekranlarla donatılması planlanan 2021 iPhone modellerinde sunulacak.

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Deneyimli analist sadece 5.4 inç iPhone 12'nin daha küçük çentiğe sahip olacağını, bunun da ekranın sağ ve sol üst köşesinde daha fazla bilginin görüntülenmesine izin vereceğini belirtti. Serinin geri kalanındaki çentik iPhone 11'dekiyle aynı olacak.

Tüm iPhone 12 modelleri 5G bağlantısını destekleyecek. Kuo'ya göre bugün gerçekleştirilecek etkinlikte yalnızca yeni Apple Watch ve iPad Air modelleri tanıtılacak. Bunlara ek olarak AirTag aksesuarının tanıtılma ihtimali de var.

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Apple Watch'ta tasarım değişikliği beklemeyin

Yeni Apple Watch'un Series 5 ile aynı form faktörüne sahip olması bekleniyor ancak önemli bir farkı olacak. Cihazda kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bir sensörün yer alacağı ifade ediliyor.

Kuo'ya göre Apple Watch, 2021'in ikinci yarısına kadar önemli bir tasarım değişikliğine uğramayacak. Analist yeni iPad Air'in yan taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş Touch ID sensörüne sahip olacağını da sözlerine ekledi.

https://www.macrumors.com/2020/09/14/kuo-no-120hz-iphone-12/

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