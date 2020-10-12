iPhone 12 serisi yüzde 10 daha büyük bataryaya sahip olacak

Tam Boyutta Gör

Apple’ın bu hafta içerisinde lanse edeceği ve merakla beklenen yeni iPhone 12 serisi ile ilgili günler geçtikçe pek çok yeni detay ortaya çıkıyor. Şimdi sıra iPhone 12 serisindeki batarya gelişiminde.

iPhone 12 bataryası nasıl olacak?

Apple’ın iPhone 12 serisi ile radikal bir değişime gideceği biliniyor. Bu değişim seriyi 5G altyapılarına geçirmek olacak. 5G modemlerin biraz daha enerji iştahlı olması nedeniyle donanım kısmında Apple’ın epey bir çalışması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

Geçtiğimiz aylarda bazı kaynaklar 5G tüketimi nedeniyle iPhone 12 serisinde daha büyük batarya ve haliyle batarya düzeninde değişim olacağını dile getirmişti. Son bilgiler önceki nesle oranla yüzde 10 civarında bataryanın büyüdüğünü belirtiyor.

Özellikle 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max modellerinde yaklaşık 1 saatlik ekstra bir kullanım süresi olacağı belirtiliyor. Büyüyen batarya 5G modemin tüketimini daha iyi karşılayacak.

Bununla birlikte iPhone 12 için önemli bir değişikliğin olmayacağı ve iPhone 11 ile benzer sürelere imza atacağı tahmin ediliyor. iPhone 12 mini ise boyutu nedeniyle daha küçük bir batarya barındıracak. Bu bakımdan iPhone 11 modelinden daha düşük kullanım sürelerinin olacağı belirtiliyor. Zaten hali hazırda iPhone 12 mini ile iPhone 11 serisinde karşılaştırabileceğimiz bir model mevcut değil. Yine de kullanım süresi açısından bir fikir veriyor.

https://wccftech.com/iphone-12-mini-worse-battery-life-than-iphone-11/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.