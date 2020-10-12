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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisi yüzde 10 daha büyük bataryaya sahip olacak

    iPhone 12 serisi ile 5G trendine katılmayı planlayan Apple, artan enerji tüketimini bataryayı büyüterek karşılamayı planlıyor. Yaklaşık 1 saatlik bir artış söz konusu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisi yüzde 10 daha büyük bataryaya sahip olacak
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    Apple’ın bu hafta içerisinde lanse edeceği ve merakla beklenen yeni iPhone 12 serisi ile ilgili günler geçtikçe pek çok yeni detay ortaya çıkıyor. Şimdi sıra iPhone 12 serisindeki batarya gelişiminde.

    iPhone 12 bataryası nasıl olacak?

    Apple’ın iPhone 12 serisi ile radikal bir değişime gideceği biliniyor. Bu değişim seriyi 5G altyapılarına geçirmek olacak. 5G modemlerin biraz daha enerji iştahlı olması nedeniyle donanım kısmında Apple’ın epey bir çalışması gerekiyor.

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    Geçtiğimiz aylarda bazı kaynaklar 5G tüketimi nedeniyle iPhone 12 serisinde daha büyük batarya ve haliyle batarya düzeninde değişim olacağını dile getirmişti. Son bilgiler önceki nesle oranla yüzde 10 civarında bataryanın büyüdüğünü belirtiyor.

    Özellikle 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max modellerinde yaklaşık 1 saatlik ekstra bir kullanım süresi olacağı belirtiliyor. Büyüyen batarya 5G modemin tüketimini daha iyi karşılayacak.

    Bununla birlikte iPhone 12 için önemli bir değişikliğin olmayacağı ve iPhone 11 ile benzer sürelere imza atacağı tahmin ediliyor. iPhone 12 mini ise boyutu nedeniyle daha küçük bir batarya barındıracak. Bu bakımdan iPhone 11 modelinden daha düşük kullanım sürelerinin olacağı belirtiliyor. Zaten hali hazırda iPhone 12 mini ile iPhone 11 serisinde karşılaştırabileceğimiz bir model mevcut değil. Yine de kullanım süresi açısından bir fikir veriyor.

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    https://wccftech.com/iphone-12-mini-worse-battery-life-than-iphone-11/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    iPhone xs max kullanıyorum bir günü çıkarıyor yoğun kullanmama rağmen
    Yanıtla
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    cemsch 1 hf.
    Bataryanın küçüleceğine sevinmek üzere olanlar var.. tamam apple iyidir kalitelidir ama bu kadar gözünüzü karartmayın.



    Şurada 24 saat sonra herşey netleşecek. Umarım beklediğime değer, yoksa samsung s20 fe alır geçerim..
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    eapantherea (EA 5D) 1 hf.
    Her yerde bataryalar kuculecek, ucuz batarya karti kullanilacak diye sizintilar olmusken, kasa kalinligi incelecek diye sizintilar olmusken bu haberin dogru olmasina pek ihtimal vermedim..



    Eger hem kalinlik duser hem de batarya boyutu artarsa sadece böylesine bir degisim bile 12 serisi almak icin yeterli olabilir..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Size bir iyi bir de kötü haberimiz var.
    Daha büyük bir alet vereceğiz ama kutudan çıkmayacak.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Apple telefonun neredeyse herşeyini üretiyor bir tek iletişim modeli yani 5G Wi-Fi Bluetooth kombosu birde pilini dışardan alıyor yada karışmıyor.



    Bunlarıda bence kendisi üretmeli. Pil en azından tüm ürünlerinde kullanılabilecek bir şey. Telefondan MacBook’lara kadar önemli.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 1 hf. gun
    Gun bey;



    iPhone’ların panelini LG ve Samsung Display’den aliyor fakat ekran değerleri konusunda Apple önemli bir ayar yapiyor.


    ekran kalibrasyonu. Bu ne tür bir kalibrasyon? Samsung ve LG’den almasına rağmen sadece kalibre ederek nasıl yüksek kaliteye ulaşiyorlar? Diğer firmalar neden bu kalibrasyonu başarılı yapamiyorlar..


    ne dersiniz?
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. gun
    Kendi modemlerini kullanacaklar birkaç seneye belki 1-2 sene sonra.
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    _turbo_ (kemal reis) 1 hf.
    ve muhtemelende Batarya süresi kismina iPhone 11 e göre 1 saat fazla gidiyor yazacaklar
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    nadeto (Aydin Esenyurt) 1 hf.
    Artık yanımızda Powerbank taşımamız gerekecek. iPhone en çok nefret ettiğim şey pili. Yarım saatte bir şarj etmek bıktırdı resmen. Bu yıl itibari ile İPhone elveda diyecem. Niyetim yeni çıkacak olan Oneplus 8T yi almak.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    batarya kapasitesi kullanım süresini birebir yansıtmıyor.xs'te kapsite arttı dediler ama kullanım süresi düştü.sonra 11de toparlandı.çıkıp test sonucu görmeden beklentiye girmemek lazım.ilk jenerasyon modemler illaki verimsiz olacak.daha oturmuş sistem için 2inci nesil beklemek lazım.keşke bu sene 4G versiyonu da alınabilse
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 1 hf. aycibin
    Söylentiler o yönde zaten. Samsung gibi 5G ağı gelişmeyen ülkelerde maliyetten kısmak için 5G siz satılacak deniliyor.
    Yanıtla +1
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    torabi 1 hf.
    Acaba telefonun içindeki 4g antenlerinin çapı aynı mı kaldı yoksa büyüme küçülme olmuş mu??
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Yani %10 daha az pil performansı falan olur
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    2845 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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