iPhone 12 serisi yüzde 10 daha büyük bataryaya sahip olacak

Apple’ın bu hafta içerisinde lanse edeceği ve merakla beklenen yeni iPhone 12 serisi ile ilgili günler geçtikçe pek çok yeni detay ortaya çıkıyor. Şimdi sıra iPhone 12 serisindeki batarya gelişiminde.
iPhone 12 bataryası nasıl olacak?
Apple’ın iPhone 12 serisi ile radikal bir değişime gideceği biliniyor. Bu değişim seriyi 5G altyapılarına geçirmek olacak. 5G modemlerin biraz daha enerji iştahlı olması nedeniyle donanım kısmında Apple’ın epey bir çalışması gerekiyor.İlginizi Çekebilir iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu
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Geçtiğimiz aylarda bazı kaynaklar 5G tüketimi nedeniyle iPhone 12 serisinde daha büyük batarya ve haliyle batarya düzeninde değişim olacağını dile getirmişti. Son bilgiler önceki nesle oranla yüzde 10 civarında bataryanın büyüdüğünü belirtiyor.
Özellikle 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max modellerinde yaklaşık 1 saatlik ekstra bir kullanım süresi olacağı belirtiliyor. Büyüyen batarya 5G modemin tüketimini daha iyi karşılayacak.
Bununla birlikte iPhone 12 için önemli bir değişikliğin olmayacağı ve iPhone 11 ile benzer sürelere imza atacağı tahmin ediliyor. iPhone 12 mini ise boyutu nedeniyle daha küçük bir batarya barındıracak. Bu bakımdan iPhone 11 modelinden daha düşük kullanım sürelerinin olacağı belirtiliyor. Zaten hali hazırda iPhone 12 mini ile iPhone 11 serisinde karşılaştırabileceğimiz bir model mevcut değil. Yine de kullanım süresi açısından bir fikir veriyor.
https://wccftech.com/iphone-12-mini-worse-battery-life-than-iphone-11/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Şurada 24 saat sonra herşey netleşecek. Umarım beklediğime değer, yoksa samsung s20 fe alır geçerim..
Eger hem kalinlik duser hem de batarya boyutu artarsa sadece böylesine bir degisim bile 12 serisi almak icin yeterli olabilir..
Daha büyük bir alet vereceğiz ama kutudan çıkmayacak.
Bunlarıda bence kendisi üretmeli. Pil en azından tüm ürünlerinde kullanılabilecek bir şey. Telefondan MacBook’lara kadar önemli.
iPhone’ların panelini LG ve Samsung Display’den aliyor fakat ekran değerleri konusunda Apple önemli bir ayar yapiyor.
ekran kalibrasyonu. Bu ne tür bir kalibrasyon? Samsung ve LG’den almasına rağmen sadece kalibre ederek nasıl yüksek kaliteye ulaşiyorlar? Diğer firmalar neden bu kalibrasyonu başarılı yapamiyorlar..
ne dersiniz?