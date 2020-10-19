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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu

    iPhone 12 veya iPhone 12 Pro modellerinizin ekranını garanti dışı değiştirmek zorunda kalırsanız oldukça yüksek bir bedel deyeceksiniz. Bu; çıkış fiyatının neredeyse üçte biri civarında.
    4 gün
    7b
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    18
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu
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    Bir telefonun başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi şüphesiz ekranın kırılması. Kullanım tecrübesini derinden etkileyen ekran kırılması hele ki pahalı modellerdeyse daha bir can yakıcı oluyor. iPhone 12 ekran değişim ücretleri neredeyse orta seviye telefon fiyatında.

    iPhone 12 ekran değişim ücreti ne kadar

    Apple’ın sert garanti politikaları herkesin malumu. Firma iki yıl boyunca garanti verse de Sınırlı Garanti şeklinde bir tanımlaması var. Bu garanti biraz daha üretim hatalarına karşı ve bunu belirleyen de genelde Apple oluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Sınırlı Garanti kapsamına girmeyen iPhone ekran değişimleri oldukça tuzlu. Genelde piyasa fiyatının üçte bir veya dörtte bir oranına denk gelebiliyor. iPhone 12 için de benzer bir durum söz konusu.

    Yurt dışında açıklanan rakamlara göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için garanti dışı ekran değişim oranı 279$ fiyat etiketine sahip. İki model de 6.1 inçlik ekrana sahip olduğu için değişim fiyatı ortak belirlenmiş. Bu rakam iPhone 11 Pro modelinin garanti dışı ekran değişim ücreti ile aynı.

    Henüz iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max için bir fiyat belirlenmiş değil ancak geçen yıla bakarak 199$-329$ tahminini yapabiliriz. Diğer ülkelerde bu ekran değişim fiyatları haliyle vergi ve kur oranlarına göre değişiyor.

    Ülkemizde iPhone 11 Pro için 2509TL fiyat etiketi belirlenmişti. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için de bu fiyatın kullanması ihtimali yüksek. Bununla birlikte kur değişimleri sonrasında 200TL-300TL daha bir oynama olabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/19/apple-iphone-12-screen-repair-cost/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mustafahurma (Mustafa Hurma) 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Ekran değişim ücretleri belli oldu şeklinde bildirim alıyorum. İçeriğe tıkladığımda onca gereksiz yazıdan sonra 11pro şuydu 12 nin de 200 300 lira bi farkla artması bekleniyor diye saçma sapan bi tahminimsi şeyle karşılaşıyorum
    Ekran değişim ücretleri belli oldu şeklinde bildirim alıyorum. İçeriğe tıkladığımda onca gereksiz yazıdan sonra 11pro şuydu 12 nin de 200 300 lira bi farkla art...
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    1 Yanıt Yanıtla +74
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    .Tolga 4 gün
    Bomboş içerik bildirimleri alıyoruz başka bir şey değil. Ne telefon fiyatı adam akıllı belli ne ekran değişimi anca tahmini kulaktan dolma bilgilerle spekülasyon.
    Bomboş içerik bildirimleri alıyoruz başka bir şey değil. Ne telefon fiyatı adam akıllı belli ne ekran değişimi anca tahmini kulaktan dolma bilgilerle spekülasyo...
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    Yanıtla +39
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 gün
    Cihazlar yok fiyatı belli değil ama ekran değişim ücreti belli hey Allahım ya
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    -Kardeş Ayponumun ekranı kırıldı.
    -Değiştirelim abi.
    -Kardeş sen ordan yeni bir Android telefon ver bana, boşver.
    Yanıtla
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    R E A L I S T 3 gün
    oldukça yüksek bir bedel dEyeceksiniz
    düzeltin
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    ~Lion King~ (Fatih ) 3 gün
    Bir clickbait haberi daha
    Yanıtla +3
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    Dreamerrrr (Dreamer Knight) 3 gün
    Editör' de fiyatlardan şikayetçi olduğu için öncelikle ekran almamızı sağlamak amacıyla bu haberi yapmış. Helal :)
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    yusufcsahin (Yusuf Şahin) 3 gün
    Şu telefona ciddi ciddi para veren var mı? Değişen tek şey, birkaç ufak tefek içerik.. Onun dışında telefon yine aynı telefon..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Jun.Misugi (Jun Misugi) 3 gün yusufcsahin
    Parası olan vermesine verir de, bu kurun bu hale gelmesine sebep olanların hiç mi suçu yok?
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    monacomen 3 gün (düzenlendi)
    Bakınız 4.000 tl'ye aldığım HP Laptopumun garanti dışı fanı bozulmuştu. İnternet ortamında fanın fiyatı 49 lira. Kendin değiştirebilirsen 0 maliyet ile sadece 49 lira. Ama HP Yetkili servisinin bu fanı değiştirmek için istediği fiyat 1.299 lira! Bazen çok mantıksız ve acımasız olabiliyorlar. Apple'a özel değil durumlar, bence.
    Yanıtla +10
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 3 gün
    Ayfon abi herseye değer
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    mustafahurma (Mustafa Hurma) 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Ekran değişim ücretleri belli oldu şeklinde bildirim alıyorum. İçeriğe tıkladığımda onca gereksiz yazıdan sonra 11pro şuydu 12 nin de 200 300 lira bi farkla artması bekleniyor diye saçma sapan bi tahminimsi şeyle karşılaşıyorum
    1 Yanıt Yanıtla +74
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 3 gün mustafahurma
    ...olacağı düşünüldüğü söylendiği bildirildi.

    Biz buna işkembeden habercilik diyoruz.
    Yanıtla +6
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    haQQo (hakkı haQQo) 4 gün
    Parça parça satsınlar biz evde birleştiririz. Her ay bir parçasını alırız 😒
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DrESB 3 gün haQQo
    öyle daha pahalıya gelecek şekilde satıyorlar ne yazık ki
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    enesguney (Enes GÜNEY) 4 gün
    Bu ay ekranı aldam parça parça alsam 3 seneye bitiririm telefonun parçalarını toplama telefon 😄
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    7028 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, iphone 12 pro ve
    3 etiket daha iphone 12 ekran değişimi iphone 12 pro ekran değişimi Apple
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