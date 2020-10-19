iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu

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Bir telefonun başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi şüphesiz ekranın kırılması. Kullanım tecrübesini derinden etkileyen ekran kırılması hele ki pahalı modellerdeyse daha bir can yakıcı oluyor. iPhone 12 ekran değişim ücretleri neredeyse orta seviye telefon fiyatında.

iPhone 12 ekran değişim ücreti ne kadar

Apple’ın sert garanti politikaları herkesin malumu. Firma iki yıl boyunca garanti verse de Sınırlı Garanti şeklinde bir tanımlaması var. Bu garanti biraz daha üretim hatalarına karşı ve bunu belirleyen de genelde Apple oluyor.

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Sınırlı Garanti kapsamına girmeyen iPhone ekran değişimleri oldukça tuzlu. Genelde piyasa fiyatının üçte bir veya dörtte bir oranına denk gelebiliyor. iPhone 12 için de benzer bir durum söz konusu.

Yurt dışında açıklanan rakamlara göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için garanti dışı ekran değişim oranı 279$ fiyat etiketine sahip. İki model de 6.1 inçlik ekrana sahip olduğu için değişim fiyatı ortak belirlenmiş. Bu rakam iPhone 11 Pro modelinin garanti dışı ekran değişim ücreti ile aynı.

Henüz iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max için bir fiyat belirlenmiş değil ancak geçen yıla bakarak 199$-329$ tahminini yapabiliriz. Diğer ülkelerde bu ekran değişim fiyatları haliyle vergi ve kur oranlarına göre değişiyor.

Ülkemizde iPhone 11 Pro için 2509TL fiyat etiketi belirlenmişti. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için de bu fiyatın kullanması ihtimali yüksek. Bununla birlikte kur değişimleri sonrasında 200TL-300TL daha bir oynama olabilir.

https://www.gizmochina.com/2020/10/19/apple-iphone-12-screen-repair-cost/

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