iPhone 13 ve 13 Pro Max, yılın ilk çeyreğinde dünya lideri oldu

- 2022’nin ilk çeyreğinde Apple liderliğini korudu
- Kuzey Amerika’da Apple lider, Samsung ise ikinci
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2020 ve 2021 yıllarında iPhone 11 ve iPhone 12, en çok satan telefonlar olmayı başarmıştı. Görünüşe göre Apple, bu sene de liderliği elinde tutacak. İlk gelen raporlar, Apple’ın ilk çeyrekte dünya genelinde ve Kuzey Amerika’daki başarısını gösteriyor.
2022’nin ilk çeyreğinde Apple liderliğini korudu
IDC’den Francisco Jeronimo, iPhone 13’ün 2022’nin ilk çeyreğinde dünyada en çok satan telefon olduğunu belirtti. IDC, dünya genelindeki satış sayılarını ve oranlarını açıklamadı ancak raporlarına göre iPhone 13’ün birinci, iPhone 13 Pro Max’ın ise ikinci olduğunu belirtti. iPhone 13 Pro ise listede üçüncülükte iken, iPhone 13 Mini ilk 5’e giremedi. iPhone 13 ailesi, Apple’ın 2022’nin ilk çeyreğindeki iPhone gelirlerinin %84’ünü oluşturdu.
Kuzey Amerika’da Apple lider, Samsung ise ikinci
IDC’nin raporları her ne kadar yeteri kadar bilgi sunmasa da Canalys’in yeni raporları, Kuzey Amerika’daki akıllı telefon satışları hakkında ciddi anlamda bilgi veriyor. 2022’nin ilk yarısında Apple, %51 ile pazarın lideriyken, Samsung %27 ile ikinci olmuş. Lenovo/Motorola ve TCL ise, Apple ve Samsung’un arkasından geliyor. Apple ve Samsung’un arasında geçen seneki %17’lik fark %24’e çıkmış. Görünüşe göre Apple’ı oldukça başarılı bir yıl bekliyor. Google ise Kuzey Amerika’da yalnızca 1.2 milyon telefon satarak %5’lik bir pazar payına sahip olmuş.
Bu yılın sonunda ise ilginç bir yarış bizleri bekliyor. iPhone Mini ailesini bitirecek olan iPhone 14 serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 ve Google’ın katlanabilir akıllı telefonları benzer zamanlarda çıkış yapacak. Bakalım Apple, Kuzey Amerika’da ve dünya genelinde liderliğini ne kadar uzun süre koruyabilecek.Kaynakça https://www.canalys.com/newsroom/north-america-smartphone-market-share-Q1-2022?ctid=2741-7505c1226443e7be76f363163cb1727e https://www.phonearena.com/news/iphone-13-world-best-selling-phone-q1-2022_id140285 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D